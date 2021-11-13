Пол Лунг (Paul Lung) и его рисунки животных карандашом

3.

Животные в графике – это не ярко, и поэтому не может привлечь внимание. Такая мысль может возникнуть у многих. Но не стоит спешить с выводами. Оказывается, рисунок в карандаше, если он принадлежит руке виртуозного мастера, может дать фору не только работам, выполненным в других техниках, но даже фотографиям.



Образы некоторых животных при помощи уникальной графики Лунга доведены до такого совершенства, что возникает ощущение реального присутствия. И именно это заставляет возвращаться к его работам снова и снова.