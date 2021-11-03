Как появился образ Паниковского.История прототипа

FISHKINET
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством Драчливый пранкер протер спиной пол Драчливый пранкер протер спиной пол Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были... Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в... "Любовь и голуби". Фильмы, которые мы любим "Любовь и голуби". Фильмы, которые мы любим Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности Та самая Эммануэль. Как сложилась ее жизнь в реальности Интересные фотографии 1990-х Интересные фотографии 1990-х Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей? Кому это выгодно? Почему органы опеки изымают детей только из благополучных семей?... Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно Знакомство в сети закончилось неожиданно и смешно Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили довоенный троллейбус ЯТБ-2 Реставрация заняла 4,5 года: в Санкт-Петербурге восстановили... Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены нештрафуемого порога скорости Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены... Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения Ширли-Мырли: шедевр или дурной вкус авторов? Что мы не знали про деревянные члены из Химок Ширли-Мырли: шедевр или дурной вкус авторов? Что мы не знали про... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Драка котов, достойная сцены в боевике Драка котов, достойная сцены в боевике "Лансеры могли бы залпом уничтожить российский флот "Лансеры могли бы залпом уничтожить российский флот Картинки на позитиве Картинки на позитиве
Как появился образ Паниковского.История прототипа

Как появился образ Паниковского.История прототипа (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 10:50
Метки: истории   кино   литература   
590
4

Вас никогда не удивляла та жестокость,с которой авторы "Золотого теленка" расправились с жуликоватым и смешным стариком Паниковским,которого гениально сыграл в фильме Зино́вий Ефи́мович Гердт ?

Одним из центральных персонажей романа «Золотой теленок» является мелкий жулик Михаил Самуэлевич Паниковский. Это чуть ли не единственный персонаж книги, выведенный без какого–либо сочувствия со стороны авторов. Он вздорный, шумный, ворует гусей, притворяется слепым и норовит обмануть своих «коллег» по отъему миллиона у Корейко. Даже смерть Паниковского подана комично,без малейшего оттенка трагизма.Это не случайно. Дело в том, что у Паниковского был реальный прототип, которого что Ильф, что Петров искренне терпеть не могли – хотя и по разным причинам.Напомню, что знаменитые советские фельетонисты родились и выросли в Одессе – своего рода криминальной столице Российской Империи. Особую роль в криминальном мире портового города играли польские банды. А самой крупной,известной и удачливой была группировка, возглавляемая Микалиной Ковской. Да–да, вы уже все поняли. Пани Ковская, гроза Одессы.Налетчики пани Ковской гордо называли себя на польский манер «корсажи» (korsarze, то есть «корсары»), и хотя шутка напрашивается здесь сама собой,желающих поострить было очень немного. «Корсажи» были известны своим лихим поведением и, как сказали бы сейчас, «отмороженностью». За двадцать лет существования банды, польские налетчики совершили более трех сотен ограблений: они обчищали почтовые составы, банки, страховые общества, не боялись нападать на инкассаторов, а один раз даже сумели захватить часть казны Черноморского флота, фактически взяв на абордаж эсминец «Честный». Любопытная деталь – отец Микалины, Войцех Ковский, скончавшийся, когда будущей налетчице еще не исполнилось и двенадцати лет, служил лейтенантом на Черноморском флоте.Как любые преступники, гангстеры Ковской активно использовали сленг и тайный язык.



×

Цель будущего ограбления они называли gęś («гусь»), а сам процесс – oskubane gęsi («ощипать гуся»). Успешно освободив банковское хранилище или почтовый вагон от материальных ценностей, «корсажи» оставляли на месте визитную карточку – живого гуся с нацепленным на него галстуком. Гусей, к слову, пани Ковская разводила сама – было у нее такое милое хобби.

Блестящая история неуловимой банды подошла к концу совершенно неожиданным образом весной 1916 года. Во время ограбления грузового поезда в предместье Одессы в перестрелке случайно погибли оба машиниста, и неуправляемый состав врезался в цистерны с хлором.

Большая часть налетчиков скончалась от острого отравления. Ковская выжила, но лишилась зрения. Мир организованной преступности безжалостен, и место ослабевшей банды немедленно заняли другие группировки. Кроме того, Ковская была единственной среди гангстерских главарей Одессы, которая не подписала в 1911 году конвенцию о разделе зон влияния. Пока ее банда была на пике триумфа, остальным преступным группировкам оставалось лишь смириться, но после этого неудачного ограбления, они хладнокровно перебили остатки ее людей. Те, кто сумел выжить, либо бежали, либо залегли на дно. Растеряв влияние и людей, она добыла новый паспорт, переехала под Киев и со смирением Диоклетиана продолжила разводить гусей.Окончательно черту под жизнью бывшей королевы одесской преступности подвела Октябрьская революция. Ослепшая Ковская закономерно лишилась и дома и гусей. Чудом пережив гражданскую войну, она умерла в 1924 году в дешевой гостинице города Ямполя. Собственно, почти подробное описание ее смерти и приведено в «Золотом теленке»: "Однажды,

когда вы вернетесь в пустой, холодный номер гостиницы «Марсель» (это будет где–нибудь в уездном городе, куда занесет вас профессия), вы почувствуете себя плохо. У вас отнимется нога.

