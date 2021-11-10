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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
1.
Хелен Хаик.
Девушка на фотографии - свидетельница ограбления... заметьте, СВИДЕТЕЛЬНИЦА... была приговорена к 5 дням тюрьмы, вроде не много, но все-равно неприятно.
Так вот, приговорили ее за неуважение к суду... а это неуважение она проявила... явившись на заседание в брюках!
Девушка на фотографии - свидетельница ограбления... заметьте, СВИДЕТЕЛЬНИЦА... была приговорена к 5 дням тюрьмы, вроде не много, но все-равно неприятно.
Так вот, приговорили ее за неуважение к суду... а это неуважение она проявила... явившись на заседание в брюках!
2.
Священник останавливает избиение сторонников движения «Солидарность» военными после введения в Польше военного положения. Варшава, 1982 год
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3.
Узник концлагеря указывает на фашистского охранника, который особо жестоко обращался с узниками. Концлагерь Бухенвальд, 1945 год
4.
Сидящий Ворон из племени сиу. 1872 год. Блэкфут (Blackfoot) и сиу (Sioux) были (и до сих пор остаются) уничижительными прозвищами индейцев, так как европейские поселенцы не могли правильно произнести их настоящие имена. Sioux в переводе значит «дьявол» или «змея», прозвище Blackfoot («Чёрная Нога») было дано индейцам за их «бескультурные, грязные обычаи»
6.
Женщину выносят из квартиры врача, делавшего подпольные аборты, после облавы. Детективы застали доктора Луиса Соломона в разгаре операции. При задержании он спокойно сказал: «Я буду в вашем распоряжении через минуту, джентльмены». Бруклин, Нью-Йорк, 1944 год
7.
Американские солдаты оказывают помощь филиппинскому младенцу, получившему раны лица от штыков отступающих японцев при битве за Лейте (Leyte). Филиппины, ноябрь 1944 года. Во время нанкинской резни (китай, 1937 год) японские солдаты упражнялись в штыковом бою, подкидывая младенцев в воздух и нанизывая их на штыки
13.
«Курочка и цыплятки» (‘Hen and Chicks’), почтовый пентацикл, сконструированный Эдвардом Бурстовом (Edward Burstow). Суссекс, Англия, 1882 год
14.
Красноармейцы сидят на развалинах рейхсканцелярии в Берлине и разглядывают коробки с немецкими медалями, которые уже никому не будут вручены. Май 1945 года. Автор снимка – Евгений Халдей
15.
Здесь запечатлена перевозка 190 миллиметрового орудия в Бельгии. Это орудие было снято с британского броненосца Swiftsure в 1917 году.
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Метки: заграница интересно история фотографии
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