Что такое уважение – как проявляется уважение к самому себе, старшим, в семье, коллективе?

Что такое уважение – у каждого человека есть свое понятие данного социокультурного феномена. В уважении нуждаются как младенцы, так и люди почтенного возраста, эта базовая потребность дает человеку ощущение нужности и значимости себя в своей семье, профессии, социуме.
Что такое уважение – определение
Признание прав, достоинств, умение видеть и учитывать границы, личные особенности другого человека, – вот что значит уважение. Поступки достойные уважения влияют на социум и всегда поощряются, создавая положительную репутацию. Уважение к себе и другим начинается в семье, поэтому важно взращивать это чувство с самого раннего возраста, от этого зависит гармоничное развитие личности.
Как проявляется уважение?
Как завоевать уважение – частый вопрос тех, кто только начинает свою карьеру, бизнес или семейные отношения. Проявление уважения многоаспектно, и складывается как из малозаметных каждодневных поступков, действий так и имеющих огромное значение. Быть уважаемым человеком и уважать других, является неотъемлемой частью счастья и подтверждением признания достоинств другого. Как проявляет себя уважение со стороны людей:
- выражение благодарности – простое действие, обладающее мощной силой и не отнимающее много времени;
- комплименты и выражение восхищения;
- умение ставить себя на место другого;
- выполнение данных обещаний;
- умение выслушать до конца, не перебивая;
- если имеет место критика, она не направлена на унижение личности, а лишь на конкретные промахи в деле или поступке.
Что такое уважение к старшим?
Уважение к старшим перекликается с почитанием родителей. Глубокое уважение к пожилым людям, как прошедшим через тяжелые испытания в жизни, у людей прошлого это было в порядке вещей. В чем проявляется почитание старших:
- вежливое отношение;
- тактичное поведение;
- проявление заботы и внимания (перевести через дорогу, донести тяжелую сумку, уступить место в транспорте);
- оказание помощи нуждающимся.
Что такое уважение в отношениях?
Что такое уважение к человеку? На этот вопрос, каждый видит свой ответ, но в целом – это видеть в другом индивидуальность, личность со своими особенностями и многогранностью и пониманием, что бог или природа любят разнообразие, поэтому люди все разные. Отношения дружеские, партнерские, семейные имеют свои особенности, но уважение в них строится исходя из общих принципов:
- соблюдение личных границ, пространства и невторжение;
- мнение друга, партнера, супруга может быть отличным от собственного – важно отнестись к этому с принятием и гибкостью;
- видение в другом автономной личности;
- оказание поддержки и помощи в сложные периоды, ситуации.
Что такое уважение к природе?
Уважение к природе тесно связано с состраданием всему живым существам и заботой об окружающем мире. Обстановка на планете такова, что люди в большинстве своем тратят ресурсы: выкачивают нефть – кровь земли, в результате которых образуются пустоты, захламляют отходами природу, убивают животных в крупных масштабах – все это происходит от неуважения и непочитания. «После нас хоть потоп!» - так говорил французский король Луи XV, сегодня человечество сталкивается с последствиями такого отношения.
Что такое уважение к природе:
- восполнение использованных ресурсов;
- забота о животных и птицах в зимнее время;
- мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки;
- взятие под защиту редких видов животных, птиц, растений;
- внедрение экологических видов топлива, не загрязняющих атмосферу.
Что такое уважение к труду?
Впервые, ребенок сталкивается с миром профессий в школе и уважение к учителю, становится базовым, определяющим. В современных школах к учителям чаще отношение пренебрежительное и обесценивающее их тяжелый труд. Задача родителей и учителей формировать ценность к любого вида профессии, маленькому ребенку важно показать и объяснить это на примере, что если бы дворник не чистил снег, люди бы завязли в сугробах, а без учителей, человек был бы безграмотным, не умел бы писать и читать, не было бы сделано много великих открытий, великолепные книги не были бы написанными.
Что такое уважение к родителям?
Уважение к родителям формируется в детстве. То, как мать и отец относятся к друг другу – закладывает в детях основу уважения к себе, родителям и другим людям. Ни для кого не открытие, что дети считывают с родителей паттерны поведения и присваивают их себе. Если родители оскорбляют друг друга, ребенок вынужден перейти на сторону кого-то одного из них, и по отношению к другому будет чувствовать себя предателем, и защитная реакция будет выглядеть как проявление неуважения к тому, кого ребенок «предает».
Что такое благодарность и уважение к родителям, как это проявляется:
- отсутствие упреков к родителям (мало дали, плохо воспитали, квартиру не купили), самое ценное, что родители дали – это жизнь;
- почитание родителей как старших, даже если они не правы, не вступать из-за этого в конфликт;
- уделение времени и внимания своим родителям (звонки, визиты, разговоры, помощь).
Как добиться уважения?
Уважение – понятие обоюдное: без признания и уважения других, нельзя рассчитывать на уважение в свою сторону. Каждого человека, есть за что уважать, но не все это понимают. Как добиться уважения в коллективе:
- искренне говорить комплименты:
- радоваться успехам других, отмечать это;
- сопереживать неудачам;
- быть открытым и доброжелательным;
- не допускать насмешек в свой адрес;
- взращивать профессионализм.
Уважение к самому себе
Потребность в уважении одна из самых важных базовых потребностей, так человек идентифицирует себя: «Я есть!», «Я значим!». Уважение к себе формируется к себе и входит в «Я-концепцию» личности, которая формируется на основе оценки человека значимыми людьми, далее в общественных институтах. Что такое уважение к себе – здесь нет какого-то одного характерного параметра, это все составляющие чувства собственного достоинства:
- знание своих сильных и слабых сторон;
- стремление к самосовершенствованию и личностному росту;
- честность с самим собой;
- работа с недостатками;
- признание своих заслуг и вклада как личности в общество;
- ценность себя как личности;
- осознание своей божественной сущности;
Уважение в семье
Что такое взаимопонимание и уважение в семье? Берт Хеллингер, немецкий психотерапевт, в свое время сказал, что уважение – это сосуд, форма, а любовь – то, что наполняет этот сосуд, если нет уважения в семье, о любви не может быть и речи. Уважение к мужчине как к главе рода всегда было традицией у многих народов, дети воспитываясь в такой семье видели значимость и авторитетность. Для сыновей видеть отношение матери к их отцу, основанное на уважении. Мужчина, делающий свой выбор супруги также должен понимать, что если нет уважения к жене, то это неуважение к себе.
Что значит проявлять любовь и уважение супругов друг к другу:
- моральная поддержка и уместное сочувствие;
- отсутствие оскорблений, рукоприкладства;
- доверие;
- учет мнений и компромисс при возникших разногласиях;
- теплые и добрые слова;
- совместное принятие решений важных для семьи;
- забота о каждом члене семьи;
- совместный вклад в воспитание детей и обустройство быта;
- конструктивная критика.
Источник:
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