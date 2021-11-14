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Обратная сторона балета: то, о чем не рассказывают балетные танцоры

Обратная сторона балета: то, о чем не рассказывают балетные танцоры (13 фото)

Автор:
14 ноября 2021 23:05
Сообщество : RealFishki
Метки: балет   искусство   театр   
518
13
Балет для большинства зрителей остается сказкой. А вот какой ценой она дается и что стоит за постановкой, как правило, мы и не догадываемся.
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Метки: балет   искусство   театр   
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4  комментария
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13k
Алексей 48 минут назад
А все практикующие хирурги, спасающие в день по несколько жизней, имеют профессиональные болезни, также связанные с ногами - т.к. во время опрераций по несколько часов стоят за опреционным столом практически без динамики.
Просто для инфо.
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32k
Mamin Sibiriak 20 минут назад
В каждой профессии есть профессиональные болезни.

Но без некоторых профессий можно жить, а без некоторых - нет.
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2k
khvatich Час назад
Серия, про обратную сторону автослесаря или каменщика, ожидаются? И классика, нельзя импровизировать?
Да, массовка. Но, танцор! И сделал, соло.

Ссылка youtu.be
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8k
Злокрыс 2 часа назад
ну теперь точно все всё знают. в который раз.
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