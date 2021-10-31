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Смешные и&nbsp;добрые видео

Смешные и добрые видео (16 видео)

Автор:
31 октября 2021 15:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   смешные   
3780
16
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Смешные и добрые видео

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Метки: Юмор   видео   смешные   
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36  комментариев
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33k
Опаньки 6 часов назад
Комментарий к видео
в какой момент надо было орать?
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1k
Alex Belarus 10 минут назад
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Че за гуано??
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1k
Alex Belarus 13 минут назад
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Конченый юмор у этого шоу, даже Михалкова не спасает...
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1k
Alex Belarus 16 минут назад
Комментарий к видео
Деваха права. И голосок приятный))
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2k
WasBlind Полчаса назад
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Блин, до слёз!...
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32k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
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Ну это же другое.
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18k
Anna 2 часа назад
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что за локация в half life 2 или это мод, типа сити17?
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145
Anton Poldnev 2 часа назад
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−5
Maxim Zhukov 2 часа назад
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Дрезден, Нагасаки
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742
anton 3 часа назад
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Весчь!
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742
anton 3 часа назад
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Мда.... Хиросима в пиндостане - это победа над разумом...
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34k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
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Умыли так умыли!
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8k
Андрей Ма-С 4 часа назад
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в начале ролика хотел пошутить что только бы не улыбающиеся корейцы забирали котиков.... эм
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1k
Росомаха 5 часов назад
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Нормальный болевой не получается?
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1k
-(0)_(0)- 5 часов назад
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А кому такая борьба не нравится?
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13k
Михалыч 5 часов назад
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Минус за трек.
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36k
Alex 5 часов назад
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Какой оказывается интересный вид спорта
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33k
Опаньки 6 часов назад
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это вообще законно?
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33k
Опаньки 6 часов назад
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реально с намеком что сотками уже только подтереться
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
37k
Андрей 6 часов назад
Комментарий к видео
А кто или что мешает людям жить как раньше? Просто бери и не завидуй. Просто бери и не меряйся письками. Можно подумать, что кто-то придёт и всё исправит. Это всё-равно как чел лежит на диване и вспоминает про те времена как он спортом занимался и был подтянут и бодр. А вот теперь всё не так. Да встань и займись снова! Да встань и снова стань человеком с другими принципами и ценностями! Кто мешает?
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37k
Андрей 7 часов назад
Комментарий к видео
Главное, чтобы новорожденый не выкинул эту ТБ как ненужную (например оа двухслойная и типа не подходит) до того как узнает что в ней спрятано.
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