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Любовь с первого взгляда

Любовь с первого взгляда (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Любовь с первого взгляда   видео   добро   любовь   милота   пиво   позитив   
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Никогда не знаешь, где и когда встретишь ту самую единственную и неповторимую. Автор видео попытался поймать банку с пивом и, похоже, влюбился в проходившую рядом девушку с первого взгляда.
— Папа, а как ты познакомился с мамой?
— Она поймала для меня пиво на фестивале!

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Метки: Девушка   Любовь с первого взгляда   видео   добро   любовь   милота   пиво   позитив   
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1k
Fiverknot Полчаса назад
Прелесть=)
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5k
Станислав 14 минут назад
Дурачок, знакомиться сразу надо было!
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807
Darki 19 минут назад
Милота)
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