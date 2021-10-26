11.

Очередь на белорусско–польской границе, Брест, начало 1990-х.



В 1990 году Брестская таможня напоминала некий бурлящий табор. Ее главные «шлюзы», размещавшиеся на вокзале станции Брест–Центральный и в международном пункте пропуска «Варшавский мост», не справлялись с потоком пассажиров, хлынувших в Польшу и из Польши.

Разумеется, абсолютное большинство псевдотуристов и в помыслах не держало посещение в зарубежном вояже музеев или экскурсий по историческим центрам. Все выглядело проще. Путешествия ограничивались многочисленными рынками в польских городах и городках, где с выгодой сбывались товары «made in USSR». Поляки, приезжавшие торговать, как правило, направлялись в Брест, Гродно, Львов и другие пограничные города.

В Польшу массово повезли цветные телевизоры «Горизонт», «Рубин», «Витязь», холодильники «Саратов» и «Минск», электрогрелки, сковородки, утюги, детские игрушки, наборы столовых принадлежностей,слесарный инструмент, продукты питания.

Гигантская волна ширпотреба, заполонившего границу, инспирировалась столь же огромной разницей цен. Обыкновенная электродрель доставалась в магазине за 120 рублей,на базаре у западных соседей ее же можно было продать за 25 долларов. Ясно, что столь выгодная конвертация изрядно обесцененных советских денег не обеспечивалась нигде.



Одна поездка в ту же Польшу порой приносила «челноку» денег больше, чем ежемесячно зарабатывал на фабрике квалифицированный рабочий (зарплаты тогда «весили» 20–30 долларов США). С другой стороны, в СССР широко не поставлялись и, соответственно, практически не продавались в госторговле те товары, которые в глазах населения выглядели символами престижа и успеха. То есть видеомагнитофоны, аудиостереосистемы, компьютеры, модная косметика,обувь и одежда.