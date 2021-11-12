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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
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3.
Надпись на плакате: «Бенно Онезорг. Политическое убийство». ФРГ, 1968 год. Студенты на траурной процессии. Бенно Онезорг, немецкий студент, был убит на демонстрации протеста против визита главы Ирана шаха Мохамеда Реза Пехлеви в Западный Берлин и ФРГ берлинским полицейским Карл-Хайнцем Куррасом.
4.
Самый юный фотожурналист во Вьетнаме Ло Мань Хунг. На момент снимка, сделанного 18 февраля 1968 года в Сайгоне, ему было 12 лет. Но он к тому времени уже два года работал фотокорреспондентом вместе со своим пожилым отцом
5.
Линейный крейсер британских ВМС «Худ» (HMS Hood) швартуется у верфи «Принц» во время «Недели Флота». Окленд, Новая Зеландия, 10 мая 1924 года. Назван в честь Сэмюэля Худа, английского адмирала XVIII—XIX веков, на протяжении двух десятков лет олицетворял мощь британского флота, будучи самым крупным военным кораблем в мире. Корабль погиб 24 мая 1941 года в бою с германским линкором «Бисмрак» (Bismarck) во время сражения в Датском проливе. На борту находилось 1418 человек. Спаслись только трое
6.
Даг Яльмар Агне Карл Хаммаршёльд, генеральный секретарь ООН, перед штаб-квартирой организации, за год до своей гибели в авиационной катастрофе в Северной Родезии во время миротворческой операции ООН в Конго. 18 сентября 1960 года
9.
Гарри Нильссон и Джон Леннон играют в бильярд в студии Record Plant East. Нью-Йорк, 1974 год. Гарри Нильссон - вокалист, клавишник, гитарист, композитор, автор текстов, продюсер, лауреат премий «Грэмми». В большинстве своих альбомов использовал имя просто «Нилссон»
11.
Джеймс Дин за полгода до гибели позирует с огромным боровом на ферме дяди. Штат Индиана, февраль 1955 года. Джеймс Дин — американский актёр. Посмертно стал лауреатом премии «Золотой глобус» (1956). Дважды номинировался на «Оскар» (1956, 1957), причём оба раза посмертно. В 1999 году Американский киноинститут поставил актёра на 18 место в списке «100 Величайших звёзд»
12.
Король Швеции Густав VI Адольф и леди Клементина Черчилль во время нобелевского банкета. Её муж, Уинстон Черчилль, получил Нобелевскую премию по литературе. 10 декабря 1953 года
13.
Большая антигитлеровская демонстрация в берлинском Спортпаласте (Sportpalast), организованная Рейхсбаннером (Reichsbanner, Союз германских участников войны и республиканцев — межпартийная демократическая политическая и боевая организация, существовавшая в Германии в 1924—1933 годах). 2 декабря 1931 года
14.
Пулемётчики во время Тетского наступления (первого широкомасштабного наступления коммунистических сил во время войны во Вьетнаме в 1968 году).
15.
Полицейский прикрывается продавцом мороженого как живым щитом во время боя с демонстрантами. Сан-Сальвадор, 1979-83
18.
Сабиха Гёкчен, 1937 год. В 23 года Сабиха стала первой в Турции женщиной-пилотом и первой турчанкой — военным пилотом-истребителем. Одна из восьми приёмных дочерей Ататюрка. Согласно турецким источникам и интервью самой Сабихи Гёкчен, она была дочерью Мустафы Иззет-бея и Хайрийе-ханым, которые были этническими боснийцами
19.
Дирижабль Le Jaune («Желтый»), построенный производителями сахара Lebaudy Frères в 1902 году для французской армии в Муассоне, Франция, пролетает мимо Эйфелевой Башни. 1903 год
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Метки: заграница интересно история фотографии
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