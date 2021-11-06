Пассажиры сбежали из самолёта в Испании и остановили работу аэропорта

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Находчивые арабы нашли новый способ въезда в Европу без визы. Пятерых удалось задержать, однако остальных ещё ищут.
Самолёт авиакомпании Air Arabia, совершал рейс из Касабланки (Морокко) в Стамбул. Во время полёта командиру воздушного судна сообщили, что одному из пассажиров стало плохо и он принял решение совершить экстренную посадку в испанском аэропорту Пальмы (автономное сообщество Балеарские острова). Пассажира доставили в больницу, но выяснилось, что с ним всё в порядке.
В это время группа из 20 пассажиров покинула самолёт и скрылась в неизвестном направлении. По версии местной полиции, это был спланированный акт с целью незаконно попасть на территорию Испании.
Тем временем работа аэропорта была приостановлена на несколько часов из-за остальных пассажиров, которые находились на взлётно-посадочной полосе. Были зафиксированы задержки рейсов, а прилетающие самолёты были перенаправлены в другие аэропорты для совершения посадки. После трёхчасового простоя аэропорт возобновил свою работу.
Тем временем работа аэропорта была приостановлена на несколько часов из-за остальных пассажиров, которые находились на взлётно-посадочной полосе. Были зафиксированы задержки рейсов, а прилетающие самолёты были перенаправлены в другие аэропорты для совершения посадки. После трёхчасового простоя аэропорт возобновил свою работу.
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