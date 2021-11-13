Первоначально, впрочем, башня могла стать похожей на перевернутую воронку: советские конструкторы убеждали Никитина в том, что конусообразное основание башни надо сделать сплошным – иначе, мол, не выдержит.

Но Никитин был очень опытным конструктором: в его «багаже» — расчет каркаса Дворца Советов и МГУ, сталинской «высотки» в Варшаве и памятника «Родина-мать» в Волгограде. Малоизвестный факт: в конце 60-х годов Никитин – по заказу одной японской компании – создал проект 4-километрового (!) небоскреба, который получил негласное имя «Башня Никитина-Травуша 4000». Не построили ее больше из-за политико-бюрократических нестыковок, нежели из-за невыполнимости.



Ну а Никитин вообще хотел сделать у башни четыре опоры. Компромиссным вариантом стали 10 опор.