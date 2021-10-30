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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
1.
Автомобильный конструктор Алекс Тремулис (Alex Tremulis) идёт рядом со своим детищем. Tucker 48 Sedan. 1948 год
2.
Штурмовик Дуглас AD-4 «Скайрейдер» (Douglas AD-4 Skyraider) из эскадрильи VA-115 Arabs, авианосная группа 11, загорелся при посадке на авианосец из-за отказа двигателей. Филиппинское море, декабрь 1950 года. 9 ноября того же года самолёты этой эскадрильи впервые встретились в небе с советскими «МиГами-15» во время выполнения задания в Синыйджу (Корея).
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3.
Организатор бега пытается помешать Кэтрин Швитцер (Kathrine Switzer) принять участие в Бостонском марафоне. Она стала первой женщиной, пробежавшей дистанцию. 1967 год
4.
Десантник первой роты 101-й авиадивизии направляет санитарный вертолёт сквозь густую листву к раненым в ходе пятидневного рейда в районе юго-западнее Хюэ (Hue), Южный Вьетнам. Апрель 1968 года
5.
Женщина на мотосамокате Autoped . 1916 год
Всего существовало две версии Autoped. Изначально "самокат" производился в США, но с 1919 года он также выпускался в Германии. "Первая" версия оснащалась двигателем объемом 155 куб.см и мощностью 1,5 л.с., который позволял разгоняться до 32 км/ч. "Вторая" версия была чуть-чуть мощнее: объем двигателя составлял уже 191 куб.см, что позволило добиться мощности примерно 1,7 л.с. и увеличить максимальную скорость до 35 км/ч.
Всего существовало две версии Autoped. Изначально "самокат" производился в США, но с 1919 года он также выпускался в Германии. "Первая" версия оснащалась двигателем объемом 155 куб.см и мощностью 1,5 л.с., который позволял разгоняться до 32 км/ч. "Вторая" версия была чуть-чуть мощнее: объем двигателя составлял уже 191 куб.см, что позволило добиться мощности примерно 1,7 л.с. и увеличить максимальную скорость до 35 км/ч.
6.
Южно-вьетнамский егерь отказывается пожать руку соотечественнику с Севера во время переговоров в Сайгоне о прекращении огня.1973 год
7.
Двенадцатилетнего мальчика солдаты заковали в наручники после военного переворота. Турция, 1980 год
9.
Солдат американской военной полиции держит на колене немецкую девочку во время оккупации союзниками Германии. Мюнхен, октябрь 1945 года
10.
Вид сверху на Сидней и Круговую набережную (Circular Quay) в день официального открытия моста Харбор-Бридж (Harbour Bridge). 19 марта 1932 года
12.
У Бранденбургских Ворот всё спокойно. Западный Берлин, 1961 год. Фото Томаса Неббии (Thomas Nebbia)
13.
Амелия Эрхарт (Amelia Earhart) в автомобильной гонке «500 миль Индианаполиса» (the Indianapolis 500). 1935 год. Амелия Эрхарт – известная американская писательница и пионер авиации. Она была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг (англ. Distinguished Flying Cross).
Написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах. В 1937 году при попытке совершить кругосветный полёт на двухмоторном лёгком самолёте Локхид Модель 10 Электра (Lockheed Model 10 Electra) Эрхарт пропала без вести в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд. Загадка её исчезновения до сих пор не разгадана
Написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах. В 1937 году при попытке совершить кругосветный полёт на двухмоторном лёгком самолёте Локхид Модель 10 Электра (Lockheed Model 10 Electra) Эрхарт пропала без вести в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд. Загадка её исчезновения до сих пор не разгадана
15.
Иранский солдат смотрит на нефтяные скважины, подожжённые иракскими войсками в Кувейте при отступлении на север. 1990 год
16.
Ирландский подросток орёт на британских солдат во время беспорядков в Северной Ирландии. Примерно 1985 год
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Метки: заграница интересно история фотографии
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