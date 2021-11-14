Занимательные "гаджеты" из прошлого

Да, сегодня мы уже не можем представить себе жизнь без современных гаджетов. Многие из нас только проснувшись первым делом берут в руки смартфон. Но и во времена Средневековья и Викторианской эпохи были свои бытовые приборы, которые могут легко удивить человека из цифрового века. Давайте посмотрим подборку интересных «гаджетов» из прошлого.