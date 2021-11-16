15 самых страшных и опасных мостов в мире

Понятно, что если вы до ужаса боитесь высоты, то прогулка по шаткому или очень высокому мосту заставит вас понервничать. Но в мире есть и такие мосты, которые напугают даже отчаянных храбрецов. Некоторые из них восходят еще к каменному веку, а другие можно назвать чудесами современности, но всех эти мосты объединяет одно — ужас, который они внушают.
Построенный в 2004 год и обновленный в 2009 году мост спроектировали так, чтобы посетители могли взглянуть на ледник Трифт с иначе недоступного ракурса. Длина моста составляет 170 метров, что делает его одним из самых длинных висячих мостов в мире. Раньше он сильно раскачивался от ветра, но в 2009 году при модернизации моста добавили стабилизирующие канаты.
Самый высокий мост в США (и самый высокий мост в мире до 2001 года), как это ни странно, построили всего за шесть месяцев — в период с июня по ноябрь 1929 года. По нему можно пересечь реку Арканзас, которая располагается на 290 метров ниже, в Королевском ущелье. Главное, не смотреть вниз...
Еще один мост, который попадает под категорию «только не смотреть вниз» — мост через реку Витим. Большую часть года деревянный настил покрыт льдом, при этом поручней у моста нет — одно неверное движение, и машина или пешеход окажутся в ледяной воде. Мост настолько опасный, что в Facebook есть страница, посвященная тем, кто смог пересечь его и выжить.
Тем, кто все-таки не боится смотреть вниз, точно понравится Стеклянный мост Чжанцзяцзе в Китае. Мост длиной 430 метров построен специально для туристов: сквозь стеклянные панели можно заглянуть в пропасть с высоты 300 метров.
Если Стеклянный мост Чжанцзяцзе вас не впечатлил, почему бы не попробовать «небесную прогулку» на горе Тяньмэнь? Эта стеклянная дорожка шириной всего один метр огибает гору и позволяет насладиться потрясающим видом на национальный парк Чжанцзяцзе с высоты 1433 метра.
Говорят, те, кто переправляются на остров Каррикареде по этому мосту, обычно предпочитают вернуться на материк паромом вместо того, чтобы повторить опасный путь. С годами мост несколько раз ремонтировался и обновлялся, а в 2000 году работы по восстановлению моста проводились с помощью местных альпинистов.
Еще один мост-рекордсмен: расположенный на вершине горы Мачинчанг, 125-метровый мост считается самым длинным изогнутым мостом в мире. Во время его строительства сборные части поднимали на место с помощью вертолетов.
Этот автодорожный мост в Японии, который одним своим видом пугает автомобилистов, прозвали «американскими горками». Несмотря на то, что этом районе регулярно бывают землетрясения, этот безумный мост до сих пор не обрушился.
По сравнению с мостом Эшима Охаши Сторсезандетский мост в Норвегии может показаться довольно скучным, но это далеко не так. Этот мост так же называют «американскими горками», и, согласно Indiana Times, «кажется, что он расположен на краю света». На строительство моста ушло шесть лет, поскольку за это время работы прерывали 12 разных ураганов.
Этот мост, построенный жителями деревень по обе стороны реки Хунза из подручных материалов, иногда называют самым опасным мостом в мире из-за его ненадежной конструкции. Мост сделан из веревок и досок, причем доски расположены на большом расстоянии друг от друга. Однако другого способа пересечь реку попросту нет.
А вот еще один пример креативного использовании подручных материалов: племена хаси, живущие по обе стороны воды, сумели построить мосты из воздушных корней каучуковых фиговых деревьев.
Если вам уже стало не по себе от моста из деревьев, как насчет одного из самых высоких и старейших мостов в мире, расположенного на горе Тайшань в Китае? Считается, что этот природный мост из трех валунов образовался еще в каменном веке.
От мостов, которые помогла построить природа, мы переходим к мосту, который построили при помощи… ракет. Во время строительства моста через реку Сыдухэ, который выдерживает более 43 миллионов тонн веса, рабочим пришлось использовать ракеты, чтобы перебросить через долину первые несущие тросы, поскольку эта задача была не под силу вертолетам или лодкам.
С этого моста длиной семь миль (11 километров) открывается потрясающий вид, хотя не хочется даже представлять, каково было бы оказаться на нем во время шторма. На самом деле мостов два: новый для транспорта и старый для пешеходов и велосипедистов. Оба проходят над Атлантическим океаном.
Шахтерское поселение рядом с рудником Охуэла в штате Дуранго, Мексика, с годами запустело и превратилось в город-призрак, но мост все еще стоит на месте. Его спроектировали те же люди, которые построили Бруклинский мост в Нью-Йорке. Хотя мост укрепили стальными тросами, если пройти по нему сейчас, под ногами все еще будут скрипеть старые деревянные доски.
Источник:
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А для людей перила сварить из труб или из арматуры?
Быстро же и дешево, по сравнению со стоимостью моста
"Мост был построен из жёстких металлоконструкций для железной дороги, но после переноса железнодорожной ветки не был разрушен. Официально мост в эксплуатацию никогда не сдавался, движение по нему не разрешено. Однако для местных жителей он является единственной возможностью перебраться с одного берега на другой." (с) Википедия
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реально страшный....
Если посмотреть на этот мост сбоку, то будет не так страшно.