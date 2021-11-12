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Злоумышленники ограбили майнинговую ферму в подмосковной деревне

Злоумышленники ограбили майнинговую ферму в подмосковной деревне (1 фото)

Автор:
12 ноября 2021 18:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   криптовалюта   майнинг-ферма   ограбление   
1337
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В подмосковном селе Новоникольское ограбили ферму, да не простую, а золотую. Потому что эта ферма день и ночь производила не молоко и навоз, а урожайные биткоины. И это не сказка, это - Россия будущего, хотя и криминальная.

38-летний житель Подмосковья обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении на его криптовалютную ферму, - сообщает "Комсомольская Правда".

Двое неизвестных мужчин в медицинских масках ворвались на территорию бывшей животноводческой фермы в деревне Новоникольское ближе к 4 утра.

Злоумышленники, очевидно, были хорошо осведомлены, что ранее закрытое животноводческое хозяйство не простаивает без дела. Жизнь в него относительно недавно буквально вдохнули добытчики биткоинов, развернувшие в заброшенном помещении бурную деятельность.

Налетчики в медицинских масках ворвались в домик сторожа, связали его и вынесли из здания фермы 100 электронно-вычислительных машин «ASIC C9», которые были задействованны в майнинге криптовалюты. Сумма ущерба от действий грабителей составила более 1 000 000 рублей, - пишет KP.RU со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных налетчиков, которые ворвались на криптовалютную ферму и похитили машины для майнинга.

Источник:

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Метки: Подмосковье   криптовалюта   майнинг-ферма   ограбление   
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13  комментариев
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4k
a_komolow Час назад
" Золотое " молоко приносила эта ферма!
Ближайший трансформатор красным должен стать от такой прибыли!
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38k
Сергей 4 минуты назад
Недавно по зомбоящику была передача про такую ферму (не запомнил где), так там вся деревня жаловалась на шум от этого сарая где они майнили БК.
Похоже что вероятно это про неё и написано. Так как там тоже на сотне ASIC-майнеров было все построено.
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181
Снежный Барс 24 минуты назад
Пришли туда не знаю куда и спёрли то не знаю что
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12k
Великий Кормчий 24 минуты назад
Раньше майнингом дрочерство называлось.
Насрать на дрочеров
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Не понимаю всей этой дури, как можно из воздуха, путем сжигания электроэнергии (как правило, ворованной) делать бабки, которые, можно еще и воровать. Правда, здесь украли не деньги, а средства для "печатания денег".
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1k
Yus Полчаса назад
"Сумма ущерба от действий грабителей составила более 1 000 000 рублей", "вынесли из здания фермы 100 электронно-вычислительных машин «ASIC C9»

1000000/100=10000 ??? Серьезно? Подскажите где это они по 10тыр?
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348
Mixan Час назад
Ферма в ферме ..Забавно ! Деньги из воздуха ,не зря у США уже под 30 трлн внешнего долга ,станок уже красный от перегрева ..
Электроэнергию за счет жителей села потребляли ...?
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37k
Александр Час назад
какаято нищая ферма.. 1 лям....
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