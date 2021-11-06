Пассажиры сбежали из самолёта в Испании и остановили работу аэропорта

В это время группа из 20 пассажиров покинула самолёт и скрылась в неизвестном направлении. По версии местной полиции, это был спланированный акт с целью незаконно попасть на территорию Испании.

Тем временем работа аэропорта была приостановлена на несколько часов из-за остальных пассажиров, которые находились на взлётно-посадочной полосе. Были зафиксированы задержки рейсов, а прилетающие самолёты были перенаправлены в другие аэропорты для совершения посадки. После трёхчасового простоя аэропорт возобновил свою работу.