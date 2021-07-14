Особенности национальной рыбалки: мужчина из Приморья хотел глушить рыбу, а оглушил весь подъезд

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В процессе сборки устройство для глушения рыбы взорвалось и слегка разнесло квартиру. Но не ее хозяина.
Житель Приморского края, будучи в недельном запое, собирал у себя дома устройство для глушения рыбы, но что-то пошло не так. Раздался взрыв, который вынес входную дверь и стекла в окнах подъезда. Сам рыбак остался жив.
Пострадавшего 36-летнего хозяина доставили сначала в больницу, затем - в полицию. Останки устройства для глушения рыбы, которые правоохранители считают орудием браконьерского лова, запрещенным к использованию, изъяты спецслужбами.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Судя по всему, рыбак на некоторое время будет вынужден позабыть о своем хобби.
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