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Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм, чтобы взлетать на третий этаж

Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм, чтобы взлетать на третий этаж (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 21:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: инвалид   инженер   конструкция   механизм   пенсионер   самодельный лифт   
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В Краснодарском крае вышедший на пенсию инженер на седьмом десятке жизни решил облегчить себе жизнь и соорудил себе лифт, чтобы подниматься на третий этаж. 
Александр живёт один в районе Сахарного завода, дом № 18. По словам соседей, он сам нарезал, сварил и установил лебёдку со шлюзом, чтобы попадать домой через балкон. Конструкция управляется пультом и выдерживает вес самого изобретателя и вес его инвалидной коляски. За окном своей квартиры мастер "золотые руки" установил солнечные батареи. 
В социальных сетях пользователи восхищены способностями инженера и просят дать пенсионеру премию и выражают надежду, что его не оштрафуют. 
Как по-вашему, хорошая идея соорудить такую конструкцию?

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Метки: инвалид   инженер   конструкция   механизм   пенсионер   самодельный лифт   
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1k
Гур Час назад
Мужик молодец, но это внимание сыграет против него. Власти обязаны будут запретить этот подъемник, а что-то взамен предложить не смогут...
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1k
Бич Бичовский 10 минут назад
Ну вот, мужик привык заботиться о себе сам и выживать, несмотря ни на что и ни на кого не надеясь. Это же ведь совсем нифига нетривиально - сделать такой подъемник, чтобы все как надо заработало сразу и чтобы не навернуться. Да еще и инвалиду на седьмом десятке. Зато щас всякие 25летние старики жалуются или пишут про себя мемы в соцсетях, какие они уже мудрые, познавшие жизнь, с набором всех хронических болезней и дофига экзистенциальные и как вообще жить дальше.
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6k
BenderRodriguez 17 минут назад
Заставят убрать. И если по чесноку, то правильно сделают. Потому что, если что-то случится, то именно власть и обвинят. Другое дело, что взамен ничего не сделают.
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4k
sayrus 37 минут назад
Тимашевск гремит! Осталось выложить видео как в МОРГе вымогают деньги, чтобы отдать тело, заставляют делать вскрытие онкобльным и людям за 80 лет, как прокурор отжимает участки, застраивает въезды к домам в центре и т.д.
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142
Аккаунт удален 39 минут назад
сейчас объявится какой нить зажравшийся хрен из амдинистрации, рыло которого от икры в телек не помещается, прикажет демонтировать, а инвалиду поставить пандус с уклоном в 80 градусов на всех лестниках в его подъезде... потом отчитается, как они заботятся о здоровье граждан, дескать, не дали убить самому себя
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2k
Sergius SPb 55 минут назад
Пенсионер болтается на тросе? Власть виновата.
Пенсионер еб.ется вместе с тросом,тоже власть виновата.
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380
Dimon 59 минут назад
Понятно, что пенсионер соорудил такое от безисходности, но вы же понимаете, что в нашей стране так нельзя, лиха беда начало. Первый сделал лебёдку, второй примастырит пошире балкон, третий - прорубит доп.окно и получим Махачкалу.
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570
vijilante Час назад
Почему ?
Вот почему первая мысль : "Щас деда если не оштрафуют,то ТОЧНО заставят разобрать подъёмник ! " ?!
А потому что живём в такой чёткой,заботливой стране где всякий знает последствия неположенных улучшений жизни.
Сами асфальт положили - убрать !
Саженцы во дворе без согласования с ЖЭКом высадили ( был случай в соседнем дворе) - убрать !
Странно что за самовольную очистку двора от снега не штрафуют...
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30k
ACU900 Час назад
Ссылка youtu.be
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36k
Alex Час назад
Красава!
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1k
Ольга Час назад
Дай Бог чтобы не оштрафовали и не заставили разобрать все это. Начнутся комиссии, вопросы согласования и прочее до чего охочи чиновники.
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8k
Izrin Maria Час назад
Если государство не может помочь, то хоть не мешайте!
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245
Ххх Час назад
Думаю не от хорошей жизни, замучился бумаги писать, и получать отказы, в цивилизованном подъёмнике
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227
Снежный Барс Час назад
Молодец мужик, что не сдаётся!
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Он заслужил премию однозначно .
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