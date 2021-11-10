Жестокая судьба. Дети диктаторов

Так же решила поступить и внучатая племянница ближайшего соратника фюрера Германа Геринга Беттина. С самого детства тогда еще девочку убеждали в том, что в семье были исключительно великие люди, а Холокост – просто выдумка. Но несмотря на пропаганду матери, девушка не поверила и отказалась жить таким образом. В 13 лет она сбежала из дома.

Память о родственниках не давала ей покоя, и в какой-то момент она попала в секту. Уже позже она поехала в Мексику, чтобы перевязать маточные трубы. «Это касается моего рода, который я не хочу продолжать; Геринги должны исчезнуть с лица Земли», - сказала она.

Уже позже она написала несколько книг, участвовала в съемках документалок об ужасах нацистского режима, а под конец жизни и вовсе уехала в Израиль – только там она смогла наконец обрести так желанный покой для души.