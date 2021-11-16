15 самых страшных и опасных мостов в мире

Понятно, что если вы до ужаса боитесь высоты, то прогулка по шаткому или очень высокому мосту заставит вас понервничать. Но в мире есть и такие мосты, которые напугают даже отчаянных храбрецов. Некоторые из них восходят еще к каменному веку, а другие можно назвать чудесами современности, но всех эти мосты объединяет одно — ужас, который они внушают.