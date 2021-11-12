Злоумышленники ограбили майнинговую ферму в подмосковной деревне

В подмосковном селе Новоникольское ограбили ферму, да не простую, а золотую. Потому что эта ферма день и ночь производила не молоко и навоз, а урожайные биткоины. И это не сказка, это - Россия будущего, хотя и криминальная.
38-летний житель Подмосковья обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении на его криптовалютную ферму, - сообщает "Комсомольская Правда".
Двое неизвестных мужчин в медицинских масках ворвались на территорию бывшей животноводческой фермы в деревне Новоникольское ближе к 4 утра.
Злоумышленники, очевидно, были хорошо осведомлены, что ранее закрытое животноводческое хозяйство не простаивает без дела. Жизнь в него относительно недавно буквально вдохнули добытчики биткоинов, развернувшие в заброшенном помещении бурную деятельность.
Налетчики в медицинских масках ворвались в домик сторожа, связали его и вынесли из здания фермы 100 электронно-вычислительных машин «ASIC C9», которые были задействованны в майнинге криптовалюты. Сумма ущерба от действий грабителей составила более 1 000 000 рублей, - пишет KP.RU со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных налетчиков, которые ворвались на криптовалютную ферму и похитили машины для майнинга.
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Ближайший трансформатор красным должен стать от такой прибыли!
Похоже что вероятно это про неё и написано. Так как там тоже на сотне ASIC-майнеров было все построено.
Насрать на дрочеров
1000000/100=10000 ??? Серьезно? Подскажите где это они по 10тыр?
Электроэнергию за счет жителей села потребляли ...?