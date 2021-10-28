История одной фальшивой справки о вакцинации

С индийскими дарами 23 декабря 1959 года Кокорекин вернулся в Москву. Вернулся и сразу же заболел. По симптомам было похоже на грипп, в больнице ему поставили диагноз "грипп, медикаментозная сыпь, тиф?". При этом Кокорекина как художника с именем осматривал не простой врач, а академик Руднев, заведующий кафедрой инфекционных болезней. Выписанные врачом лекарства не помогали, напротив, Кокорекину становилось хуже и хуже. На третий день болезни тело дважды лауреата Сталинской премии покрылось чёрной сыпью. 29 декабря Алексей Кокорекин умер в Боткинской больнице, успев перед смертью попрощаться с родственниками.

После вскрытия появился новый диагноз "чума под вопросом". Оспа была исключена, он же делал прививку, о чём показывал справку. К тому же в Москве к тому времени уже 25 лет не было зафиксировано ни одного случая заболевания оспой.

Когда у пациентов, лежавших с Кокорекиным в одной палате, и у сотрудников больницы стали наблюдаться схожие симптомы, биоматериалы заболевших было решено отправить крупнейшему в Союзе эпидемиологу академику Михаилу Морозову. Чёрная оспа - таков был диагноз. Болезнь уже вовсю распространялась по больнице, кроме Кокорекина жертвой оспы стали два санитара, надо было срочно принимать меры.