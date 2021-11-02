Нетрезвая жительница Воронежа обвинила мигрантов в завозе коронавируса

В Воронеже местная жительница встретила на улице мигрантов, которые разгружали мебель. Женщина указала мужчинам на национальность и обвинила их в распространении коронавируса.
Житель Воронежа Ибрагим рассказал изданию «Блокнот», как на Ленинском проспекте к нему и его напарнику пристала нетрезвая женщина. Пока мужчины стояли у подъезда, к ним подошла женщина и начал обвинять в «нерусскости» и том, что именно они привезли в Россию коронавирус.
Фрагмент конфликта попал на видео. Жительница Воронежа, держа в руках бутылку, пыталась доказать, что «они» стали распространителями ковида.
– В чём проблема? Я простой парень, у меня всё нормально, я родился в Воронеже, я гражданин России - работаю автокурьером. Не по-человечески это, – говорит Ибрагим. – Я тренируюсь, у меня братишка тренируется, мы в любом месте представляем Воронеж на соревнованиях по ММА. Шухрат Миравазов — наш титулованный боец. Получается, что это хорошо, а когда просто работать — это плохо что ли?
Источник:
- У российских летучих мышей нашли коронавирус
- Простудившихся жителей Москвы обязали соблюдать карантин, как при коронавирусе
- Опять закроют? В течение двух недель в России могут ввести карантин
- В условиях карантина, соскучившаяся по спорту австралийка пробежала марафон в гостиничном номере
- Россиянку вызвали в прокуратуру из-за анонса онлайн-митинга в социальной сети
Понравилось10
Как много в этой фразе
------------------------------------------------------------
Ещё бы не всё нормально у него было)))) Родился в Воронеже а не в своём ссаном ауле, автоматически гражданин России, прям мечта любого Ибрагима) Я вот тоже считаю что это не по человечески, какой он нахрен гражданин России.)