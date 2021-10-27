На ночь глядючи Всем Вам

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Картинки с позитивом!
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Авторский пост
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А я стою и думаю, в каком месте этот мир свернул не туда?..
Автор ходит по срать? Заходит в нутрь? Выходит за муж? Ищет что-то с лева? Что за мания ставить пробел в рандомных местах.
Для тех кто будет доказывать что запах именно "слышат", а не чувствуют приведите фразу на любом языке где "слышать запах" будет применимо.