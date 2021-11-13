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Пол Лунг (Paul Lung) и его рисунки животных карандашом

Пол Лунг (Paul Lung) и его рисунки животных карандашом (21 фото)

Автор:
13 ноября 2021 22:10
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
166
21
Пол Лунг, художник из Гонконга, творящий в гиперреалистичном стиле.
Художник начал рисовать в 2004, изучив множество литературы и форумов в Интернете, посвященных реалистичному рисованию карандашом. Главные его музы - 4 кошки, живущие у него дома.
Любовь к этим пушистым и игривым зверькам отображается и оживает на листе бумаги.
Приятного просмотра!
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Метки: живопись   искусство   картины   художник   
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4  комментария
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29k
MatveiVainrub 4 часа назад
Гиперреализм , как он есть .
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289
Алексей Маз Час назад
Нет слов!
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9k
Sasa Час назад
Здорово!
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1k
Homer 3 часа назад
Сам рисую. Но тут однозначно, ПЛЮС!
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