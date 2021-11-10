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Однажды заезжий мастер фехтования

Однажды заезжий мастер фехтования (2 фото)

Автор:
10 ноября 2021 17:50
Метки: О вреде фехтования   Однажды в Германии 16-го века заезжий мастер меча вызывал на бой местного булочника   совет   
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Однажды в Германии 16-го века заезжий мастер меча вызывал на бой местного булочника. Тот не мог отказаться от поединка из-за своего положения в обществе, вышел на бой и зарубил к чертям заезжего мастера меча. Прежде чем стать булочником он проходил 10 лет в ландскнехтах. На двойном жаловании.
А все потому что надо осторожнее выбирать объект для насмешек.



Однажды в Италии 17-го века заезжий фехтовальщик вызвал на бой местного портного, тот не мог отказать от поединка из-за своего социального статуса, поэтому благодаря своим связям нанял 10-к местных бандитов, те подкараулили заезжего фехтовальщика на выходе из борделя, отлупили и ограбили. Он провалялся в койке 3 недели и был вынужден уехать из города без гроша в кармане, потому что все что осталось после ограбления отдал врачу.
А все потому что прежде чем ссориться с человеком надо узнать кто у него друзья.

Однажды в германии 15-го века заезжий фехтовальщик вызвал на бой молодого художника, тот не мог отказаться от поединка. Вышел на бой и пырнул заезжего фехтуна мечом, а после поймал за вооруженную руку и бросил на землю оставив руку в захвате. Рана от меча зажила, но больше он уже не с кем не фехтует. Руку то в трех местах сломали, со смещениями.
А все потому что прежде чем затевать ссору узнай как звать твоего противника и над чем он работает. А то вдруг это Альбрехт Дюрер, который как раз составляет иллюстрации к учебнику фехтования и борьбы.

Однажды во Франции 18-го века заезжий фехтовальщик вызвал на бой местного винодела, тот не мог отказаться от поединка и пошел за советом к мастеру фехтования которые держал зал неподалеку. Принес ему бочок отличного вина и рассказал о проблеме. Фигня война, сказал маэстро фехтования, главное маневры. Я пойду погляжу на твоего противника. И сняв колет и поменяв тупую рапиру на острую, пошел искать заезжего фехтуна. Выцепил его в кабаке, затеял ссору, поединок и проткнул ему обе руки. Довольный вернулся в зал где его поджидал грустный винодел.
Нее, сссы, братуха сказал он ему, теперь этот урод не сможет фехтовать, а если решится выйти на поединок то ты без проблем справишься с ним, просто сбивай его клинок в бок и коли его в корпус вот так. Пару часов винодел поупражнялся выполнять батман с уколом.а на след день узнал что заезжий фехтун уехал нафиг из города.
Но с тех пор маэстро фехтования бесплатно пил хорошее вино, а винодел 3 раза в неделю упражнялся в фехтовании.
А все потому что не грех спросить помощи у опытных друзей.

Однажды в Польше заезжий фехтовальщик вызвал на бой местного колбасника, тот не стал отказываться от поединка но по доброте душевной предложил гостю поужинать, подсыпал в колбасу отравы и тихонечко похоронил его за сараем.
А все потому что не все будут играть по придуманным тобой правилам.

Одного итальянского архитектора и художника 16-го века вызвал на бой заезжий фехтовальщик. Но как только узнал что задумал драться с самим Камилой Агриппой офигел от собственной наглости, три раза извинился и уехал домой.
А все потому что полезно читать книги, иначе мог бы не узнать автора фехтбука.

Однажды на Руси заезжий фехтовальщик вызвал на дуэль местного плотника. Тот не дослушал до конца и разбил заморскому гостю рожу кулаками и сломал об колено его шпагу.
А все потому что не в почете у нас были дуэли на мечах, зато кулаками в рожу совать умели.


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Метки: О вреде фехтования   Однажды в Германии 16-го века заезжий мастер меча вызывал на бой местного булочника   совет   
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3k
Виталий Касандров 7 часов назад
Однажды на Руси заезжий фехтовальщик вызвал на дуэль местного.
Он попросил своего секунданта нарисовать мелом крестик на груди соперника и сказал что попадет шпагой точно в это место.
На что его противник сказал своему секунданту .Алеша посыпь его мелом я щас его булавой у.е.б.у.
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3k
Сергей Лаврушкин 19 минут назад
что за дерьмо-пост ?

автор как бы намекает, что с подачи придворного шута Немцова убили?

Немцов много кому мешал из действующей власти..
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271
Bazan Час назад
Один заезжий фехтовальщик вызвал на бой очкастого гроссмейстера. Тот по закону дуэли выбрал оружие - шахматы. Проигравший должен был застрелиться. С тех пор в этом городе фехтовальщиков больше не видели.
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10k
Lev Asriev 2 часа назад
Из всех перечисленых эпизодов, исторически подтвержден с Альбрехтом Дюрером. Одно только уточнение. Он не "составлял илюстрации к учебнику по фехтованию", а написал его полностью.Знаменитый «Das Fechtbuch»
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−33
Al_goritm 2 часа назад
Был самый обычный, тихий день... Но фехтовальщика все же убили. Мало ли что...
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3k
Горожанин 4 часа назад
Однажды на голову дол.б.е.ба вылили ушат помоев и он пошел за советом, что делать. Умный советчик сказал, сначала узнай, кто на тебя вылил ушат помоев: если опытный фектовальщик - не вызывай его на дуэль, если неопытный - вызывай и отомсти. Долго думал дол.б.е.б, что делать, в итоге прирезал нах.е.р умного советчика.
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19k
иванов дмитрий 4 часа назад
судя по тому , что виноделы, художники и мясники есть и сейчас - перебили они всяких залетных.
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82k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Однажды, один кучерявый бабаеп вызвал на словесный поединок известного мастера словестных баталий.
Но получив в рыло апельсиновым соком, обиделся, ушёл и умер под мостом.

Навеяло иллюстрациями к Ванькиному высеру
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335
Pterocactus Taras Kozalupko Час назад
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296
Mixan 5 часов назад
Однажды ....


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66k
Максим 5 часов назад
В общем опасно было быть фехтовальщиком.
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13k
Андрей Ватрушкин 5 часов назад
Ох, уж эти заезжие фехтовальщики!
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554
vijilante 5 часов назад
Из большинва историй одна мораль : вали противника коварно и чужими руками. И желательно нАглухо.
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17k
MarkovAlexandr 5 часов назад
В общем, жили заезжие мастера фехтования плохо и недолго. Так и вымерли.
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19k
Юрий 6 часов назад
Однажды араб вызвал на бой белого археолога, тот не стал отказываться от поединка.
Достал пистолет и просто пристрелил наглеца. А все потому, что не все будут драться выбранным тобой оружием.


Ссылка www.youtube.com
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335
Pterocactus Юрий Час назад
Ну не было у Индианы с собой такого ножичка! Не-бы-ло!!! А револьвер был...
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15k
Corvus Corax 6 часов назад
Вчера штоля было...
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3k
Едондер пуп 6 часов назад
То есть в России фактически как в Польше))
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5k
Ruk 6 часов назад
хорошая подборка. получил удовольствие.спасибо.
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