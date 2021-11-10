Однажды заезжий мастер фехтования





Однажды в Италии 17-го века заезжий фехтовальщик вызвал на бой местного портного, тот не мог отказать от поединка из-за своего социального статуса, поэтому благодаря своим связям нанял 10-к местных бандитов, те подкараулили заезжего фехтовальщика на выходе из борделя, отлупили и ограбили. Он провалялся в койке 3 недели и был вынужден уехать из города без гроша в кармане, потому что все что осталось после ограбления отдал врачу.

А все потому что прежде чем ссориться с человеком надо узнать кто у него друзья.



Однажды в германии 15-го века заезжий фехтовальщик вызвал на бой молодого художника, тот не мог отказаться от поединка. Вышел на бой и пырнул заезжего фехтуна мечом, а после поймал за вооруженную руку и бросил на землю оставив руку в захвате. Рана от меча зажила, но больше он уже не с кем не фехтует. Руку то в трех местах сломали, со смещениями.

А все потому что прежде чем затевать ссору узнай как звать твоего противника и над чем он работает. А то вдруг это Альбрехт Дюрер, который как раз составляет иллюстрации к учебнику фехтования и борьбы.



Однажды во Франции 18-го века заезжий фехтовальщик вызвал на бой местного винодела, тот не мог отказаться от поединка и пошел за советом к мастеру фехтования которые держал зал неподалеку. Принес ему бочок отличного вина и рассказал о проблеме. Фигня война, сказал маэстро фехтования, главное маневры. Я пойду погляжу на твоего противника. И сняв колет и поменяв тупую рапиру на острую, пошел искать заезжего фехтуна. Выцепил его в кабаке, затеял ссору, поединок и проткнул ему обе руки. Довольный вернулся в зал где его поджидал грустный винодел.

Нее, сссы, братуха сказал он ему, теперь этот урод не сможет фехтовать, а если решится выйти на поединок то ты без проблем справишься с ним, просто сбивай его клинок в бок и коли его в корпус вот так. Пару часов винодел поупражнялся выполнять батман с уколом.а на след день узнал что заезжий фехтун уехал нафиг из города.

Но с тех пор маэстро фехтования бесплатно пил хорошее вино, а винодел 3 раза в неделю упражнялся в фехтовании.

А все потому что не грех спросить помощи у опытных друзей.



Однажды в Польше заезжий фехтовальщик вызвал на бой местного колбасника, тот не стал отказываться от поединка но по доброте душевной предложил гостю поужинать, подсыпал в колбасу отравы и тихонечко похоронил его за сараем.

А все потому что не все будут играть по придуманным тобой правилам.



Одного итальянского архитектора и художника 16-го века вызвал на бой заезжий фехтовальщик. Но как только узнал что задумал драться с самим Камилой Агриппой офигел от собственной наглости, три раза извинился и уехал домой.

А все потому что полезно читать книги, иначе мог бы не узнать автора фехтбука.



Однажды на Руси заезжий фехтовальщик вызвал на дуэль местного плотника. Тот не дослушал до конца и разбил заморскому гостю рожу кулаками и сломал об колено его шпагу.

А все потому что не в почете у нас были дуэли на мечах, зато кулаками в рожу совать умели.