Вскрыли старую рану: Блаттеру и Платини грозит тюремный срок из-за коррупции

Скандалы начали преследовать Йозефа Блаттера с самого начала его президентства. В 1998 году, когда Блаттер участвовал в своих первых выборах, и во втором туре его соперник Леннарт Йоханссон взял самоотвод. Английский исследователь Дэвид Яллоп в своей книге писал о том, что топ-менеджерам ФИФА один из ближневосточных правителей перечислил по 50 тысяч долларов за то, чтобы они проголосовали за Блаттера. Яллоп призвал победившего Блаттера провести независимое расследование, однако тот отказался это делать.

В 2002 году генсек ФИФА Мишель Зен-Руффинен заявил, что халатность руководителей во главе с Блаттером привела к финансовым проблемам из-за банкротства маркетинговой фирмы ISL.

В том противостоянии победил Блаттер, а Зен-Руффинен после того, как швейцарская прокуратура не нашла оснований, подтверждающих слова генсека ФИФА, был вынужден уйти в отставку.