15 снимков столиц республик СССР

560
15
Сегодня в подборке все 15 столиц союзных республик, входивших некогда в состав одной огромной страны СССР.
1.
Москва, Российская СФСР. (РСФСР)
Строительство главного здания МГУ. Комсомольцы-облицовщики – ученики школы рабочей молодежи. Слева с фотоаппаратом – корреспондент Яков Халип Евгений Умнов, 1951 год, г. Москва, Ленинские горы, Союз фотохудожников России.
2.
Ереван, Армянская ССР.
Вечерний Ереван Сигизмунд Кропивницкий, сентябрь 1964 года, Армянская ССР, г. Ереван, пл. Ленина, МАММ/МДФ.
×
3.
Баку, Азербайджанская ССР.
Баку Сергей Шиманский, 1955 - 1959 год, Азербайджанская ССР, г. Баку, пл. Ленина, МАММ/МДФ.
4.
Тбилиси, Грузинская ССР.
Крепость Нарикала и старый город Тбилиси Алексей Погорелов, август - сентябрь 1988 года, Грузинская ССР, г. Тбилиси, из архива Алексея Анатольевича Погорелова.
5.
Фрунзе (Бишкек), Киргизская ССР.
Город Фрунзе вид из окна гостиницы Дмитрий Хандриков, 1 июня 1979 - 1 сентября 1979 года, Киргизская ССР, г. Фрунзе, из архива Дмитрия Хандрикова.
6.
Душанбе, Таджикская ССР.
Из серии «Памир» Спартак Ловков, 1981 год, Таджикская ССР, г. Душанбе, пл. имени Рудаки, из архива семьи Ловковых.
7.
Ташкент, Узбекская ССР.
Мечеть Кукельдаш Эдуард Пенсон, 1982 год, Узбекская ССР, г. Ташкент, МАММ/МДФ.
9.
Киев, Украинская ССР.
Крещатик Иван Шагин, 1955 - 1965 год, Украинская ССР, г. Киев, ул. Крещатик, МАММ/МДФ.
10.
Минск, Белорусская ССР.
Монумент Победы в Минске Валентин Хухлаев, 1972 год, Белорусская ССР, г. Минск, пл. Победы, из архива Валентина Хухлаева.
12.
Ашхабад, Туркменская ССР.
Общественная купальня Неизвестный автор, 1960 - 1970 год, Туркменская ССР, г. Ашхабад, из архива Алексея Захарова.
13.
Рига, Латвийская ССР.
Улицы старой Риги Борис Смирнов-Русецкий, 1 июня 1963 - 1 октября 1963 года, г. Рига, пл. Ливов, из архива Владимира Александровича Карлова.
14.
Вильнюс, Литовская ССР.
Мокрый снег. Костел Св. Анны Антанас Суткус, 1961 год, Литовская ССР, г. Вильнюс, МАММ/МДФ.
Источник:
Еще крутые истории!
Метки: СССР история люди страна фотографии
32
Понравилось32
Новости партнёров