9.

Boeing 727 падает на землю. Столкновение над Сан-Диего — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 25 сентября 1978 года. В ясном небе над Сан-Диего столкнулись авиалайнер Boeing 727-214 авиакомпании Pacific Southwest Airlines (PSA) (рейс PSA 182 Сакраменто—Лос-Анджелес—Сан-Диего) и частный самолёт Cessna 172. Оба самолёта рухнули на жилые кварталы. В катастрофе погибли все находившихся на обоих самолётах 137 человек - 135 на «Боинге» (128 пассажиров и 7 членов экипажа) и 2 на «Сессне» - и ещё 7 человек на земле, ещё 9 человек на земле получили ранения.