Преступники связываются с родственниками пациентов, рассказывая о том, что их близким стало хуже и требуют деньги на лекарства.
О произошедшем эпизоде рассказал телеграмм-канал "Мышеловка.рф" со ссылкой на блог Дениса Проценко, главного врача ГКБ № 40 г. Москвы, известной в народе как "Коммунарка".
Родственнице одной из пациенток ковидного госпиталя поступил звонок от неизвестных, требовавших перевода крупной суммы денег "на лекарства", так как, по их словам, женщине стало хуже и ее перевели на ИВЛ. Единичный ли это случай, ещё предстоит проверить.
Главный врач предупредил, что больница не собирает денег с родственников пациентов, она обеспечена всем необходимым.
Информация передана в Следственный комитет, мошенников ищут правоохранительные органы. Также проводится служебная проверка внутри больницы с целью выяснить, каким образом произошла утечка данных о пациентах.
Если кто-то пытается выманить у вас деньги на лечение госпитализированного с COVID-19 или любым другим заболеванием родственника, необходимо немедленно связаться с администрацией лечебного учреждения и заявить в полицию.
Источник:
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"Мошенники атакуют родственников больницы в Коммунарке" (с)
... А на деле: "Единичный ли это случай, ещё предстоит проверить." (с)
Хватит говно на вентилятор бросать.