Нетрезвая жительница Воронежа обвинила мигрантов в завозе коронавируса

Житель Воронежа Ибрагим рассказал изданию «Блокнот», как на Ленинском проспекте к нему и его напарнику пристала нетрезвая женщина. Пока мужчины стояли у подъезда, к ним подошла женщина и начал обвинять в «нерусскости» и том, что именно они привезли в Россию коронавирус.

Фрагмент конфликта попал на видео. Жительница Воронежа, держа в руках бутылку, пыталась доказать, что «они» стали распространителями ковида.