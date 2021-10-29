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Что такое уважение – как проявляется уважение к самому себе, старшим, в семье, коллективе?

Что такое уважение – как проявляется уважение к самому себе, старшим, в семье, коллективе? (5 фото)

Автор:
29 октября 2021 09:57
Сообщество : Психология
Метки: люди   психология   совет   уважение   факты   фото   чувство   
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Что такое уважение – у каждого человека есть свое понятие данного социокультурного феномена. В уважении нуждаются как младенцы, так и люди почтенного возраста, эта базовая потребность дает человеку ощущение нужности и значимости себя в своей семье, профессии, социуме.

Что такое уважение – определение

Признание прав, достоинств, умение видеть и учитывать границы, личные особенности другого человека, – вот что значит уважение. Поступки достойные уважения влияют на социум и всегда поощряются, создавая положительную репутацию. Уважение к себе и другим начинается в семье, поэтому важно взращивать это чувство с самого раннего возраста, от этого зависит гармоничное развитие личности.

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Как проявляется уважение?

Как завоевать уважение – частый вопрос тех, кто только начинает свою карьеру, бизнес или семейные отношения. Проявление уважения многоаспектно, и складывается как из малозаметных каждодневных поступков, действий так и имеющих огромное значение. Быть уважаемым человеком и уважать других, является неотъемлемой частью счастья и подтверждением признания достоинств другого. Как проявляет себя уважение со стороны людей:

  • выражение благодарности – простое действие, обладающее мощной силой и не отнимающее много времени;
  • комплименты и выражение восхищения;
  • умение ставить себя на место другого;
  • выполнение данных обещаний;
  • умение выслушать до конца, не перебивая;
  • если имеет место критика, она не направлена на унижение личности, а лишь на конкретные промахи в деле или поступке.

Что такое уважение к старшим?

Уважение к старшим перекликается с почитанием родителей. Глубокое уважение к пожилым людям, как прошедшим через тяжелые испытания в жизни, у людей прошлого это было в порядке вещей. В чем проявляется почитание старших:

  • вежливое отношение;
  • тактичное поведение;
  • проявление заботы и внимания (перевести через дорогу, донести тяжелую сумку, уступить место в транспорте);
  • оказание помощи нуждающимся.

Что такое уважение в отношениях?

Что такое уважение к человеку? На этот вопрос, каждый видит свой ответ, но в целом – это видеть в другом индивидуальность, личность со своими особенностями и многогранностью и пониманием, что бог или природа любят разнообразие, поэтому люди все разные. Отношения дружеские, партнерские, семейные имеют свои особенности, но уважение в них строится исходя из общих принципов:

  • соблюдение личных границ, пространства и невторжение;
  • мнение друга, партнера, супруга может быть отличным от собственного – важно отнестись к этому с принятием и гибкостью;
  • видение в другом автономной личности;
  • оказание поддержки и помощи в сложные периоды, ситуации.

Что такое уважение к природе?

Уважение к природе тесно связано с состраданием всему живым существам и заботой об окружающем мире. Обстановка на планете такова, что люди в большинстве своем тратят ресурсы: выкачивают нефть – кровь земли, в результате которых образуются пустоты, захламляют отходами природу, убивают животных в крупных масштабах – все это происходит от неуважения и непочитания. «После нас хоть потоп!» - так говорил французский король Луи XV, сегодня человечество сталкивается с последствиями такого отношения.


Что такое уважение к природе:

  • восполнение использованных ресурсов;
  • забота о животных и птицах в зимнее время;
  • мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки;
  • взятие под защиту редких видов животных, птиц, растений;
  • внедрение экологических видов топлива, не загрязняющих атмосферу.

Что такое уважение к труду?

Впервые, ребенок сталкивается с миром профессий в школе и уважение к учителю, становится базовым, определяющим. В современных школах к учителям чаще отношение пренебрежительное и обесценивающее их тяжелый труд. Задача родителей и учителей формировать ценность к любого вида профессии, маленькому ребенку важно показать и объяснить это на примере, что если бы дворник не чистил снег, люди бы завязли в сугробах, а без учителей, человек был бы безграмотным, не умел бы писать и читать, не было бы сделано много великих открытий, великолепные книги не были бы написанными.

Что такое уважение к родителям?

Уважение к родителям формируется в детстве. То, как мать и отец относятся к друг другу – закладывает в детях основу уважения к себе, родителям и другим людям. Ни для кого не открытие, что дети считывают с родителей паттерны поведения и присваивают их себе. Если родители оскорбляют друг друга, ребенок вынужден перейти на сторону кого-то одного из них, и по отношению к другому будет чувствовать себя предателем, и защитная реакция будет выглядеть как проявление неуважения к тому, кого ребенок «предает».

Что такое благодарность и уважение к родителям, как это проявляется:

  • отсутствие упреков к родителям (мало дали, плохо воспитали, квартиру не купили), самое ценное, что родители дали – это жизнь;
  • почитание родителей как старших, даже если они не правы, не вступать из-за этого в конфликт;
  • уделение времени и внимания своим родителям (звонки, визиты, разговоры, помощь).

Как добиться уважения?

Уважение – понятие обоюдное: без признания и уважения других, нельзя рассчитывать на уважение в свою сторону. Каждого человека, есть за что уважать, но не все это понимают. Как добиться уважения в коллективе:

  • искренне говорить комплименты:
  • радоваться успехам других, отмечать это;
  • сопереживать неудачам;
  • быть открытым и доброжелательным;
  • не допускать насмешек в свой адрес;
  • взращивать профессионализм.

Уважение к самому себе

Потребность в уважении одна из самых важных базовых потребностей, так человек идентифицирует себя: «Я есть!», «Я значим!». Уважение к себе формируется к себе и входит в «Я-концепцию» личности, которая формируется на основе оценки человека значимыми людьми, далее в общественных институтах. Что такое уважение к себе – здесь нет какого-то одного характерного параметра, это все составляющие чувства собственного достоинства:

  • знание своих сильных и слабых сторон;
  • стремление к самосовершенствованию и личностному росту;
  • честность с самим собой;
  • работа с недостатками;
  • признание своих заслуг и вклада как личности в общество;
  • ценность себя как личности;
  • осознание своей божественной сущности;

Уважение в семье

Что такое взаимопонимание и уважение в семье? Берт Хеллингер, немецкий психотерапевт, в свое время сказал, что уважение – это сосуд, форма, а любовь – то, что наполняет этот сосуд, если нет уважения в семье, о любви не может быть и речи. Уважение к мужчине как к главе рода всегда было традицией у многих народов, дети воспитываясь в такой семье видели значимость и авторитетность. Для сыновей видеть отношение матери к их отцу, основанное на уважении. Мужчина, делающий свой выбор супруги также должен понимать, что если нет уважения к жене, то это неуважение к себе.

Что значит проявлять любовь и уважение супругов друг к другу:

  • моральная поддержка и уместное сочувствие;
  • отсутствие оскорблений, рукоприкладства;
  • доверие;
  • учет мнений и компромисс при возникших разногласиях;
  • теплые и добрые слова;
  • совместное принятие решений важных для семьи;
  • забота о каждом члене семьи;
  • совместный вклад в воспитание детей и обустройство быта;
  • конструктивная критика.

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Метки: люди   психология   совет   уважение   факты   фото   чувство   
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Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
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