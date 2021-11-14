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Занимательные "гаджеты" из прошлого

Занимательные "гаджеты" из прошлого (15 фото)

Автор:
14 ноября 2021 21:22
Метки: гаджеты   интересно   факты   
878
15

Да, сегодня мы уже не можем представить себе жизнь без современных гаджетов. Многие из нас только проснувшись первым делом берут в руки смартфон. Но и во времена Средневековья и Викторианской эпохи были свои бытовые приборы, которые могут легко удивить человека из цифрового века. Давайте посмотрим подборку интересных «гаджетов» из прошлого.

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Метки: гаджеты   интересно   факты   
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5k
yahaomsk 2 часа назад
жук понравился
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8k
Павел 19 минут назад
Что раньше только не использовали, вместо громоздского бинокля.
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23k
Юрьевич 45 минут назад
"Так выглядела головоломка, распространенная в Англии в XVII–XVIII веках. Задача игрока выпить содержимое чаш так, чтобы напиток не пролился."
Головоломка? Что, реально были тупицы которые не могли это сделать???

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174
Мимо Пробегала Час назад
На третьей картинке классная штука для ниток. Где купить?
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1k
Ольга Час назад
Это приспособление я и сама использовала чтобы снимать сапоги для верховой езды. Называется "холуй".
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