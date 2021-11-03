​Мошенники атакуют родственников больницы в Коммунарке

О произошедшем эпизоде рассказал телеграмм-канал "Мышеловка.рф" со ссылкой на блог Дениса Проценко, главного врача ГКБ № 40 г. Москвы, известной в народе как "Коммунарка".

Родственнице одной из пациенток ковидного госпиталя поступил звонок от неизвестных, требовавших перевода крупной суммы денег "на лекарства", так как, по их словам, женщине стало хуже и ее перевели на ИВЛ. Единичный ли это случай, ещё предстоит проверить.

Главный врач предупредил, что больница не собирает денег с родственников пациентов, она обеспечена всем необходимым.

Информация передана в Следственный комитет, мошенников ищут правоохранительные органы. Также проводится служебная проверка внутри больницы с целью выяснить, каким образом произошла утечка данных о пациентах.

Если кто-то пытается выманить у вас деньги на лечение госпитализированного с COVID-19 или любым другим заболеванием родственника, необходимо немедленно связаться с администрацией лечебного учреждения и заявить в полицию.