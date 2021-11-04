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Сотрудники Росздравнадзора будут докладывать в следственный комитет об антипрививочниках

Сотрудники Росздравнадзора будут докладывать в следственный комитет об антипрививочниках (1 фото)

Автор:
04 ноября 2021 16:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Вакцинация   Росздравнадзор   антипрививочники   коронавирус   спутник   
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Особое внимание ведомство предписывает уделять врачам, которые выступают против вакцинации. 
Территориальные органы Росздравнадзора получили указание сообщать обо всех гражданах, выступающих против вакцинации в прокуратуру или следственный комитет. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо, в котором поручает выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Предписание подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. 
Данные меры приняты в рамках заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё (№ 73/30/195 от 19.10.2021). Руководитель одной из областных больниц подтвердил, что проблема с антипрививочниками взята под особый контроль и Минздрав настроен решительно.  По словам руководителя управления Росздравнадзора Ростовской области, Татьяны Полинской проверки ведутся уже по пяти заявлениям. После обращения в следственный комитет или прокуратуру, региональное управление, отправившее жалобу, должно письменно сообщить об этом в Росздравнадзор.

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Метки: COVID-19   Вакцинация   Росздравнадзор   антипрививочники   коронавирус   спутник   
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3k
skandere 59 минут назад
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6k
mbr 3 минуты назад
Очередной бред Киндер-Сюрприза (кириенко), который решил окончательно задрочить население. Для него это спорт. Нарисовал выборы, теперь взялся за принудительную вакцинацию.

Это очередной бред, цель которого недвусмысленное запугивание людей, особенно медиков. Чтобы все заткнулись и не отсвечивали. Методы гопников в чистом виде, подойти, взять на понт.

Во-первых, это просто письмо. Во-вторых, его написал Росздравнадзор.
Т.е это ничто

1 . Росздравнадзор как структура не имеет права заниматься подобными вещами. Это не входят в его полномочия и функции. Он должен выявлять нарушение законов производителями и продавцами вакцин и случаи поствакцинальных осложнений. Выявление «антипрививочников» и борьба с фейками в функции Росздравнадзора не входит.

Это тоже самое, если фермерское хозяйство начнет выражать свои идеи относительно атомной энергетики или проектирования боеголовок.

2 . Мы имеем не приказ, а ничего не значащий в юридическом отношении документ – письмо. Это попытка попытка побудить подчиненных делать то, что выходит за рамки их должностных обязанностей и, что важнее, компетенции.

Подчиненные могут открыть свои должностные обязанности и функции Росздравнадзора и попросить разъяснений: что это???

3 . Подчиненные ведомства скорее всего этого не сделают и...
вместо выполнения своих обязанностей по выявлению ПВО и нарушения законодательства производителями вакцин, будут выявлять «антипрививочников» в сети?

необученные люди, не обладающие специальными знаниями в области уголовного права, просто будут забрасывать СК, МВД и всех некими писульками, кляузами и доносами?

Кстати, если чиновники Росздравнадзора в рабочее время займутся доносами, а не своими прямыми обязанностями, отвечать за это будут лично они, а не гражданка Самойлова, пославшая им ни к чему не обязывающую бумажку.

И самое сладкое
Так называемая "антипрививочная пропаганда" (а именно добровольность медицинских вмешательств, свободное выражение своих мыслей, обмен информацией и обнародование документов) у нас по закону не запрещена.
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21k
Влад 7 минут назад
Интересно, а почему вдруг врачи, чьё призвание спасать людей вдруг становятся антипрививочниками? Почему они массово увольняются? Почему на моем участке в миллионике участкового терапевта нет почти год? Наверно антиправительственный заговор.
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10k
Шурум-бурум 12 минут назад
главное, осталось объяснить слабоумным гражданам разницу между антипрививочниками и теми, кто до сих пор не привился ковида по тем или иным причинам
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325
Александр Полчаса назад
То кто это придумал, дебил 80 уровня, народ, и так власти не верит, после этого ,вообще воспримут как геноцид и х.у.й. забьют на вакцину.
Результат будет на 999 % обратный.
Просто гениальное решение.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Пора уже открывать концлагеря и сажать туда антипрививочников. Эти инфекционные террористы угрожают России почище исламских террористов.
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8k
Василенко Татьяна 36 минут назад
Что-то как-то начинает напоминать ситуацию со стукачеством... То есть все должны дружно аплодировать сторонникам вакцинации и закладывать противников? То есть человек не имеет право иметь мнение, не поддерживающее политику правящей верхушки? То-то я смотрю - почему Рошаль прям в воздухе переобулся? Давить начали?
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−13
малюта 41 минуту назад
спутничек не вариант
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1k
Linusya 42 минуты назад
не антипрививочница, у меня и детей стоят все нужные прививки. Но я против прививки против ковида
1. она не помогает или помогает, но очень слабо. Вы знаете кого-нибудь привитого который заболел полиомиелитом, оспой и т.д? Я не знаю. Мой привитый ребенок контактировал с больным полиомиелитом ребенком, и не заболел и никто из привитых в саду не заболел.
2. вакцина не прошла все испытания
3 и вообще весь этот цирк с ограничениями наталкивает на мысль, что эта какая-то разводка
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988
Алексей Попов 45 минут назад
А на законы и конституцию СК и Росздравнадзору - насрать, или просто не читали? Где в каких документах определен юридический статус определения "антипрививочник"...
P.S. и эти "грамотные люди" занимают немаленькие госпосты, мы теперь федерация клановых феодальных княжеств?
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30k
Растрелли В.В. 49 минут назад
Ну, с этим давно надо было что-то делать, как в цивилизованных странах.
--------------------
Кстати, ради прикола наберите в Google "вакцина это" и "vaccine is" и насладитесь, какие варианты автодополнения предлагают нам, а какие англоязычным.
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27k
lem02 50 минут назад
Разрешите импортные вакцины - привьюсь. А спутником даже вовины друзья "с учеными степенями" прививаться не хотят.
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5k
saliamnn 51 минуту назад
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111
Chuchelo Patamkovoe saliamnn Полчаса назад
Уже меньше 170
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111
Chuchelo Patamkovoe zloykoyot Полчаса назад
А сам откуда пишешь? В России сегодня выходной.
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5k
saliamnn 56 минут назад
Докатимся до подкидывания наркоты .
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8k
Izrin Maria 58 минут назад
Государство выдаёт диплом и разрешение на работу по специальности. Оно "ручается" за человека, что он именно врач, а не колдун, и не водопроводчик.
Поэтому государство (даже не в качестве работодателя!) вправе требовать соответсвия знаний и умений, действий и решений этого врача международно признанным стандартам.
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6k
Maximvs Час назад
А ля гер ком а ля гер.
Давно было пора вводить антиковидный смерш.
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4k
tamin Час назад
Отлично! Посмотрим, сколько останется антиваксеров...из России.
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