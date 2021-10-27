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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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3.
«Снежный крейсер». 1937 год
В 1937 году, заручившись поддержкой Чикагского технологического института и получив госфинансирование с хорошей спонсорской помощью, Полтер приступил к разработке невиданного доселе транспортного средства, получившего рабочее название Penguin, но вошедшего в историю под именем Snow Cruiser — «Снежный крейсер».
Будущий покоритель Антарктиды имел систему полного привода, управляемые передние и задние колеса, достигал в длину 17 метров, в ширину — 6 метров, а благодаря гидравлической подвеске, менявшей дорожный просвет, его высота колебалась от 3,7 до 4,9 метра
Будущий покоритель Антарктиды имел систему полного привода, управляемые передние и задние колеса, достигал в длину 17 метров, в ширину — 6 метров, а благодаря гидравлической подвеске, менявшей дорожный просвет, его высота колебалась от 3,7 до 4,9 метра
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Ботинки Хэмфри Богарта в фильме "Касабланка". Во время сцен с Ингрид Бергман он должен был выглядеть выше
9.
Рипаблик P-47 «Тандерболт»
P-47 был самым массовым истребителем США, одновременно поставлялся в другие страны, в том числе в СССР по ленд-лизу. Машина создана компанией Republic Aviation Company под руководством конструкторов русского и грузинского происхождения А. Н. Северского и А. М. Картвели.
11.
Эрл Стенли Гарднер.
Эрл Стенли Гарднер (1889−1970 гг.) при жизни стал классиком детективного жанра. Общий тираж его книг превышает 320 миллионов экземпляров
15.
На фото великий спортсмен и его 6 секунд невероятного полета
Олимпиада в Мехико 18 октября 1968 года, четвертая попытка, легкоатлет разгоняется и прыгает... Судьи не поверили своим глазам и сказали "Такого не бывает" Длина рельса, на котором была установлена специальная камера, замерявшая результат, составляла 8,70 м. Но даже придвинув камеру к самому краю рельса, замерить длину прыжка было невозможно.
И в итоге истину пришлось устанавливать при помощи старой доброй рулетки, поиски которой затянулись и результат был объявлен только через 20 минут - "Боб Бимон, Соединённые Штаты Америки, 8,90 метра". Мировой рекорд был сразу превышен на 55 (!) см. Его прыжок назвали "прыжком в ХХI век", что стало пророческим, поскольку этот результат остаётся олимпийским рекордом до сих пор. Звание мирового рекордсмена у Бимона лишь через 23 (!) года отобрал его соотечественник Майкл Пауэлл, на чемпионате мира -1991 улетевший на 8,95 м
И в итоге истину пришлось устанавливать при помощи старой доброй рулетки, поиски которой затянулись и результат был объявлен только через 20 минут - "Боб Бимон, Соединённые Штаты Америки, 8,90 метра". Мировой рекорд был сразу превышен на 55 (!) см. Его прыжок назвали "прыжком в ХХI век", что стало пророческим, поскольку этот результат остаётся олимпийским рекордом до сих пор. Звание мирового рекордсмена у Бимона лишь через 23 (!) года отобрал его соотечественник Майкл Пауэлл, на чемпионате мира -1991 улетевший на 8,95 м
16.
Олимпиада в Мехико 18 октября 1968 года, четвертая попытка, легкоатлет разгоняется и прыгает... Судьи не поверили своим глазам и сказали "Такого не бывает" Длина рельса, на котором была установлена специальная камера, замерявшая результат, составляла
21.
Кот перебегает через улицу во время уличного боя в Бейруте, Ливан, 1980-е
Очередное подтверждение тому, что коты гуляют сами по себе и война им нипочём
25.
Вратарь женской футбольной сборной СССР Нина Худасова ликвидирует опасный момент у своих ворот. Виктор Ахломов, 1968 год.
27.
32-летний князь Монако Ренье III и 26-летняя Грейс Келли после объявления об их помолвке в доме Келли. 5 января 1956 год
28.
Все-таки красота – страшная сила. Молодые актеры Жанна Прохоренко и Владимир Ивашов снимались для обложки французского журнала после триумфа фильма "Баллада о солдате" на Каннском фестивале ( специальный приз жюри за лучший дебют).
Так мало сейчас красивых актеров и актрис… Некрасивость возведена в какой-то немыслимый фетиш. Конечно, главное не красота, главное талант. Но и гениальных молодых актеров тоже что-то не наблюдается…
29.
На фото — строительство кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади, 1960 год
Летом 1961 года кинотеатр стал главным залом II Московского международного кинофестиваля.
В 1997 году к XX Московскому международному кинофестивалю зал был реконструирован. Кинотеатр «Россия» стала первым в стране, оборудованным звуковой системой «Dolby Digital» и был переименован в «Пушкинский».
И интересная инженерная конструкция, хотел бы я посмотреть этапы строительства…
В 1997 году к XX Московскому международному кинофестивалю зал был реконструирован. Кинотеатр «Россия» стала первым в стране, оборудованным звуковой системой «Dolby Digital» и был переименован в «Пушкинский».
И интересная инженерная конструкция, хотел бы я посмотреть этапы строительства…
31.
Советские десантники возле села Šveicarija, деревни в Ионавском районе центральной части Литовской ССР, 1990 год
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