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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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3.
Исполнитель одного из хитов 90-х «Сука любовь» - Михей, со своей девушкой Кристиной. Россия, конец 90-х.
«Сука любовь» является первой песней, прозвучавшей в эфире канала ОРТ без цензуры; на музыкальных каналах композиция первое время звучала с пропусками.
Песня «Cука любовь» была посвящена бывшей подруге, которая его предала:
« Очень многие переживали в жизни что-то подобное — предательство, расставание — и могли бы, в принципе, грубее сказать, чем я. Может быть, это ещё мягко сказано… Вообще-то стихи я написал не к песне в стиле регги, а была у меня раньше рэп-композиция такая, очень жёсткая. Я её сделал чуть ли не в десяти разных интерпретациях. Так что запись этой песни, которая звучит сейчас, уже двухлетней давности. »
Первый вариант песни был записан в 1995 году в стиле рэп и содержал речитатив, немного похожий на группу Cypress Hill. В 1998 году Михей предлагал песню многим радиостанциям, но никто её не брал. Успеху песни «Cука любовь» серьёзно помогла радиоведущая «Шызгара-шоу» на «Нашем Радио», Оля Максимова, которая принесла эту песню на радио. Она преподнесла её программному директору радио «Максимум» и песню взяли в ротацию радио «Максимум».
« Это моя гордость. Здесь я сыграла большую роль в раскрутке этого парня. Однажды я услышала его в клубе и подумала: «Какой чувак пропадает». И принесла кассету на радио, после чего «Суку-любовь» поставили в ротацию.
«Сука любовь» является первой песней, прозвучавшей в эфире канала ОРТ без цензуры; на музыкальных каналах композиция первое время звучала с пропусками.
Песня «Cука любовь» была посвящена бывшей подруге, которая его предала:
« Очень многие переживали в жизни что-то подобное — предательство, расставание — и могли бы, в принципе, грубее сказать, чем я. Может быть, это ещё мягко сказано… Вообще-то стихи я написал не к песне в стиле регги, а была у меня раньше рэп-композиция такая, очень жёсткая. Я её сделал чуть ли не в десяти разных интерпретациях. Так что запись этой песни, которая звучит сейчас, уже двухлетней давности. »
Первый вариант песни был записан в 1995 году в стиле рэп и содержал речитатив, немного похожий на группу Cypress Hill. В 1998 году Михей предлагал песню многим радиостанциям, но никто её не брал. Успеху песни «Cука любовь» серьёзно помогла радиоведущая «Шызгара-шоу» на «Нашем Радио», Оля Максимова, которая принесла эту песню на радио. Она преподнесла её программному директору радио «Максимум» и песню взяли в ротацию радио «Максимум».
« Это моя гордость. Здесь я сыграла большую роль в раскрутке этого парня. Однажды я услышала его в клубе и подумала: «Какой чувак пропадает». И принесла кассету на радио, после чего «Суку-любовь» поставили в ротацию.
5.
На первом чемпионате Москвы по «спортивному выпиванию», организованным журналом "Столица". Москва, 1997 год.
6.
Семья на фоне автомобиля который мужчина собрал сам, собирал он этот автомобиль десять лет и закончил в начале 1990-х.
(На фото дедушка с дочкой и внуками). Россия, Пермь, 1994 год.
(На фото дедушка с дочкой и внуками). Россия, Пермь, 1994 год.
10.
Бойцы СОБРа проводят спецоперацию по задержанию участников ОПГ на торгово-вещевом рынке в Москве, 1995 год.
14.
Спартак Мишулин со своей коллекцией значков. Россия, 1997 год.
Спартак Мишулин имел огромную коллекцию значков, собранную на протяжении многих лет. Значки в его коллекции были не абы какие, а выпущенные по случаю каких-либо дат тех или иных предприятий, учреждений, организаций. Без сомнения коллекция уникальная. Все актёры Театра сатиры по возможности привозили для него значки. Коллекция занимала 7 квадратных метров стены и, по словам жены артиста, два ведра по 20 килограммов каждое.
Сам Спартак Васильевич был не в восторге от измерения своего богатства на вес и мог часами рассказывать истории про свою коллекцию.
Спартак Мишулин имел огромную коллекцию значков, собранную на протяжении многих лет. Значки в его коллекции были не абы какие, а выпущенные по случаю каких-либо дат тех или иных предприятий, учреждений, организаций. Без сомнения коллекция уникальная. Все актёры Театра сатиры по возможности привозили для него значки. Коллекция занимала 7 квадратных метров стены и, по словам жены артиста, два ведра по 20 килограммов каждое.
Сам Спартак Васильевич был не в восторге от измерения своего богатства на вес и мог часами рассказывать истории про свою коллекцию.
20.
Егор Летов играет в шахматы. Россия 1990-е годы.
Из интервью "Аргументы и факты", 1999 год.
"Когда я читаю в музыкальной прессе высказывания коллег, у меня сильно портится настроение. Мне скучно. И возникает чувство стыда за всё, что они говорят. Один из немногих людей, которого я уважаю - это Шевчук. Под всем, что делает, он подписывается. Это очень важно. А вот по поводу того же Гребенщикова я не могу так сказать, он курьёзный человек. Читал какие-то его дурацкие высказывания про карму, которые он надёргал из разных источников. Он просто хорошо знал английский язык в то время, когда мало кто им владел. Много слушал и понимал, о чём, к примеру, поют Циммерман, Костелло, "Спиро Джира" и т.д. Но я тоже много слушал. Поэтому понимаю, у кого и что именно спёр Гребенщиков. Он просто талантливый компилятор. По российским масштабам его даже можно назвать гениальным. Причём и рассуждения у него совершенно бредовые. Хотя не хочу разубеждать людей, которые любят БГ и льют слёзы, слушая его.
