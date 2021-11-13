Пол Лунг (Paul Lung) и его рисунки животных карандашом

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Пол Лунг, художник из Гонконга, творящий в гиперреалистичном стиле.
Художник начал рисовать в 2004, изучив множество литературы и форумов в Интернете, посвященных реалистичному рисованию карандашом. Главные его музы - 4 кошки, живущие у него дома.
Любовь к этим пушистым и игривым зверькам отображается и оживает на листе бумаги.
Приятного просмотра!
Художник начал рисовать в 2004, изучив множество литературы и форумов в Интернете, посвященных реалистичному рисованию карандашом. Главные его музы - 4 кошки, живущие у него дома.
Любовь к этим пушистым и игривым зверькам отображается и оживает на листе бумаги.
Приятного просмотра!
1.
Работы автора настолько реалистично отображают животных, что глядя на иллюстрации, можно даже судить о характере и настроении каждого из них.
В своих работах, которые по праву можно назвать шедеврами, Paul Lung постарался передать всю красоту кошек и других животных. Они поражают зрителей своей реалистичностью и великолепной техникой, не оставляя никого равнодушным.
В своих работах, которые по праву можно назвать шедеврами, Paul Lung постарался передать всю красоту кошек и других животных. Они поражают зрителей своей реалистичностью и великолепной техникой, не оставляя никого равнодушным.
2.
Paul Lung тратит на одну работу от 60-и часов до 2-х месяцев. Все свои работы художник создает обыкновенным автоматическим полумиллиметровым карандашом на ватмане А2 формата. Пол не пользуется ластиком, всю свою графику пишет начисто. Поверить, что его рисунки животных нарисованы карандашом позволяет лишь осознание факта - в искусстве возможно все.
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3.
Животные в графике – это не ярко, и поэтому не может привлечь внимание. Такая мысль может возникнуть у многих. Но не стоит спешить с выводами. Оказывается, рисунок в карандаше, если он принадлежит руке виртуозного мастера, может дать фору не только работам, выполненным в других техниках, но даже фотографиям.
Образы некоторых животных при помощи уникальной графики Лунга доведены до такого совершенства, что возникает ощущение реального присутствия. И именно это заставляет возвращаться к его работам снова и снова.
Образы некоторых животных при помощи уникальной графики Лунга доведены до такого совершенства, что возникает ощущение реального присутствия. И именно это заставляет возвращаться к его работам снова и снова.
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