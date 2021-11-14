Пенсионер-инвалид из Тимашевска своими руками собрал механизм, чтобы взлетать на третий этаж

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В Краснодарском крае вышедший на пенсию инженер на седьмом десятке жизни решил облегчить себе жизнь и соорудил себе лифт, чтобы подниматься на третий этаж.
Александр живёт один в районе Сахарного завода, дом № 18. По словам соседей, он сам нарезал, сварил и установил лебёдку со шлюзом, чтобы попадать домой через балкон. Конструкция управляется пультом и выдерживает вес самого изобретателя и вес его инвалидной коляски. За окном своей квартиры мастер "золотые руки" установил солнечные батареи.
В социальных сетях пользователи восхищены способностями инженера и просят дать пенсионеру премию и выражают надежду, что его не оштрафуют.
В социальных сетях пользователи восхищены способностями инженера и просят дать пенсионеру премию и выражают надежду, что его не оштрафуют.
Как по-вашему, хорошая идея соорудить такую конструкцию?
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Пенсионер еб.ется вместе с тросом,тоже власть виновата.
Вот почему первая мысль : "Щас деда если не оштрафуют,то ТОЧНО заставят разобрать подъёмник ! " ?!
А потому что живём в такой чёткой,заботливой стране где всякий знает последствия неположенных улучшений жизни.
Сами асфальт положили - убрать !
Саженцы во дворе без согласования с ЖЭКом высадили ( был случай в соседнем дворе) - убрать !
Странно что за самовольную очистку двора от снега не штрафуют...
Улицу очистили и по закону обязаны не в кучу складывать , а вызвать машину и вывезти.