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Смешные и&nbsp;добрые видео

Смешные и добрые видео (12 видео)

Автор:
29 октября 2021 19:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   смешные   
1136
12
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Смешные и не только видео

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Метки: Юмор   видео   смешные   
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26  комментариев
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957
Сергей Ковалев 3 часа назад
Комментарий к видео
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Умничка
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809
taxcop 13 минут назад
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Дебильский тик-ток
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14k
vikklu Полчаса назад
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А шо, прям вечный двигатель?
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14k
vikklu Полчаса назад
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Прям поразительно.
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38k
Александр Час назад
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как мля можно петь и улыбаться одновременно?
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38k
Александр Час назад
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Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что развал СССР это было самое поганое злодеяние во все времена. развалили единственную настоящую страну для ЛЮДЕЙ
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2k
ElBundy Автор поста Час назад
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И жили все дружно
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7k
diman02 Час назад
За Песни Спасибо !
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2k
ElBundy Автор поста 2 часа назад
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Резюмируя видео - 3 брутальных мужика, боятся 1 бабу с метлой.
Но видео очень смешное, песня прям в тему...
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3k
San_Fajanse 2 часа назад
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конечно наш, он с утяжелением в руках, а так просто дрыгаться и я смогу
Ссылка youtu.be
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957
Сергей Ковалев 3 часа назад
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957
Сергей Ковалев 3 часа назад
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Тот случай,когда третий -лишний
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4k
4ijik 3 часа назад
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Наш круче!
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4k
VL 4 часа назад
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чтоб меня.. зачОт!!!
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4k
VL 4 часа назад
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бальзам на душу!
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188
Filaxx dima423 3 часа назад
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ВанаТаллинн)
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