Но самая вопиющая халтура за последние годы - это Лагутенко и его "Мумий Тролль". Я вообще не понимаю, почему такие группы становятся популярными. Тексты песен совершенно неосмысленные, галиматья какая-то. Причём совершенно бездарно написанные даже с точки зрения лингвистики. Отвратительный имидж, который у сознательной части населения вызывает глубокое отвращение - очень манерно и провинциально, так же как у Земфиры. Хотя она талантливая девчонка, но правильно кто-то сказал: "Песни мне ваши нравятся, а от провинциального хамства душу коробит".
При этом у меня очень хорошие отношения с "АукцЫоном". Нравится их эстетика, и люди они прекрасные (при встречах мы по возможности напиваемся вместе). Люблю группы "Не ждали", "Вопли Видоплясова". Из того, что за последнее время услышал, на меня произвела впечатление питерская группа "Монро и Кеннеди" (девушка исполняет рок на домбре*). А лучшей нашей группой считаю "Любэ", хотя, к сожалению, мы даже не знакомы. У меня есть все их компакт-диски, и во время алкогольных возлияний мы часто слушаем их. У меня вообще огромная фонотека старых советских песен, начиная с пятидесятых годов и заканчивая Миансаровой и Пьехой.
Из интервью "Аргументы и факты", 1999 год.
"Когда я читаю в музыкальной прессе высказывания коллег, у меня сильно портится настроение. Мне скучно. И возникает чувство стыда за всё, что они говорят. Один из немногих людей, которого я уважаю - это Шевчук. Под всем, что делает, он подписывается. Это очень важно. А вот по поводу того же Гребенщикова я не могу так сказать, он курьёзный человек. Читал какие-то его дурацкие высказывания про карму, которые он надёргал из разных источников. Он просто хорошо знал английский язык в то время, когда мало кто им владел. Много слушал и понимал, о чём, к примеру, поют Циммерман, Костелло, "Спиро Джира" и т.д. Но я тоже много слушал. Поэтому понимаю, у кого и что именно спёр Гребенщиков. Он просто талантливый компилятор. По российским масштабам его даже можно назвать гениальным. Причём и рассуждения у него совершенно бредовые. Хотя не хочу разубеждать людей, которые любят БГ и льют слёзы, слушая его.
Но самая вопиющая халтура за последние годы - это Лагутенко и его "Мумий Тролль". Я вообще не понимаю, почему такие группы становятся популярными. Тексты песен совершенно неосмысленные, галиматья какая-то. Причём совершенно бездарно написанные даже с точки зрения лингвистики. Отвратительный имидж, который у сознательной части населения вызывает глубокое отвращение - очень манерно и провинциально, так же как у Земфиры. Хотя она талантливая девчонка, но правильно кто-то сказал: "Песни мне ваши нравятся, а от провинциального хамства душу коробит".
При этом у меня очень хорошие отношения с "АукцЫоном". Нравится их эстетика, и люди они прекрасные (при встречах мы по возможности напиваемся вместе). Люблю группы "Не ждали", "Вопли Видоплясова". Из того, что за последнее время услышал, на меня произвела впечатление питерская группа "Монро и Кеннеди" (девушка исполняет рок на домбре*). А лучшей нашей группой считаю "Любэ", хотя, к сожалению, мы даже не знакомы. У меня есть все их компакт-диски, и во время алкогольных возлияний мы часто слушаем их. У меня вообще огромная фонотека старых советских песен, начиная с пятидесятых годов и заканчивая Миансаровой и Пьехой.
23.
Глава АЗЛК Рубен Асатрян и мэр Москвы Юрий Лужков осматривают автомобиль «Иван Калита». Москва 1998 год.
Данная машина была разработана как авто класса «люкс» для нужд столичного правительства.
Этими автомобилями завершается история завода Москвич. Новая концепция его руководства по переходу на выпуск автомобилей штучного производства потерпела полный крах. Предприятие, рассчитанное на выпуск сотен тысяч массовых автомобилей, не могло покрывать свои расходы за счёт эпизодических продаж мелкосерийных «люксов».
При этом Асатрян отдал распоряжение о прекращении выпуска пикапов. К концу 1990-х это была единственная конкурентоспособная продукция АЗЛК. Как итог завод обанкротился.
Данная машина была разработана как авто класса «люкс» для нужд столичного правительства.
Этими автомобилями завершается история завода Москвич. Новая концепция его руководства по переходу на выпуск автомобилей штучного производства потерпела полный крах. Предприятие, рассчитанное на выпуск сотен тысяч массовых автомобилей, не могло покрывать свои расходы за счёт эпизодических продаж мелкосерийных «люксов».
При этом Асатрян отдал распоряжение о прекращении выпуска пикапов. К концу 1990-х это была единственная конкурентоспособная продукция АЗЛК. Как итог завод обанкротился.
33.
Футбольные фанаты Зенита идут на «дружескую» встречу с фанатами московского Динамо.
Россия, Санкт-Петербург, 2000 год.
Россия, Санкт-Петербург, 2000 год.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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