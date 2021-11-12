Жительница Пензы тайно родила от бывшего гражданского мужа двойню и подала на алименты

В Пензе мать двоих детей подала на алименты от бывшего гражданского мужа. Мужчина не знал, что стал отцом, до этого момента. Как выяснилось, женщина тайно забеременела и сделала тест на отцовство. Теперь мужчине приходится выплачивать по 14 тысяч в месяц.
Алексей Чеховской прожил с гражданской женой Еленой Терентьевой 14 лет. Пара мечтала иметь детей, но никак не получалось. Врачи диагностировали Елене бесплодие, и она обратилась в центр лечения бесплодия. Дважды супруги добивались квоты на ЭКО, но обе операции были неудачными. Алексей понял, что детей у них не будет и ушёл от Елены. Тогда Елена попросила его сдать биоматериал якобы для анализов.
Алексей женился на другой женщине и завёл ребёнка, как тут появилась Елена и потребовала алименты. Как выяснилось, после расставания Елене удалось забеременеть с помощью ЭКО (с материалами Алексея и донорскими яйцеклетками) и родит двойню. Женщина провела экспертизу, установила отцовство и подала на алименты. Теперь Алексей должен платить по 14 тысяч каждый месяц. Денег не хватает, копятся долги — внезапный отец обратился в прокуратуру, она уже передала дело в СК, уточняет Mash.
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2. Детей мужику и какая-то помощь от государства. Он ведь теперь многодетный. Ибо за своим генетическим материалом надо следить и не давать, в сущности, уже чужой женщине.
Она могла через 17 лет подать на алименты и с мужика потребовали бы алименты за 17 лет. И это ни разу не шутка.
Получается какая-то левая баба...
Как она может на алименты подавать-то?
есть надежда ,что детки не вырастут такими дураками как папаня.
1) Просто сперма "для анализа" долго не хранится, до ЭКО не доживет, если не делать его вот прям завтра (а там см.п2). Для заморозки и хранения спермы - подписываешь бумаги. С паспортным контролем. То есть - заморозить её баба сама без мужика не смогла бы.
2) При ЭКО в обязательном порядке подписываются бумаги обеими сторонами (если сперма не из банка доноров). Опять же с паспортным контролем. Никакая клиника ЭКО без подписи и проверки личности мужа\сожителя делать не будет. Просто не имеет права.
P.S. Возможны, конечно, фантастические варианты типа баба привела оленя, который сдал не свою сперму, а бывшего. Или, например, при заморозке бывший отписал в случае своей смерти распоряжение спермой на жену, а она потом с поддельным свидетельством о смерти пришла.
Конченый дурак.
Нет, просто конченый.