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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
12 ноября 2021 23:12
Метки: Юмор   прикол   пятница   
782
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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1k
Гур 3 часа назад
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14k
alexis 2 часа назад
Под дворовую гитару:
ай эм рашн водка дринкен эври дей,
ай эм смокен беломорен эври дей......
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4k
a_komolow 3 часа назад
ТС! Ну наконец-то!

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48k
doker 3 часа назад
Эх, сколько я видел грамотных специалистов, кто просто спился. Обидно за них.

Хорошо, что я спиваюсь тупым, как и был...

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