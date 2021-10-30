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15 снимков столиц республик СССР

15 снимков столиц республик СССР (15 фото)

Автор:
30 октября 2021 21:24
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
560
15
Сегодня в подборке все 15 столиц союзных республик, входивших некогда в состав одной огромной страны СССР.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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908
Kristine Broka 5 часов назад
Я, представительница Латвии, считаю, что мы предали всё, что можно. История наша вновь повернулась в батрачество и пресмыкание.. Уж сколько позора было и вновь оно накрыло нас. Вопрос лишь один - назовите хоть один латвийский город прошлого века оригинальным названием. Я живу возле Гауи, историческое название которой Аа... Кроме немецкой Риги хоть есть нас реальные названия населённых пунктов? Дикость и варварство. У нас нет ни уважения, ни памяти собственной истории.
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Ashabad 6 часов назад
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