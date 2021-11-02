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Нетрезвая жительница Воронежа обвинила мигрантов в завозе коронавируса

Нетрезвая жительница Воронежа обвинила мигрантов в завозе коронавируса (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 11:27
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   воронеж   женщина   интересное   коронавирус   мигранты   пандемия   фото   
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В Воронеже местная жительница встретила на улице мигрантов, которые разгружали мебель. Женщина указала мужчинам на национальность и обвинила их в распространении коронавируса.

Житель Воронежа Ибрагим рассказал изданию «Блокнот», как на Ленинском проспекте к нему и его напарнику пристала нетрезвая женщина. Пока мужчины стояли у подъезда, к ним подошла женщина и начал обвинять в «нерусскости» и том, что именно они привезли в Россию коронавирус.

Фрагмент конфликта попал на видео. Жительница Воронежа, держа в руках бутылку, пыталась доказать, что «они» стали распространителями ковида.

– В чём проблема? Я простой парень, у меня всё нормально, я родился в Воронеже, я гражданин России - работаю автокурьером. Не по-человечески это, – говорит Ибрагим. – Я тренируюсь, у меня братишка тренируется, мы в любом месте представляем Воронеж на соревнованиях по ММА. Шухрат Миравазов — наш титулованный боец. Получается, что это хорошо, а когда просто работать — это плохо что ли?


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Метки: Ynews   воронеж   женщина   интересное   коронавирус   мигранты   пандемия   фото   
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27  комментариев
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5k
Ruk 2 часа назад
просто достали всех уже чурки, поэтому уже не важно, виноват - не виноват.
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1k
Дрочер Полоумный 7 минут назад
Ибрагим без ММА, как наездник без седла
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−190
alla 15 минут назад
Русские с молоком матери впитывают нацизм, шовинин и фашизм. А ищут фашистов в Казахстане, Украине
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6k
SR Полчаса назад
"... - В чём проблема? Я простой парень, у меня всё нормально, я родился в Воронеже, я гражданин России...". Вот в этом и проблема.
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763
Миша 43 минуты назад
Что это за дерьмовбросы, извините за мой французский ) Алкашка под магазином интервью раздаёт, причём её пьяный бред выносится на Фишки... Для чего? Глас народа, или всем тут будут крайне интересны её "мысли". Глупо ведь.
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199
Киса Кацман 56 минут назад
"Житель Воронежа Ибрагим" (с)
Как много в этой фразе
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5k
Sanar 2 часа назад
– В чём проблема? Я простой парень, у меня всё нормально, я родился в Воронеже, я гражданин России - работаю автокурьером. Не по-человечески это, – говорит Ибрагим.
------------------------------------------------------------
Ещё бы не всё нормально у него было)))) Родился в Воронеже а не в своём ссаном ауле, автоматически гражданин России, прям мечта любого Ибрагима) Я вот тоже считаю что это не по человечески, какой он нахрен гражданин России.)
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5
Владимир Групповалов Sanar 2 часа назад
Тебе что-ли решать кто гражданин России, а кто нет?
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352
bobobo 2 часа назад
С каких пор мнение бомжеватого быдла так кого-то интересует?
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4k
RRK 2 часа назад
Это как в моем мухсранске выращивали корейцы лук, начали вопить о том, что поливают химикатами т.к. хорошо все растет, нет травы и местным фермерам цены сбивают. Прогнали корейцев. В итоге ни корейцев, ни лука, не фермеров, которые вопили о демпинге)))
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57
Снежный Барс 2 часа назад
Нашли тоже кого слушать
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57
Снежный Барс Ruk 2 часа назад
Я про артистку с микрофоном в форме бутылки
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
один гастер-работяга приносит больше пользы, чем сотня торчков и алкашей!
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337
MerryGoRound 2 часа назад
При этом эта самка Быдлотикуса сама же с опущенной маской
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337
MerryGoRound 13 минут назад
И?! Чего минусите?! Т.е. то что пьяная рожа ходит с бутылкой и орет с опущенной маской про "врагов" и обвиняя их в том что творит и сама же это типа нормально и потому что "своя", а остальным ни ни?! Как же надоели тутошние идиоты с двойными стандартами! Это лицемерие противно до ужаса!
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352
bobobo 2 часа назад
Статья написана при поддержке сообщества мигрантов города Воронежа.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Так было всегда, если вокруг что-то не так то виноваты чужеземцы.
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352
bobobo Hunde Beißer2 2 часа назад
А какая разница?
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303
Мурчелло Hunde Beißer2 Час назад
Слишком много чести для селюков.
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Мурчелло bobobo Час назад
Деййствительно.Что то говно,что это.
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266
Сергій Мазуренко Hunde Beißer2 11 минут назад
так шо----это я ее напоил ?
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