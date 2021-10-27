Великий генерал

Его отец был родом из дворян.

Дмитрий Карбышев блестяще закончил Сибирский кадетский корпус и в 1898 году был принят в Николаевское инженерное училище.

В 1900 году, по окончании училища, направлен служить в 1-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон, начальником кабельного отделения телеграфной роты. Батальон дислоцировался в Манчжурии. В 1903 году Карбышев был произведён в поручики.

Участвовал в Русско-японской войне: поручик Карбышев был начальником кабельного отделения 4-й телеграфной роты 1-го Восточносибирского саперного батальона. В составе батальона укреплял позиции, устанавливал средства связи, наводил мосты, вёл разведку боем. Участвовал в сражении под Мукденом.

За участие в Русско-японской войне Карбышев был награждён 5 орденами (Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (2.09.1904), Святого Станислава 3-й степени с бантом (4.11.1904), Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (2.01.1905), Святого Станислава 2-й степени с мечами (20.02.1905), Святой Анны 4-й степени для ношения на эфесе личного оружия (не ранее 27.03.1905)) и 3 медалями.

В 1911 году Дмитрий Михайлович с отличием окончил Николаевскую военно-инженерную академию. По распределению штабс-капитан Карбышев был направлен в Брест-Литовск на должность командира минной роты. Там он принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости.

Участник Первой Мировой войны с первых её дней. Воевал в Карпатах в составе 8-й армии генерала А.А.Брусилова (Юго-Западный фронт), был дивизионным инженером 78-й и 69-й пехотных дивизий 22-го финляндского стрелкового корпуса. В начале 1915 года участвовал в штурме крепости Перемышль. Был ранен в ногу.

За храбрость и отвагу Карбышев был награждён орденом Святой Анны с мечами и произведён в подполковники. В 1916 году был участником знаменитого Брусиловского прорыва.

В 1917 году Дмитрий Михайлович вступил в Красную Гвардию, в 1918 году - в только созданную Красную Армию.

Весной 1919 года Карбышев назначен главным руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта, участвовал в строительстве Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укреплённых районов; обеспечивал форсирование рек Уфимки и Белой, начало наступления на Сибирь, проектировал оборонительные сооружения Уральска.

С января 1920 года Дмитрий Карбышев - начальник Управления военно-полевых строительств, руководил работами по восстановлению железнодорожного моста через Иртыш в Омске, укреплял Забайкальский плацдарм.

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В 1920 году был назначен начальником инженеров 5-й армии Восточного фронта.

С октября 1920 года Карбышев занимал должность заместителя начальника инженеров Южного фронта, руководил строительством укреплений на Каховском плацдарме, что во многом сорвало наступление Врангеля. В ноябре 1920 года руководил инженерным обеспечением штурма Чонгарских укреплений и Перекопа. В 1921-1923 годах - помощник, заместитель, а затем начальник инженеров вооружённых сил Украины и Крыма.

В 1921-1936 годах Дмитрий Карбышев служил в инженерных войсках, был председателем Инженерного комитета Главного военно-инженерного управления РККА. С ноября 1926 года преподавал в Военной академии имени Фрунзе.

В феврале 1934 года назначен начальником кафедры военно-инженерного дела в этой академии. С 1936 года был помощником начальника кафедры тактики высших соединений Академии Генерального штаба РККА. В 1938 году окончил Академию Генерального штаба РККА, в том же году стал профессором.

Дмитрий Михайлович Карбышев был первым советским учёным, которому принадлежит наиболее полное исследование и разработка вопросов применения разрушений и заграждений. Значителен его вклад в научную разработку вопросов форсирования рек и других водных преград.

Он опубликовал более 100 научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции, тактике инженерных войск были основными материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. Многократно председательствовал в Государственной комиссии по защите дипломных проектов в Военно-инженерной академии имени В.В.Куйбышева. Был членом Экспертной оперативно-тактической комиссии при Комитете высшей школы. Часто присутствовал при испытаниях новейших образцов инженерной техники. Участвовал в уставных комиссиях по разработке и изданию Наставлений для Красной Армии по военно-инженерному делу.

Карбышев участвовал в Советско-финляндской войне: в составе группы заместителя начальника Главного военно-инженерного управления по оборонительному строительству вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма. С 1941 года - доктор военных наук.

В начале июня 1941 года генерал-лейтенант Карбышев был командирован в Западный Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. Через 2 дня он перебрался в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении.

В августе 1941 года при попытке выйти из окружения генерал-лейтенант Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра, у деревни Добрейка Могилёвской области Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен.

Гитлеровцы неоднократно пытались склонить Карбышева к измене, но он отказался перейти на службу к немцам. В немецких концентрационных лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен генерал, которому уже было за 60, был одним из руководителей подполья, не сдавался сам и вдохновлял не сдаваться своих товарищей по несчастью, среди которых были и иностранцы.

Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев погиб в концлагере Маутхаузен (Австрия) зимой 1945 года. Данные о точной дате разняться (или февраль, или январь). Официальная версия утверждает гибель отважного генерала 18 февраля 1945 года, когда немцы его и порядка 500 других заключённых вывели на мороз и поливали холодной водой, некоторых добивая дубинками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года Карбышеву Дмитрию Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).