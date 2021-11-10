Жестокая судьба. Дети диктаторов

Те, кто правит целой страной, не задумываясь о последствиях, часто заканчивают судьбу не самым приятным образом. Но последствия существуют и для их детей. При живых родителях они купаются в роскоши, спускают состояния и живут в свое удовольствие, пока народ сводит концы с концами. Кто из детей великих диктаторов XX и XXI века известен и чем?
Дети нацистского и фашистского режимов
К счастью, у тирана и преступника Адольфа Гитлера детей (во всяком случае, законных) не было. Зато благодаря доктрине государства, согласно которой женщины должны были рожать как можно больше, дети были почти у всех высокопоставленных нацистов.
К слову о том, как именно нацисты повышали рождаемость, а также в принципе о том, как режим Гитлера появился и какие ужасы он принес, можно посмотреть в легенде советского неигрового кино «Обыкновенный фашизм».
Хоть у Гитлера и не было своих детей, у него было обширное семейство: сейчас в США живут несколько человек, предки которых были общими с предками Гитлера. Всего их трое, все они внучатые племянники фюрера. Один из них – психолог, двое других – весьма успешные бизнесмены. Но что их точно объединяет, так это ненависть к фашизму.
Они – дети Алоиса Гитлера, брата Адольфа, после войны сменившего фамилию на Хиллер. Все они решили остаться бездетными, чтобы память о кровавом диктаторе и убийце осталась лишь в веках.
Так же решила поступить и внучатая племянница ближайшего соратника фюрера Германа Геринга Беттина. С самого детства тогда еще девочку убеждали в том, что в семье были исключительно великие люди, а Холокост – просто выдумка. Но несмотря на пропаганду матери, девушка не поверила и отказалась жить таким образом. В 13 лет она сбежала из дома.
Память о родственниках не давала ей покоя, и в какой-то момент она попала в секту. Уже позже она поехала в Мексику, чтобы перевязать маточные трубы. «Это касается моего рода, который я не хочу продолжать; Геринги должны исчезнуть с лица Земли», - сказала она.
Уже позже она написала несколько книг, участвовала в съемках документалок об ужасах нацистского режима, а под конец жизни и вовсе уехала в Израиль – только там она смогла наконец обрести так желанный покой для души.
Эдда Муссолини – золотая девочка, звезда итальянской прессы с самого детства. Родилась она в 1910 году, как раз в момент взлета карьеры отца.
Принцесса фашизма имела хорошие отношения с отцом… до тех пор, пока не узнала, что Дуче собирается поддержать Гитлера в наступающей войне и разделяет его взгляды на переустройство мира. В итоге Эдда бежала от отца в Рим, где начала вести образ жизни типичной гламурной красотки: много пила и проводила время с местными денди.
Но позже девушка нашла свое счастье – она по-настоящему влюбилась в графа Чиано. Отец одобрил этот брак и назначил зятя на высокий пост.
Прожить вместе до старости лет им было не суждено. Чиано, как и его супруга, не поддерживал взгляды Муссолини. В итоге его казнили за госизмену, а Эдда так и не простила отца за это преступление. Она просила помиловать мужа, но слова ее так и не были услышаны.
В итоге после казни мужа бежала в Швейцарию, а после войны вернулась в Италию, где отбыла два года в ссылке за пособничество фашизму.
Часто, говоря о нацизме, мы имеем в виду именно Европу и ее диктаторов. Но была же и Азия. И главным осиным гнездом в этой части света была Япония – эта страна напала и на Китай, и захватила Корею, и многие годы ставила бесчеловечные эксперименты над людьми. Подробнее о них можно посмотреть в многочисленных документалках об Отряде 731.
Но главным идеологом режима все так же считается император Хирохито. После войны многие политики предстали перед судом, но не он. Видимо, его не тронули из-за особенностей японского менталитета – все-таки, считается, что императорская семья имеет божественные корни. Но сейчас такая позиция критикуется.
И в первую очередь критиком этой позиции стал родной сын императора и наследник престола Акихито. После смерти отца в 1989 году он взошел на престол и своим девизом выбрал «Хэйсэй» -- «установление мира». Дело в том, что после войны мальчику было лишь 11 лет, и он навсегда запомнил, какой ужас на него произвела послевоенная Япония. С тех пор он был и остается пацифистом.
В период его правления Япония достигла первых позиций по качеству жизни, а ее экономика до сих пор находится в стабильно хорошем состоянии.
К слову, Акихито запомнился не только этим. Император не просто стал особенным и увел страну от войн и раздоров, но еще и женился по любви и в 2019 году отрекся от престола в пользу сына. Впервые в истории Японии.
Сталин и его непростые отношения с сыном
К Иосифу Сталину в нашем обществе в принципе неоднозначное отношение: кто-то считает отца народов кровавым диктатором, кто-то освободителем. Но все сходятся на одном: судьба его сына Якова была очень непростой.
Часто дети мировых лидеров живут в достатке и получают лучшее воспитание и образование. В жизни Яши все сложилось не так просто: почти сразу после его рождения мама умерла, а отец не смог оставить малыша на воспитание. В итоге мальчика отправили к семье в Тифлис, где он прожил до 14 лет.
Повзрослев, он отправился в Москву к отцу и за образованием, но быстро стало понятно, что мальчика все-таки не готовы принять в новую семью. В итоге большой город быстро соблазнил юношу, и в 21 год он втайне от отца женился на дочери простого священника, чем перечеркнул любую возможность восстановления хороших отношений со Сталиным.
