Что находится внутри у разных предметов?

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Вроде бы все мы отлично знакомы с вещами, которыми пользуемся каждый день, но вот задумайтесь — а вы знаете, что там у них внутри?
Если нет, то вот отличная новость: множество любознательных людей не только активно исследуют, из чего же состоят повседневные вещи, но и делятся своими открытиями с окружающими, так что мы узнаем всю правду о батарейках, игрушках и карточках. Есть и примеры, когда кто-то обнаружил что-то неожиданное абсолютно случайно. Но итог один: предметы быта ещё как могут удивить нас своим внутренним миром!
Внутри игрушки оказался ещё один кактус, но грустный
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Электрическая зубная щётка
Для изготовления браслетов используют измерительную ленту
Выглядит так, что его хочется съесть.
Корпус от беспроводных наушников
Никогда не задумывался о начинке банковской карточки
Моя собака распотрошила свою игрушку, чтобы найти там ещё одну!
Если вам вдруг было интересно, что внутри у электронного ключа, то вот
Вы никогда не догадаетесь, из чего состоит большая батарейка
Теннисный мячик тоже стал объектом исследования
Почему-то я чувствую себя обманутым!
Внутри Йоды пёс обнаружил пищалку в форме сердечка
Как вам мой чехол для планшета?
Внутри треснувшего бильярдного шара притаился другой шар
Оторвала упаковку и выяснила, что моё средство для обуви — обычный женский дезодорант
Ожидал увидеть внутри этой садовой фигуры что угодно, но только не поросёнка с гитарой!
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