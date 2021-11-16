Заходи...Улыбнись слегонца

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Добрые и порой прикольные картинки
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Авторский пост
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Меня это недавно на прививке постигло.
- ну... однажды один цыганский джентльмен...
- ДА НУ НАХЕР!!