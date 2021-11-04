Сотрудники Росздравнадзора будут докладывать в следственный комитет об антипрививочниках

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Особое внимание ведомство предписывает уделять врачам, которые выступают против вакцинации.
Территориальные органы Росздравнадзора получили указание сообщать обо всех гражданах, выступающих против вакцинации в прокуратуру или следственный комитет. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо, в котором поручает выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Предписание подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Данные меры приняты в рамках заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё (№ 73/30/195 от 19.10.2021). Руководитель одной из областных больниц подтвердил, что проблема с антипрививочниками взята под особый контроль и Минздрав настроен решительно. По словам руководителя управления Росздравнадзора Ростовской области, Татьяны Полинской проверки ведутся уже по пяти заявлениям. После обращения в следственный комитет или прокуратуру, региональное управление, отправившее жалобу, должно письменно сообщить об этом в Росздравнадзор.
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Это очередной бред, цель которого недвусмысленное запугивание людей, особенно медиков. Чтобы все заткнулись и не отсвечивали. Методы гопников в чистом виде, подойти, взять на понт.
Во-первых, это просто письмо. Во-вторых, его написал Росздравнадзор.
Т.е это ничто
1 . Росздравнадзор как структура не имеет права заниматься подобными вещами. Это не входят в его полномочия и функции. Он должен выявлять нарушение законов производителями и продавцами вакцин и случаи поствакцинальных осложнений. Выявление «антипрививочников» и борьба с фейками в функции Росздравнадзора не входит.
Это тоже самое, если фермерское хозяйство начнет выражать свои идеи относительно атомной энергетики или проектирования боеголовок.
2 . Мы имеем не приказ, а ничего не значащий в юридическом отношении документ – письмо. Это попытка попытка побудить подчиненных делать то, что выходит за рамки их должностных обязанностей и, что важнее, компетенции.
Подчиненные могут открыть свои должностные обязанности и функции Росздравнадзора и попросить разъяснений: что это???
3 . Подчиненные ведомства скорее всего этого не сделают и...
вместо выполнения своих обязанностей по выявлению ПВО и нарушения законодательства производителями вакцин, будут выявлять «антипрививочников» в сети?
необученные люди, не обладающие специальными знаниями в области уголовного права, просто будут забрасывать СК, МВД и всех некими писульками, кляузами и доносами?
Кстати, если чиновники Росздравнадзора в рабочее время займутся доносами, а не своими прямыми обязанностями, отвечать за это будут лично они, а не гражданка Самойлова, пославшая им ни к чему не обязывающую бумажку.
И самое сладкое
Так называемая "антипрививочная пропаганда" (а именно добровольность медицинских вмешательств, свободное выражение своих мыслей, обмен информацией и обнародование документов) у нас по закону не запрещена.
Результат будет на 999 % обратный.
Просто гениальное решение.
1. она не помогает или помогает, но очень слабо. Вы знаете кого-нибудь привитого который заболел полиомиелитом, оспой и т.д? Я не знаю. Мой привитый ребенок контактировал с больным полиомиелитом ребенком, и не заболел и никто из привитых в саду не заболел.
2. вакцина не прошла все испытания
3 и вообще весь этот цирк с ограничениями наталкивает на мысль, что эта какая-то разводка
2. Вот сколько можно повторять одно и то же? Все испытания давно пройдены. Ну которые не требуют статистики за несколько лет крупномасштабного применения.
3. Или в мире какая-то эпидемия. Но этого ведь не может быть, ведь сейчас такая развитая медицина, существуют прививки... а, ну да.
ты е*бнутая или при3.14зднутая?
вакцинация уже идет во сем мире 1.5 года!!!
б*лядь уже суммарно вакцинировано минимум 2 миллиарда людей
для тупых е*бланок, стадии испытаний:
Фаза I – безопасность, иммуногенность, >10 участников
Фаза II – более высокая безопасность, иммуногенность, >100 участников
Фаза III – эффективность, иммуногенность, >1000 участников Подтверждение FDA – подтверждение эффективности и безопасности
Фаза IV – постклиническая безопасность, эффективность, эпиднадзор FDA, >1000000 участников
и вообще весь этот цирк с ограничениями наталкивает на мысль, что эта какая-то разводка (С) Да государству надо тратить деньги на бесплатную вакцинацию и не получать налоги от общепита и массовых мероприятий- логика.
P.S. и эти "грамотные люди" занимают немаленькие госпосты, мы теперь федерация клановых феодальных княжеств?
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Кстати, ради прикола наберите в Google "вакцина это" и "vaccine is" и насладитесь, какие варианты автодополнения предлагают нам, а какие англоязычным.
Поэтому государство (даже не в качестве работодателя!) вправе требовать соответсвия знаний и умений, действий и решений этого врача международно признанным стандартам.
Давно было пора вводить антиковидный смерш.