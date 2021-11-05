Сборник демотиваторов на выходные

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Картинки с подписями и немного видео
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ВСЕМ хорошего настроения и приятных выходных... а мне завтра на сутки)))
Авторский пост
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