4.

Сидящий Ворон из племени сиу. 1872 год. Блэкфут (Blackfoot) и сиу (Sioux) были (и до сих пор остаются) уничижительными прозвищами индейцев, так как европейские поселенцы не могли правильно произнести их настоящие имена. Sioux в переводе значит «дьявол» или «змея», прозвище Blackfoot («Чёрная Нога») было дано индейцам за их «бескультурные, грязные обычаи»