15.

Олимпиада в Мехико 18 октября 1968 года, четвертая попытка, легкоатлет разгоняется и прыгает... Судьи не поверили своим глазам и сказали "Такого не бывает" Длина рельса, на котором была установлена специальная камера, замерявшая результат, составляла 8,70 м. Но даже придвинув камеру к самому краю рельса, замерить длину прыжка было невозможно.



И в итоге истину пришлось устанавливать при помощи старой доброй рулетки, поиски которой затянулись и результат был объявлен только через 20 минут - "Боб Бимон, Соединённые Штаты Америки, 8,90 метра". Мировой рекорд был сразу превышен на 55 (!) см. Его прыжок назвали "прыжком в ХХI век", что стало пророческим, поскольку этот результат остаётся олимпийским рекордом до сих пор. Звание мирового рекордсмена у Бимона лишь через 23 (!) года отобрал его соотечественник Майкл Пауэлл, на чемпионате мира -1991 улетевший на 8,95 м