Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм, чтобы взлетать на третий этаж

Александр живёт один в районе Сахарного завода, дом № 18. По словам соседей, он сам нарезал, сварил и установил лебёдку со шлюзом, чтобы попадать домой через балкон. Конструкция управляется пультом и выдерживает вес самого изобретателя и вес его инвалидной коляски. За окном своей квартиры мастер "золотые руки" установил солнечные батареи.

В социальных сетях пользователи восхищены способностями инженера и просят дать пенсионеру премию и выражают надежду, что его не оштрафуют.