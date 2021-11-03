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Вскрыли старую рану: Блаттеру и Платини грозит тюремный срок из-за коррупции

Вскрыли старую рану: Блаттеру и Платини грозит тюремный срок из-за коррупции (9 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 17:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Блаттер   коррупция   новости   платини   футбол   
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Новый виток коррупционного скандала шестилетней давности разразился в футбольной среде.

Бывшие функционеры ФИФА и УЕФА Зепп Блаттер и Мишель Платини рискуют оказаться в тюрьме из-за новых фактов незаконной растраты денежных средств.


Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение Блаттеру и Платини в присвоении двух миллионов швейцарских франков и проделке документов.

Во время своего президентства в ФИФА Блаттер одобрил задним числом перевод президенту УЕФА Платини за его работу в составе международной федерации футбола.

Нарушение вскрылось после того, как Платини решил баллотироваться на пост президента ФИФА в 2015 году. Комитет по этике его дисквалифицировал, так как на его счету были обнаружены 2 миллиона франков.

Изначально, по мнению следствия, Мишель Платини был причастен к том, что получал взятки от стран, которые претендовали на шанс принять у себя международный футбольный турнир. Следствие не нашло существенных доказательств и дело против Платини было прекращено.

Оба футбольных босса международных организаций лишились своих постов после этого коррупционного скандала, который стал одним из самых крупнейших в истории футбола.

Скандалы начали преследовать Йозефа Блаттера с самого начала его президентства. В 1998 году, когда Блаттер участвовал в своих первых выборах, и во втором туре его соперник Леннарт Йоханссон взял самоотвод. Английский исследователь Дэвид Яллоп в своей книге писал о том, что топ-менеджерам ФИФА один из ближневосточных правителей перечислил по 50 тысяч долларов за то, чтобы они проголосовали за Блаттера. Яллоп призвал победившего Блаттера провести независимое расследование, однако тот отказался это делать.


В 2002 году генсек ФИФА Мишель Зен-Руффинен заявил, что халатность руководителей во главе с Блаттером привела к финансовым проблемам из-за банкротства маркетинговой фирмы ISL.

В том противостоянии победил Блаттер, а Зен-Руффинен после того, как швейцарская прокуратура не нашла оснований, подтверждающих слова генсека ФИФА, был вынужден уйти в отставку.


Йозеф Блаттер также известен резонансными высказываниями, когда в он предлагал футболисткам «носить обтягивающие шорты и короткие футболки», чтобы привлечь внимание к женскому футболу.


Впрочем, для Зеппа Блаттера обвинение в растрате средств не первое с момента отстранения от должности президента ФИФА.

В декабре прошлого года организация, которую он возглавлял, обвинила экс-президента в завышении трат на создание музея мирового футбола ФИФА, который открылся в центре Цюриха.

Стоимость реконструкции здания и аренда составила 140 миллионов долларов, а еще Блаттер обязал ФИФА заключить договор аренды с владельцем здания, страховой фирмой Swiss Life до 2045 года, стоимость этой сделки оценивается в 360 миллионов долларов.

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Метки: Блаттер   коррупция   новости   платини   футбол   
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Сергей 42 минуты назад
Наверно очередной полковник рассмеялся, над суммой взятки.
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