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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
26 октября 2021 21:11
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
1096
35
Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!

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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
с одной стороны прям теплая ламповая ностальгия по тем временам с другой стороны как вспомнишь так вздрогнешь , шлюх убивали на раз почти каждую неделю там избили там убили ..ларьки торговали таким дерьмищем к которому сейчас близко не подойду водка в пластиковых бутылках , спирт "рояль" от которого коньки можно было откинуть . а 98 вообще адище когда за три дня рубль рухнул в 6 раз а цены взлетели так же . вот это была безнадега .
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2k
Дмитрий ! 10 минут назад
Салтыкова клевая....(с)
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1k
Атомный Крот 42 минуты назад
На фото с Чумаком и Кашпировским - лысый Г...дон.

Он тогда у Кашпировского работал.
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94
Anton Poldnev Атомный Крот 23 секунды назад
Кто таков?
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1k
Атомный Крот 44 минуты назад
"Автосалон в Зимнем Дворце"

На Зимнем Стадионе
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18k
KOSTELLO 49 минут назад
Период распада.
Слава Богу, что закончился
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1k
Hallo FreeSpace 56 минут назад
рос в 90х , вообще поэтому не скучаю ...
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2k
Владимир Час назад
Мраки!!!
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