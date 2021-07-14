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Особенности национальной рыбалки: мужчина из Приморья хотел глушить рыбу, а оглушил весь подъезд

Особенности национальной рыбалки: мужчина из Приморья хотел глушить рыбу, а оглушил весь подъезд (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Приморье   взрыв   глушитель для рыбы   рыбак   рыбалка   
1763
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В процессе сборки устройство для глушения рыбы взорвалось и слегка разнесло квартиру. Но не ее хозяина.

Источник:

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Метки: ynews   Приморье   взрыв   глушитель для рыбы   рыбак   рыбалка   
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10  комментариев
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1k
Руслан Новак Час назад
Жаль что бошку не оторвало. Таким эти взрывпакеты нужно в жопу засовывать и после самих на корм рыбам отправлять.
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korney 7 минут назад
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591
Алексей Гулевич 9 минут назад
плин - тут двери сквозняком ляпнет - дёргаешься, представляю "Ночь. Взрывчатка. Долб...б" )))
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867
Ярик 10 минут назад
Каких только д@лбо@бов нет.
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Взрыв в жилом доме. Думали что террорист, оказалось алкаш и долб..
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2k
Sergius SPb 40 минут назад
Вот бы ему жопу развальцевало.
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11k
net 41 минуту назад
Уютно у него))
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Ну и хорошо, рыба целей будет!
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