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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных исторических фотографий.
1.
Немецкая пассажирская летающая лодка Dornier Do X в Нью-Йорке, 1931 год.
Предназначалась для эксплуатации на дальних пассажирских авиалиниях. Первый полет состоялся в 1929 году. 20 октября в ходе 40-минутного демонстрационного полёта этот самолет взлетел с Боденского озера с 169 пассажирами на борту.
Этот рекорд остался непревзойдённым в первой половине XX века.
Из-за невысоких лётных характеристик самолёт на линии не вышел - лишь совершил в 1930-1932 гг. несколько демонстрационных полётов в Африку, Северную и Южную Америку.
Предназначалась для эксплуатации на дальних пассажирских авиалиниях. Первый полет состоялся в 1929 году. 20 октября в ходе 40-минутного демонстрационного полёта этот самолет взлетел с Боденского озера с 169 пассажирами на борту.
Этот рекорд остался непревзойдённым в первой половине XX века.
Из-за невысоких лётных характеристик самолёт на линии не вышел - лишь совершил в 1930-1932 гг. несколько демонстрационных полётов в Африку, Северную и Южную Америку.
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7.
Мужчина с детьми на мотоцикле. Мюнхен, Западная Германия, май 1949 года. Автор снимка – Уолтер Сандерс (Walter Sanders)
8.
Никола Тесла возле передатчика в Колорадо-Спрингс, способного передавать миллионы вольт электричества на расстояние без проводов. 1899 год
9.
Boeing 727 падает на землю. Столкновение над Сан-Диего — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 25 сентября 1978 года. В ясном небе над Сан-Диего столкнулись авиалайнер Boeing 727-214 авиакомпании Pacific Southwest Airlines (PSA) (рейс PSA 182 Сакраменто—Лос-Анджелес—Сан-Диего) и частный самолёт Cessna 172. Оба самолёта рухнули на жилые кварталы. В катастрофе погибли все находившихся на обоих самолётах 137 человек - 135 на «Боинге» (128 пассажиров и 7 членов экипажа) и 2 на «Сессне» - и ещё 7 человек на земле, ещё 9 человек на земле получили ранения.
10.
Офицер полиции выписывает женщине штраф за бикини. Пляж в Римини, Италия, 1957 год (есть мнение, что телефон её записывает;))))
14.
Телевизор с тонким экраном толщиной всего в 4 дюйма (10 см) и автоматическим таймером записи телепрограмм для последующего просмотра. 1961 год.
На самом деле на выставке домашней мебели в Чикаго 1961 года, для привлечения большего количества посетителей, был представлен концепт-дизайн квартиры будущего. В пояснении значилось "так, по мнению наших дизайнеров, будет выглядеть квартира 70х годов".
По сути весь телевизор с видеомагнитофоном был макетом из кружка "умелые руки"
На самом деле на выставке домашней мебели в Чикаго 1961 года, для привлечения большего количества посетителей, был представлен концепт-дизайн квартиры будущего. В пояснении значилось "так, по мнению наших дизайнеров, будет выглядеть квартира 70х годов".
По сути весь телевизор с видеомагнитофоном был макетом из кружка "умелые руки"
16.
Сумчатый волк, или тасманийский тигр, в неволе. Примерно 1930 год. Последний сумчатый волк умер в неволе в 1936 году
18.
Монахинь уносит «ветром» на съёмочной площадке Cherry Tree Lane, построенной на сцене 4 студии Диснея во время производства фильма «Мэри Поппинс». 1964 год
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Метки: заграница интересно история фотографии
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