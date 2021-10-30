13.

Амелия Эрхарт (Amelia Earhart) в автомобильной гонке «500 миль Индианаполиса» (the Indianapolis 500). 1935 год. Амелия Эрхарт – известная американская писательница и пионер авиации. Она была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг (англ. Distinguished Flying Cross).

Написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах. В 1937 году при попытке совершить кругосветный полёт на двухмоторном лёгком самолёте Локхид Модель 10 Электра (Lockheed Model 10 Electra) Эрхарт пропала без вести в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд. Загадка её исчезновения до сих пор не разгадана