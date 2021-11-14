Занимательные "гаджеты" из прошлого

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Да, сегодня мы уже не можем представить себе жизнь без современных гаджетов. Многие из нас только проснувшись первым делом берут в руки смартфон. Но и во времена Средневековья и Викторианской эпохи были свои бытовые приборы, которые могут легко удивить человека из цифрового века. Давайте посмотрим подборку интересных «гаджетов» из прошлого.
В Древней Греции и Риме для очищения кожи от пота и грязи перед купанием использовали специальный скребок — стригиль
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Такой чугунной штукой пользовались викторианские швеи, чтобы хранить нитки и втыкать в подушечку иголки. Катушки свободно вращались на шпульках, и их не надо было снимать, перед тем как отрезать необходимую длину
Так выглядела головоломка, распространенная в Англии в XVII–XVIII веках. Задача игрока — выпить содержимое чаш так, чтобы напиток не пролился.
В Средние века дамы носили на теле коробочки с липкой лентой внутри. Такие приспособления помогали ловить блох: насекомые прилипали к ленте.
Когда-то эта вещь была незаменимой на любом ложе, в том числе супружеском: люди клали их в кровать, чтобы подогреть место и лечь в теплую постель. Нагревальник изготовлялся из металла или керамики и наполнялся углями.
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Головоломка? Что, реально были тупицы которые не могли это сделать???