Что такое уважение – как проявляется уважение к самому себе, старшим, в семье, коллективе?

Что такое уважение к человеку? На этот вопрос, каждый видит свой ответ, но в целом – это видеть в другом индивидуальность, личность со своими особенностями и многогранностью и пониманием, что бог или природа любят разнообразие, поэтому люди все разные. Отношения дружеские, партнерские, семейные имеют свои особенности, но уважение в них строится исходя из общих принципов:

соблюдение личных границ, пространства и невторжение;

мнение друга, партнера, супруга может быть отличным от собственного – важно отнестись к этому с принятием и гибкостью;

видение в другом автономной личности;

оказание поддержки и помощи в сложные периоды, ситуации.

Что такое уважение к природе?

Уважение к природе тесно связано с состраданием всему живым существам и заботой об окружающем мире. Обстановка на планете такова, что люди в большинстве своем тратят ресурсы: выкачивают нефть – кровь земли, в результате которых образуются пустоты, захламляют отходами природу, убивают животных в крупных масштабах – все это происходит от неуважения и непочитания. «После нас хоть потоп!» - так говорил французский король Луи XV, сегодня человечество сталкивается с последствиями такого отношения.

Что такое уважение к природе:

восполнение использованных ресурсов;

забота о животных и птицах в зимнее время;

мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки;

взятие под защиту редких видов животных, птиц, растений;

внедрение экологических видов топлива, не загрязняющих атмосферу.

Что такое уважение к труду?

Впервые, ребенок сталкивается с миром профессий в школе и уважение к учителю, становится базовым, определяющим. В современных школах к учителям чаще отношение пренебрежительное и обесценивающее их тяжелый труд. Задача родителей и учителей формировать ценность к любого вида профессии, маленькому ребенку важно показать и объяснить это на примере, что если бы дворник не чистил снег, люди бы завязли в сугробах, а без учителей, человек был бы безграмотным, не умел бы писать и читать, не было бы сделано много великих открытий, великолепные книги не были бы написанными.