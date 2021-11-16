20.

Егор Летов играет в шахматы. Россия 1990-е годы.



Из интервью "Аргументы и факты", 1999 год.



"Когда я читаю в музыкальной прессе высказывания коллег, у меня сильно портится настроение. Мне скучно. И возникает чувство стыда за всё, что они говорят. Один из немногих людей, которого я уважаю - это Шевчук. Под всем, что делает, он подписывается. Это очень важно. А вот по поводу того же Гребенщикова я не могу так сказать, он курьёзный человек. Читал какие-то его дурацкие высказывания про карму, которые он надёргал из разных источников. Он просто хорошо знал английский язык в то время, когда мало кто им владел. Много слушал и понимал, о чём, к примеру, поют Циммерман, Костелло, "Спиро Джира" и т.д. Но я тоже много слушал. Поэтому понимаю, у кого и что именно спёр Гребенщиков. Он просто талантливый компилятор. По российским масштабам его даже можно назвать гениальным. Причём и рассуждения у него совершенно бредовые. Хотя не хочу разубеждать людей, которые любят БГ и льют слёзы, слушая его.



Но самая вопиющая халтура за последние годы - это Лагутенко и его "Мумий Тролль". Я вообще не понимаю, почему такие группы становятся популярными. Тексты песен совершенно неосмысленные, галиматья какая-то. Причём совершенно бездарно написанные даже с точки зрения лингвистики. Отвратительный имидж, который у сознательной части населения вызывает глубокое отвращение - очень манерно и провинциально, так же как у Земфиры. Хотя она талантливая девчонка, но правильно кто-то сказал: "Песни мне ваши нравятся, а от провинциального хамства душу коробит".



При этом у меня очень хорошие отношения с "АукцЫоном". Нравится их эстетика, и люди они прекрасные (при встречах мы по возможности напиваемся вместе). Люблю группы "Не ждали", "Вопли Видоплясова". Из того, что за последнее время услышал, на меня произвела впечатление питерская группа "Монро и Кеннеди" (девушка исполняет рок на домбре*). А лучшей нашей группой считаю "Любэ", хотя, к сожалению, мы даже не знакомы. У меня есть все их компакт-диски, и во время алкогольных возлияний мы часто слушаем их. У меня вообще огромная фонотека старых советских песен, начиная с пятидесятых годов и заканчивая Миансаровой и Пьехой.