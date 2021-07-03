Что находится внутри у разных предметов?

Если нет, то вот отличная новость: множество любознательных людей не только активно исследуют, из чего же состоят повседневные вещи, но и делятся своими открытиями с окружающими, так что мы узнаем всю правду о батарейках, игрушках и карточках. Есть и примеры, когда кто-то обнаружил что-то неожиданное абсолютно случайно. Но итог один: предметы быта ещё как могут удивить нас своим внутренним миром!





Внутри игрушки оказался ещё один кактус, но грустный