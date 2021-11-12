Жительница Пензы тайно родила от бывшего гражданского мужа двойню и подала на алименты

Алексей женился на другой женщине и завёл ребёнка, как тут появилась Елена и потребовала алименты. Как выяснилось, после расставания Елене удалось забеременеть с помощью ЭКО (с материалами Алексея и донорскими яйцеклетками) и родит двойню. Женщина провела экспертизу, установила отцовство и подала на алименты. Теперь Алексей должен платить по 14 тысяч каждый месяц. Денег не хватает, копятся долги — внезапный отец обратился в прокуратуру, она уже передала дело в СК, уточняет Mash.