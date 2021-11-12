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Жительница Пензы тайно родила от бывшего гражданского мужа двойню и подала на алименты

Жительница Пензы тайно родила от бывшего гражданского мужа двойню и подала на алименты (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 07:57
Сообщество : Истории
Метки: Ynews   Россия   дети   интересное   истории   пенза   фото   эко   
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В Пензе мать двоих детей подала на алименты от бывшего гражданского мужа. Мужчина не знал, что стал отцом, до этого момента. Как выяснилось, женщина тайно забеременела и сделала тест на отцовство. Теперь мужчине приходится выплачивать по 14 тысяч в месяц.

Алексей Чеховской прожил с гражданской женой Еленой Терентьевой 14 лет. Пара мечтала иметь детей, но никак не получалось. Врачи диагностировали Елене бесплодие, и она обратилась в центр лечения бесплодия. Дважды супруги добивались квоты на ЭКО, но обе операции были неудачными. Алексей понял, что детей у них не будет и ушёл от Елены. Тогда Елена попросила его сдать биоматериал якобы для анализов.

Алексей женился на другой женщине и завёл ребёнка, как тут появилась Елена и потребовала алименты. Как выяснилось, после расставания Елене удалось забеременеть с помощью ЭКО (с материалами Алексея и донорскими яйцеклетками) и родит двойню. Женщина провела экспертизу, установила отцовство и подала на алименты. Теперь Алексей должен платить по 14 тысяч каждый месяц. Денег не хватает, копятся долги — внезапный отец обратился в прокуратуру, она уже передала дело в СК, уточняет Mash.


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Метки: Ynews   Россия   дети   интересное   истории   пенза   фото   эко   
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1k
Dmitry Tarasov 3 часа назад
1. Баба выманила генетический материал мошенническим путем, в целях получения денег - значит мошенница. Значит лишить родительских прав и срок сколько там положено.
2. Детей мужику и какая-то помощь от государства. Он ведь теперь многодетный. Ибо за своим генетическим материалом надо следить и не давать, в сущности, уже чужой женщине.
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−88
Инженер 4 минуты назад
Да любой юрист, даже адвокат-любитель докажет факт мошенничества.
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3k
Ivan 8 минут назад
Ладно бы накосячил, трахнул, но, сука ЭКО?! Или из банка спермы еще бы нашла и предъявила! Писец! Угробищный суд! Я вообще бы обязил сообщать до конца срока возможности аборта мужику. Принимает-ок. Нет, выделяет денег на аборт, а баба уж дальше сама. Не сообщила вовремя-сама виновата, и ребенка отец может принять строго по собственному желанию.
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2k
Anatoly Shestakov Полчаса назад
У нас прекрасные законы.
Она могла через 17 лет подать на алименты и с мужика потребовали бы алименты за 17 лет. И это ни разу не шутка.
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35
sergizs 45 минут назад
У меня вопрос Мужик ,ты на%ера отдал "биоматериал " бывшей бабе .Сам полный лох ,а теперь ноешь .Плати.....
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4k
Alex75r Час назад
Теперь вопрос в документах имеющихся к биоматериалам у клиники. Если их нет можно подать иск на возмещение ущерба.
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−16
Alex Час назад
Борис Беккер + Анжела Ермакова только по дешняку!
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2k
Sergius SPb Час назад
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3k
Maikie Час назад
Кабздец! Думал досих-пор что у Малахова ложь а оказывается в жизни ситуации похлеще бывают...
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5k
Duckk Час назад
Если яйцеклетка не её, то и номинально мать не она... Она просто суррогат.
Получается какая-то левая баба...
Как она может на алименты подавать-то?
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751
олег Час назад
ну что сказать ,плати !
есть надежда ,что детки не вырастут такими дураками как папаня.
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2k
laptignu Час назад
Легко отделался. А могла бы в изнасиловании обвинить.
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2k
Роман Гамзалиев 2 часа назад
"Тогда Елена попросила его сдать биоматериал якобы для анализов. " Тут самое время начать думать головой , как бы много вопросов папаше?
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243
Far Seer Роман Гамзалиев 52 минуты назад
14 лет вместе. За всё это время, учитывая вместе преодолеваемые сложности, начинаешь доверять человеку. К тому же диагностированное бесплодие и два неудачных ЭКО. Тут было бы тяжело предвидеть как беременность, так и "нож в спину" в виде внезапных алиментов без предупреждения.
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850
Кактус 2 часа назад
Простите, но не пойму, зачем давать БЫВШЕЙ свою сперму? Какой бы дурачок он не был, мужика жалко, детей жалко: заиметь 2 детей вне плана, то еще бремя мужику, а детям любви не видать, и семьи полноценной. Так-то бабе бы предъявить серьезно за "несогласованную" беременность. И вообще, вижу прореху в законодательстве: какого хера врачи провели процедуру дуре без письменного согласия мужика-донора? Мало ли откуда и чью "жижу" она притащила!
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
Бред какой-то написан. Мы делали ЭКО и в гос.клинике и в частной - с предметом знаком.

1) Просто сперма "для анализа" долго не хранится, до ЭКО не доживет, если не делать его вот прям завтра (а там см.п2). Для заморозки и хранения спермы - подписываешь бумаги. С паспортным контролем. То есть - заморозить её баба сама без мужика не смогла бы.

2) При ЭКО в обязательном порядке подписываются бумаги обеими сторонами (если сперма не из банка доноров). Опять же с паспортным контролем. Никакая клиника ЭКО без подписи и проверки личности мужа\сожителя делать не будет. Просто не имеет права.

P.S. Возможны, конечно, фантастические варианты типа баба привела оленя, который сдал не свою сперму, а бывшего. Или, например, при заморозке бывший отписал в случае своей смерти распоряжение спермой на жену, а она потом с поддельным свидетельством о смерти пришла.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Тут без Малахова не разобраться
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2k
Точка 2 часа назад
Вот это жара.... Надеюсь ск встанет на сторону мужика. Хотя наверное мало вероятно, но а вдруг. Баба конечно тварь оказалась, и да страшная на морду.. То есть теперь вообще нужно за своей спермой следить... На пузо и жопу никому не кончать, гандон перед тем как в ведро кинуть нужно прополоскать... Вообще жесть....
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5k
Roman 3 часа назад
"Алексей понял, что детей у них не будет и ушёл от Елены. Тогда Елена попросила его сдать биоматериал якобы для анализов."

Конченый дурак.
Нет, просто конченый.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Вот что значит гражданская жена. А была бы военная жена, все было бы хорошо. У военных дисципплина - ого-го!
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1k
Леший 3 часа назад
раньше говорили: машину и жену не доверяй никому....теперь можно добавить - и сперму
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