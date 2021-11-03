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Никогда не знаешь, где и когда встретишь ту самую единственную и неповторимую. Автор видео попытался поймать банку с пивом и, похоже, влюбился в проходившую рядом девушку с первого взгляда.
— Папа, а как ты познакомился с мамой?
— Она поймала для меня пиво на фестивале!
— Она поймала для меня пиво на фестивале!
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