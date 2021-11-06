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Пассажиры сбежали из самолёта в Испании и остановили работу аэропорта

Пассажиры сбежали из самолёта в Испании и остановили работу аэропорта (1 фото)

Автор:
06 ноября 2021 10:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: арабы   аэропорт   испания   мигранты   пассажиры   сбежали из самолета   
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Находчивые арабы нашли новый способ въезда в Европу без визы. Пятерых удалось задержать, однако остальных ещё ищут.
Самолёт авиакомпании Air Arabia, совершал рейс из Касабланки (Морокко) в Стамбул. Во время полёта командиру воздушного судна сообщили, что одному из пассажиров стало плохо и он принял решение совершить экстренную посадку в испанском аэропорту Пальмы (автономное сообщество Балеарские острова). Пассажира доставили в больницу, но выяснилось, что с ним всё в порядке.
В это время группа из 20 пассажиров покинула самолёт и скрылась в неизвестном направлении. По версии местной полиции, это был спланированный акт с целью незаконно попасть на территорию Испании. 
Тем временем работа аэропорта была приостановлена на несколько часов из-за остальных пассажиров, которые находились на взлётно-посадочной полосе. Были зафиксированы задержки рейсов, а прилетающие самолёты были перенаправлены в другие аэропорты для совершения посадки. После трёхчасового простоя аэропорт возобновил свою работу.

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Метки: арабы   аэропорт   испания   мигранты   пассажиры   сбежали из самолета   
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4  комментария
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443
да пох 2 часа назад
Они бы такие умные были, когда надо было строить свои страны .
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4k
NeDron 17 минут назад
Меня вот что удивляет: они бегут из стран с мусульманским укладом жизни в страны, где по их мнению жизнь устроена гораздо комфортнее и достойней, но почему-то тащат за собой все те "ценности" которые испоганили им жизнь у себя на родине. Где тут логика?
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−8
байхун 42 минуты назад
эцих видимо взято с грузинского цихэ - тюрьма ...
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−8
байхун 43 минуты назад
пожизненный эцих с гвоздями выписывать таким умным надо ...
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Nika
пишу, летаю, читаю.
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