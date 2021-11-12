Злоумышленники ограбили майнинговую ферму в подмосковной деревне

38-летний житель Подмосковья обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении на его криптовалютную ферму, - сообщает "Комсомольская Правда".

Двое неизвестных мужчин в медицинских масках ворвались на территорию бывшей животноводческой фермы в деревне Новоникольское ближе к 4 утра.

Злоумышленники, очевидно, были хорошо осведомлены, что ранее закрытое животноводческое хозяйство не простаивает без дела. Жизнь в него относительно недавно буквально вдохнули добытчики биткоинов, развернувшие в заброшенном помещении бурную деятельность.

Налетчики в медицинских масках ворвались в домик сторожа, связали его и вынесли из здания фермы 100 электронно-вычислительных машин «ASIC C9», которые были задействованны в майнинге криптовалюты. Сумма ущерба от действий грабителей составила более 1 000 000 рублей, - пишет KP.RU со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных налетчиков, которые ворвались на криптовалютную ферму и похитили машины для майнинга.