Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством

"Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце

Кот по кличке Панда сбежал из дома и оказался на Аляске

40 самых добрых фото, которые заставят снова поверить в любовь

Белый медведь и работник зоопарка поиграли через стекло вольера

Пёс прервал футбольный матч и 3 минуты бегал по полю