Обратная сторона балета: то, о чем не рассказывают балетные танцоры

Бытует распространенное мнение, что балерины сплошь и рядом сидят на жесткой диете. Это одновременно и правда, и неправда. Кому как повезет. Худенькие девочки могут есть что угодно, ведь набранный вес мгновенно уйдет за тренировку и, уже тем более, за спектакль. Склонным к полноте в балете сложно - еще в училище их изведут обязательными взвешиваниями, и если вес продолжит расти, девочке посоветуют избрать другой путь.



Между тем, за один спектакль артистки могут потерять до трех килограммов. Впрочем, сложнее всего артистам балета - им тоже нужно быть худыми, прыгучими и, вместе с тем, сильными - попробуй потаскай балерину на протяжении всего спектакля. А если попадется Волочкова?