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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
16 ноября 2021 21:05
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1732
35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Ага, играют они в шахматы и делают задумчивые лица


Так с пьяну можно играть только

Посмотрите как фигуры стоят... Две белые пешки на краю доски - они там могли оказаться только пройдя всю доску. Но тогда почему они пешки? Да и чёрные должны были сдаться очень давно.
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9k
Nero 2 часа назад
Фотография с шажтёрами анекдот напомнила:
В бане моются три негра. У одного из них член белый. Мужики его спрашивают:
А почему у двух негров чёрный, а у тебя белый?
Отстаньте! Мы не негры, а шахтеры, а ко мне вчера жена приезжала.
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48k
doker 2 часа назад
Сломать кузов? Не получится.
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14k
Александр 2 часа назад
По поводу цистерны с молоком... Это не показатель "бедности, нищеты, и т.д..." Иногда, тогда, приезжали такие цистерны из пригородных совхозов, молоко чуть ли не парное, а в магазине был шанс взять уже прокисшее... Народ знал, когда "привезут", очереди занимались заранее...
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
а че киркорыч за свои детородные органы держится?)))
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98
Denis 3 часа назад
однако!даже боянов не увидел + однозначно...и все же Салтыковая и Лада Дэнс класные )))
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978
Мы Ул 3 часа назад
Оригинальная подборка. В некоторые захотелось влезть с огнеметом и хоть как-то поправить историю...
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