Сталин с дочерью.
«У меня нет и не может быть больше ничего общего [с Яковом]. Пусть живет как хочет и с кем хочет», — написал он тогда.
Второй брак, теперь уже с балериной, вызвал у отца только стыд. В итоге, когда началась война, Сталин отправил сына на войну. В одном из сражений Яков попал в плен, откуда его советское руководство даже не попыталось вызволить. Мужчина погиб в печально известном лагере смерти Заксенхаузен в 1943 году при невыясненных обстоятельствах. А Сталин ни разу так и не опубликовал публичных сожалений о смерти сына.
Еще одна печальная история связана с прямым потомком Сталина – Селимом Бенсаадом. Вождю он приходится правнуком, и очень сильно конфликтует со своим отцом.
Сам Селим глухонемой, отец его – алжирец. Во владении Селима находится дорогая московская квартира, и отец, желая ее заполучить, выгнал мужчину из дома, сменив замки.
При этом Селим прекрасно владеет русским языком и какое-то время работал фотографом.
Причина, по которой Селим попал в немилость, может быть и в том, что не так давно Селим в соавторстве с историком семьи Сталиных подготовил к выходу книгу о вожде и его близких.
Так, например, там рассказано об иконе Сталина, которую очень хочет заполучить отец Селима, который, в свою очередь, работает сразу на несколько разведок.
Азиатские страсти и трагедии
Пожалуй, наиболее известной диктаторской семьей Азии была и остается семья Кимов – вождей северокорейского народа. Их воспевают по местному телевидению, возводят в ранг божеств в прессе и искусстве, переписывают их биографию.
Жизнь народа, тем временем, похожа на оурэлловский «1984». В основном дети семьи Ким получают великолепное образование за рубежом (хоть об этом в Северной Корее и помалкивают), а после занимают видные посты. Например – Ким Чен Ын и его сестра.
Но есть и трагичные истории. Например, старшего брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чон Нама.
Именно он должен был стать следующим корейским лидером. Но он вызвал неудовольствие своей любовью к Западу и в итоге ушел в тень. Однажды его даже поймали на попытке пробраться в Японии – с семьей он собирался посетить Диснейленд (невиданное по мерам КНДР преступление – посещение вражеской Японии).
Более того, он часто попадал в западные таблоиды, где его обвиняли в любви к Луи Виттону и Ролексу. А когда Ким Чен Ира хватил удар, он был в изгнании в Макао – столице азиатского казино и прочих прелестей капиталистического мира.
У гроба отца северокорейского народа находился младший сын. В итоге к власти быстро пришел Ким Чен Ын. Старший брат раскритиковал его восхождение на престол, за что, вероятнее всего, и поплатился.
Зимой 2017 года он находился в аэропорту Куала-Лумпур, откуда собирался улететь. Но внезапно к нему подскочила красивая девушка, закрывшая ему лицо ладонями, которые были измазаны чем-то маслянистым. Чуть позже к возмущенному Киму подскочила другая девушка, тоже с вымазаннами чем-то руками, и тоже нанесла на лицо мужчины неизвестное вещество.
Оказалось, что это был нейротоксин VX: самое мощное химоружие в мире, которое ООН считает «оружием массового уничтожения».
Сохранились видео, где Ким Чен Наму пытаются оказать помощь. Уже спустя несколько минут он прихрамывает. Уже спустя 15 минут, по дороге в больницу, бывшего наследника северокорейского престола не стало.
Его убийц поймали быстро. Но… Ничего о них не было ясно. Они так и не смогли рассказать о том, кто заказал им Кима, так как просто не знали этого.
Пожалуй, эта история достойна отдельного поста. Но до сих пор Пхеньян не взял на себя ответственность за это убийство.
Ближний Восток
Все знают о судьбе Саддама Хусейна и о том, как его доставали из бункера. Но в тени этой казни остались двое его сыновей – Удей и Кусей.
Удея обвиняли в том, что он «наказывал» иракских спортсменов, которые не достигли ожидаемых результатов. В 1994 году он заставил проигравших отборочные игры чемпионата мира по футболу спортсменов пинать бетонный мяч, а после привязал к позорным столбам и три дня бил кнутами (не сам, конечно) футболистов, проигравших игру Японии.
Кроме того, Удея обвиняли в изнасилованиях, убийствах и других кошмарах. Он считался наследником Саддама, но в 1996 году его искалечили во время покушения, и в итоге он потерял любую возможность получить власть.
Здесь Удей стоит в центре.
О жизни Кусея известно не так много. Его не обвиняли в кошмарных выходках, но некоторые оппозиционные Саддаму силы утверждали, что он ответственен за расправы над неугодными политиками.
Обоих мужчин убили во время штурма в 2003 году американские войска. Вместе с ними был и 14-летний Мустафа, сын Кусея, который открыл по армии США огонь. Мальчик тоже погиб, его поразили ответным огнем.
Это не все судьбы и не все происшествия, связанные с детьми диктаторов. Но, пожалуй, они – наиболее яркие и разные.
Источник:
- Родители думали, что купили сыну хаски - но "щенок" оказался диким животным
- Когда мир был на грани: пять экологических катастроф XX века, в которых виноват человек
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И как объяснить, что нищая КНДР смогла создать "самое мощное химоружие". А в России есть только бесполезный "Новичек", которым даже с четвертой попытки не удалось отравить одного блогера.