Голодный и небритый, вы будете лежать на деревянном топчане, и никто к вам не придет. Паниковский, никто вас не пожалеет. Детей вы не родили из экономии, а жен бросали. Вы будете мучиться целую неделю. Агония ваша будет ужасна. Вы будете умирать долго, и это всем надоест. Вы еще не совсем умрете, а бюрократ, заведующий гостиницей, уже напишет отношение в отдел коммунального хозяйства о выдаче бесплатного гроба…"



Финальный вопрос: откуда Ильф и Петров знали Ковскую, и почему они так глумятся над ней в «Золотом теленке», выводя ее в виде склочного и жадного старика? Петров (тогда еще Катаев) не мог простить ей смерти сестры, ставшей случайной жертвой перестрелки при ограблении банка купца первой гильдии Ерохова. А с Ильфом история случилась скорее комичная. В 1913 году он будучи шестнадцатилетним подростком, пришел лично к Ковской просить, чтобы его взяли в банду. Ильфа тогда пленяла вся эта гангстерская романтика, и больше всего на свете он хотел стать дерзким и независимым героем–налетчиком. Но одним из требований было знание польского языка, на чем будущий фельетонист и срезался. Ковская собственноручно отвесила страждущему юноше подзатыльник и выставила на улицу. Оскорбленный в лучших чувствах Ильф тогда пообещал ей: «Вы не знаете меня.Я вас всех еще продам и куплю». И в 1931 году вместе с Петровым исполнил свою клятву.


P.S.Вот такую статью я случайно обнаружил на просторах сети.Интересная версия,но старика Паниковского,все равно,жалко...

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: истории   кино   литература   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Палыч 3 часа назад
Зиновий Герд ©
=======
Ты бы хоть ради приличия поинтересовался, как правильно пишется фамилия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Александр 51 минуту назад
Наверное, у "Паниковского" был прототип, но данная статья лично мне кажется "притянутой за уши"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Чё Час назад
Паниковский - Герд хорош! И уже не важно, что там чувствовали, когда писали Ильф и Петров, - в фильме персонаж вызывает неподкупную жалость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kucher Час назад
Его жалко, потому что в фильме его просто великолепно сыграл Гердт. Ну а Гердта нельзя не любить, просто невозможно. А в книге он просто комичный персонаж, любое начинание которого обречено на неудачу. И без него из похождений Остапа исчезает юмор. Нет, они конечно и дальше интересны, но вот смеяться больше не над кем. Комедия превращается в драму.
Их всех жаль. Шуру, который имея кучу денег так нелепо и бессмысленно попался на краже копеечного кошелька. Казимира с его верностью своей старенькой машине. Остапа, приложившего гору усилий, для отъёма нечестно нажитого у Корейко и мгновенно всё потерявшему.
Кстати, вот и отсылка к "великому слепому" и именно в Киеве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Филипп Преображенский 2 часа назад
Бред какой-то. Исходная статья - домыслы больного воображения мозга уже необратимо испорченного алкоголем. Паниковский - сатирический собирательный, где-то гротескно преувеличенный образ типичного Одесского еврея, и ничего более. Как известно еврейский вопрос в те годы был очень популярен и актуален. Кому интересно - события романа происходят в 1929 году, именно с началом подьема нацистов и массового гонения евреев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Филипп Преображенский Андрей Эйнав Час назад
Уж слишком длинная и заумная цепочка, нехарактерная для литераторов. Именно по-этому и вызывает некоторые подозрения.... И интересна будет тем, кто читал роман не более одного раза. Мне, как знающему его почти наизусть, эта версия кажется как минимум абсурдной и параноической.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ыукп 2 часа назад
спасибо, что напомнили. когда-то читал, но тем не менее "продам и куплю" улыбает.
а "теленка" обожаю. самая перечитываемая книга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Lev Asriev 2 часа назад
Какая изощренная и коварная месть. Ввести оппонента персонажем в свою книгу, зашифровав его имя, сменив пол и все то, что может помочь догадаться. Ну и убить его в книге без жалости. Воистину-злодейство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Да уж. Богата была Одесса на колоритных персонажей. Здесь не поспоришь )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) 44-летняя дама поделилась, сколько денег тратит на 29-летнего любовника (4 фото) 5 историй о проклятых фильмах, от которых становится не по себе 5 историй о проклятых фильмах, от которых становится не по себе 10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях 10 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров 10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита" 10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита" Неизвестные факты о великих фильмах Неизвестные факты о великих фильмах
Андрей Эйнав
Инженер по робототехнике и электронике на авиационном заводе.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28134



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой Голливуда
2
128
Галина Логинова: почему она бежала из Советского Союза и как сделала свою дочь звездой...
Набирающие популярность
Что такое «равнодушие»
0
2
Что такое «равнодушие»
Тыква на Хэллоуин: как сделать тыкву Джек-фонарь
0
8
Тыква на Хэллоуин: как сделать тыкву Джек-фонарь
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#автомобили#подборка#приколы#новости#интересное#СССР#аварии
#Юмор#кино#история#картинки#актеры#прикол#фотографии#дтп#пандемия#дети
#интересно#Ynews#Россия#люди#позитив#фильм#автомир#смешные#Москва#комментарии
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться