Обратная сторона балета: то, о чем не рассказывают балетные танцоры

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Балет для большинства зрителей остается сказкой. А вот какой ценой она дается и что стоит за постановкой, как правило, мы и не догадываемся.
Спектакль для артистов балета и для зрителей - две совершенно разные категории. Одни день за днем варятся в этом соку, никогда не рассказывая о некоторых нюансах "кухни", другие и не хотят знать, какой кровью и потом даются постановки. Зрителям хочется волшебства и сказки, но все же интересно, что скрывают артисты балета за кулисами театра?
20 «команд» на один спектакль
У каждого артиста балета есть свой дублер - от примы до основных солистов. Чаще всего спектакль репетирует сразу 2-3 команды. Дублеры всегда присутствуют на спектакле - они в любой момент готовы выйти на сцену, если артист балета получит травму или случится еще какой-нибудь форс-мажор. Если спектакли идут один за другим, то поочередно выступают то одна, то другая команда. А вот кордебалет всегда один и тот же - даже когда танцовщиков-солистов приглашают из других театров или из-за рубежа.
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Грим и его секреты
Если театральных актеров гриммируют специально обученные люди, балетные артисты занимаются этим сами - благо, в хореографическом училище все они проходят курс, на котором учат делать сценический макияж.
В отличие от обычного театрального грима, балетный должен быть очень, очень ярким и контрастным. Он включает довольно крупные элементы, чтобы зритель из зала мог разглядеть глаза, брови, рот артистки и артиста. Для этого рисуются огромные стрелки, используются накладные ресницы. Но в качестве средств применяют обычную косметику, а не специальный театральный грим.
В отличие от обычного театрального грима, балетный должен быть очень, очень ярким и контрастным. Он включает довольно крупные элементы, чтобы зритель из зала мог разглядеть глаза, брови, рот артистки и артиста. Для этого рисуются огромные стрелки, используются накладные ресницы. Но в качестве средств применяют обычную косметику, а не специальный театральный грим.
Немного о пуантах
Когда балерина приземляется после прыжка да еще на кончики пальцев, они испытывают колоссальную нагрузку - около 100 кг. Пуанты, которые носит балерина, имеют твердый носок - он позволяет удерживать ступню в правильном положении и облегчает нагрузку. Сейчас для смягчения твердой "коробочки" артистки используют силиконовые вкладыши - раньше для этих целей применяли тонкие пласты сырого мяса.
Сколько балетных туфель нужно балерине на год
В среднем ежегодно прима-балерине требуется около 300 пар балетных туфель,то есть их расход составляет более 1 пары в день,считая выходные дни. Не все могут себе позволить покупать каждый раз новые, поэтому увидеть штопающую носочки туфелек балерину после тренировки - обычное дело. У балерины из кордебалета расход туфель не так велик - за год уходит около 100 пар.
Как выглядят ноги балерины без обуви
Натоптыши, ссадины, кровоточащие раны и мозоли, а также искривленные пальцы - обычное дело для любого артиста балета. Красота требует жертв.
Диета или особая конституция?
Бытует распространенное мнение, что балерины сплошь и рядом сидят на жесткой диете. Это одновременно и правда, и неправда. Кому как повезет. Худенькие девочки могут есть что угодно, ведь набранный вес мгновенно уйдет за тренировку и, уже тем более, за спектакль. Склонным к полноте в балете сложно - еще в училище их изведут обязательными взвешиваниями, и если вес продолжит расти, девочке посоветуют избрать другой путь.
Между тем, за один спектакль артистки могут потерять до трех килограммов. Впрочем, сложнее всего артистам балета - им тоже нужно быть худыми, прыгучими и, вместе с тем, сильными - попробуй потаскай балерину на протяжении всего спектакля. А если попадется Волочкова?
Между тем, за один спектакль артистки могут потерять до трех килограммов. Впрочем, сложнее всего артистам балета - им тоже нужно быть худыми, прыгучими и, вместе с тем, сильными - попробуй потаскай балерину на протяжении всего спектакля. А если попадется Волочкова?
Без пауз и ошибок
Если у театральных актеров допустимо (хоть и не всегда приветствуется) вносить в спектакль импровизационные нюансы, у балетных актеров такого нет и быть не может. Все "расписано" по секундам и подчинено общей композиции, завязанной на музыке. Артист балета не может взять паузу или повторить неудачное вращение, к примеру. Весь спектакль идет в предельном темпе и с большой физической нагрузкой для каждого солиста.
Однако несмотря на это, иногда танцовщики сами усложняют хореографию. Так, к примеру, в 1962 году Владимир Васильев самостоятельно отредактировал партию Дон Кихота: добавил вращения, ускорил темп и включил сложные переходы на кончиках пальцев. Эта редакция партии Дон Кихота стала классической, ее исполняют и в наши дни.
Однако несмотря на это, иногда танцовщики сами усложняют хореографию. Так, к примеру, в 1962 году Владимир Васильев самостоятельно отредактировал партию Дон Кихота: добавил вращения, ускорил темп и включил сложные переходы на кончиках пальцев. Эта редакция партии Дон Кихота стала классической, ее исполняют и в наши дни.
Травмы и боль
Балет немыслим без травм. Артисты и артистки травмируются в прыжках, падают после неудачных поддержек, получают растяжения и вывихи во время репетиций Обиднее всего заполучить травму во время спектакля - такое, кстати, совсем не редкость.
К примеру, в 2000 году во время балета «Баядерка» прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина повредила голеностоп, но смогла дотанцевать спектакль. А вот после пришлось лечиться и серьезно - балерина даже на несколько лет покинула сцену.
К примеру, в 2000 году во время балета «Баядерка» прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина повредила голеностоп, но смогла дотанцевать спектакль. А вот после пришлось лечиться и серьезно - балерина даже на несколько лет покинула сцену.
Даже если артисты не травмированы, они постоянно испытывают мышечную боль из-за тяжелых нагрузок. Расслабиться им помогает сауна, массаж, йога, медитация и просто ведро воды или задранные на стену ноги.
Группа поддержки
В балете принято поддерживать начинающих артистов. На премьере, которую зрители из-за незнакомых имен могут воспринять прохладно, обязательно будет присутствовать несколько человек из группы поддержки. В нужный момент начнут аплодировать и кричать "браво". Располагаются эти люди по одному в тех местах зала, где звук резонирует больше всего - таким образом создается иллюзия, что аплодирует не один человек, а несколько. Клакеры - их называют именно так - также могут бросать цветы на сцену, когда танцовщик выходит на поклон. Этих товарищей уже оплачивают сами артисты.
Кстати, конкуренты могут использовать таких "оплаченных зрителей", чтобы освистать артиста или спектакль.
Кстати, конкуренты могут использовать таких "оплаченных зрителей", чтобы освистать артиста или спектакль.
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Но без некоторых профессий можно жить, а без некоторых - нет.
Да, массовка. Но, танцор! И сделал, соло.