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На ночь глядючи Всем Вам

На ночь глядючи Всем Вам (61 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 20:53
Метки: Юмор   картинки   позитив   
1573
61
1
Картинки с позитивом!

Авторский пост

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Метки: Юмор   картинки   позитив   
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12k
Bill 3 часа назад
Грех смеяться над самоубийцами
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8k
Самка Хорька Полчаса назад
Это что. На днях пошла прогуляться. Понимаю, что оделась легковато. А по пути как раз магазин женской одежды. Думаю, дай зайду, какую-нить вязаную жилетку куплю, пригодится. Жилеток нет. Висит свитер. Тёплый, видно, - из натуральной шерсти. Серенький такой, как некрашеный козий пух. Думаю, нафиг он мне сдался - носить некуда, на работе жара адова, дома тепло. Но цену глянула. А зря. Аж потерялась. Спрашиваю, девушка, я действительно здесь цену вижу, или это что-то другое? Да, говорит, сто двадцать четыре тысячи четыреста рублей.
А я стою и думаю, в каком месте этот мир свернул не туда?..
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6k
Владимир 39 минут назад
Комментарий к фото
про пипидастр было уже?
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3k
Pijavka Час назад
Между словами кафешку и зарвавшегося однозначно не хватает буковки и

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840
Hard.NET 2 часа назад
А те, кто не знают - права купили, или просто 3,14дорасы....
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840
Hard.NET 2 часа назад
К 37 - сначала машина 2, потом 3, потом 1. Старые билеты на "B-C", тема - "Движение на перекрестках"...
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10k
Majul 3 часа назад
с зади?
Автор ходит по срать? Заходит в нутрь? Выходит за муж? Ищет что-то с лева? Что за мания ставить пробел в рандомных местах.
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10k
Majul 3 часа назад
Услышать запах?
Для тех кто будет доказывать что запах именно "слышат", а не чувствуют приведите фразу на любом языке где "слышать запах" будет применимо.
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14k
Booka1a 3 часа назад
42. это как он под крышечку гайку засунул?
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