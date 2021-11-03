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​Мошенники атакуют родственников больницы в Коммунарке

​Мошенники атакуют родственников больницы в Коммунарке (1 фото)

Автор:
03 ноября 2021 13:16
Сообщество : Мошенничество
Метки: вымогатели   коммунарка   мошенники   пандемия   
1704
1

Преступники связываются с родственниками пациентов, рассказывая о том, что их близким стало хуже и требуют деньги на лекарства.

О произошедшем эпизоде рассказал телеграмм-канал "Мышеловка.рф" со ссылкой на блог Дениса Проценко, главного врача ГКБ № 40 г. Москвы, известной в народе как "Коммунарка".

Родственнице одной из пациенток ковидного госпиталя поступил звонок от неизвестных, требовавших перевода крупной суммы денег "на лекарства", так как, по их словам, женщине стало хуже и ее перевели на ИВЛ. Единичный ли это случай, ещё предстоит проверить.

Главный врач предупредил, что больница не собирает денег с родственников пациентов, она обеспечена всем необходимым.

Информация передана в Следственный комитет, мошенников ищут правоохранительные органы. Также проводится служебная проверка внутри больницы с целью выяснить, каким образом произошла утечка данных о пациентах.

Если кто-то пытается выманить у вас деньги на лечение госпитализированного с COVID-19 или любым другим заболеванием родственника, необходимо немедленно связаться с администрацией лечебного учреждения и заявить в полицию.

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Метки: вымогатели   коммунарка   мошенники   пандемия   
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15  комментариев
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8k
Юлия 2 часа назад
Хочется надеяться, что те, кто такими вещами занимается, включая тех, кто сливает информацию, сдохнут в этой больнице.
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14k
vikklu Полчаса назад
Ну это ж просто шакальё.
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106k
Барон Мюнхгаузен. 36 минут назад
И кто же они?
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235
Киса Кацман Час назад
Заголовок прям как в Жёлтой прессе
"Мошенники атакуют родственников больницы в Коммунарке" (с)
... А на деле: "Единичный ли это случай, ещё предстоит проверить." (с)
Хватит говно на вентилятор бросать.
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1k
голландец 2 часа назад
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10k
Majul 2 часа назад
Иногда поражаешься насколько некотрые могут быть такими мразями.
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8k
СПКиНР 2 часа назад
Ну что вы, они же не против власти выступают. Искать ни кто не будет - это как поддержка спёрбанка.
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4k
tamin 2 часа назад
Хуже таких только твари из похоронных бюро. Человек только умер а они уже названивают с предложением ритуальных услуг.
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317
MerryGoRound tamin 45 минут назад
Вы про налоговую забыли...
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8k
Алексей 2 часа назад
"Мошенники атакуют родственников больницы в Коммунарке " А кто такие: Родственники больницы? Другие корпуса? Филиалы? Ну научитесь уже формулировать мысли и проверять написанное!
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6k
SR 2 часа назад
Подобное существует уже много лет, особенно в крупных онкоцентрах. Сливается информация о тяжелых больных и начинаются звонки "заботливых докторов", мы обязательно поможем, необходимо лекарство, вы его не купите, переведите денег, мы поможем. Люди в отчаянии ведутся на этот развод.
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23k
Юрьевич 2 часа назад
А сливает информацию кто-то из врачей или из регистратуры. И сливает, по всей видимости, активно. Зря Проценко раньше времени раскрыл информацию... теперь гнида затаится и найти её будет очень сложно.
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2k
Mowgley 2 часа назад
Коечки ждут своих клиентов
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