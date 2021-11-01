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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
Борис Ельцин показывает свой туркменский паспорт, 1993 год, Туркменистан
Президент России Борис Ельцин показывает свой новый туркменский паспорт, выданный ему после того, как президент Туркменистана Сапармурад Ниязов присвоил ему звание "почетный гражданин Туркменистана", 23 декабря 1993 года.
4.
Красная зелёная энергетика, СССР, Крым, 1930–е
Первый экспериментальный ветроагрегат мощностью 100 кВт, построенный в Балаклаве в 1931 году.
На тот момент это была самая большая в мире промышленная ВЭС. До самой войны она работала совместно с тепловой электростанцией Севастополя на электрическую сеть напряжением 6,3 кВ, обеспечивая жизнедеятельность ближайших населенных пунктов и трамвайной линии Севастополь — Балаклава.
На тот момент это была самая большая в мире промышленная ВЭС. До самой войны она работала совместно с тепловой электростанцией Севастополя на электрическую сеть напряжением 6,3 кВ, обеспечивая жизнедеятельность ближайших населенных пунктов и трамвайной линии Севастополь — Балаклава.
6.
Денис Фризоли на своем 30-футовом одноколесном велосипеде Tower of Death. Эдисон, Нью-Джерси, 1982 год
12.
Серб позирует в катапультном кресле F-117 Nighthawk после того, как тот был сбит недалеко от Бужановци, Сербия, 1999 год
14.
Билл Гейтс и Пол Аллен после подписания контракта с IBM на программное обеспечение для IBM PC, 19 октября 1981 г. и спустя 32 года
16.
Макет реки Невы, используемый для изучения влияния на нее больших волн из Балтийского моря. Фото из Русловой лаборатории Государственного Гидрологического Института., СССР, 1950-1960 гг.
18.
Орнитолог с 6–месячным андским кондором, 1971 год, Южная Америка
Размах крыльев взрослой особи составляет приблизительно три метра, благодаря чему она получила статус самой большой хищной птицы в мире.
19.
Владимир Высоцкий выступает в ресторане теплохода «Шота-Руставели». СССР. 1973 год
Корабли постоят — и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоду...
Не пройдёт и полгода — и я появлюсь,
Чтобы снова уйти,
чтобы снова уйти на полгода.
Но они возвращаются сквозь непогоду...
Не пройдёт и полгода — и я появлюсь,
Чтобы снова уйти,
чтобы снова уйти на полгода.
21.
Королева Елизавета II принимает соболезнования возле дворца Сент-Джеймс во время похорон принцессы Дианы. Лондон. Великобритания. 1997 год
23.
Партнеры по фильму «Вспомнить всё», встретились спустя 10 лет на аукционе — Christie's в Нью-Йорке, 23 октября 2000 год
27.
Врач колхозной больницы Исакэнон Султанов и медсестра Рано Арипова направляются по вызову к больному. В качестве автомобиля Скорой помощи используется ЗАЗ-965. Узбекистан. СССР. 1960-е
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