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Фото из России и не только 1990-х годов.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
9.
Михаил Горбачев готовится к прямому эфиру, в котором он сообщит о сложении с себя полномочий президента СССР. Москва. 25 декабря 1991 год.
11.
Очередь на белорусско–польской границе, Брест, начало 1990-х.
В 1990 году Брестская таможня напоминала некий бурлящий табор. Ее главные «шлюзы», размещавшиеся на вокзале станции Брест–Центральный и в международном пункте пропуска «Варшавский мост», не справлялись с потоком пассажиров, хлынувших в Польшу и из Польши.
Разумеется, абсолютное большинство псевдотуристов и в помыслах не держало посещение в зарубежном вояже музеев или экскурсий по историческим центрам. Все выглядело проще. Путешествия ограничивались многочисленными рынками в польских городах и городках, где с выгодой сбывались товары «made in USSR». Поляки, приезжавшие торговать, как правило, направлялись в Брест, Гродно, Львов и другие пограничные города.
В Польшу массово повезли цветные телевизоры «Горизонт», «Рубин», «Витязь», холодильники «Саратов» и «Минск», электрогрелки, сковородки, утюги, детские игрушки, наборы столовых принадлежностей,слесарный инструмент, продукты питания.
Гигантская волна ширпотреба, заполонившего границу, инспирировалась столь же огромной разницей цен. Обыкновенная электродрель доставалась в магазине за 120 рублей,на базаре у западных соседей ее же можно было продать за 25 долларов. Ясно, что столь выгодная конвертация изрядно обесцененных советских денег не обеспечивалась нигде.
Одна поездка в ту же Польшу порой приносила «челноку» денег больше, чем ежемесячно зарабатывал на фабрике квалифицированный рабочий (зарплаты тогда «весили» 20–30 долларов США). С другой стороны, в СССР широко не поставлялись и, соответственно, практически не продавались в госторговле те товары, которые в глазах населения выглядели символами престижа и успеха. То есть видеомагнитофоны, аудиостереосистемы, компьютеры, модная косметика,обувь и одежда.
В 1990 году Брестская таможня напоминала некий бурлящий табор. Ее главные «шлюзы», размещавшиеся на вокзале станции Брест–Центральный и в международном пункте пропуска «Варшавский мост», не справлялись с потоком пассажиров, хлынувших в Польшу и из Польши.
Разумеется, абсолютное большинство псевдотуристов и в помыслах не держало посещение в зарубежном вояже музеев или экскурсий по историческим центрам. Все выглядело проще. Путешествия ограничивались многочисленными рынками в польских городах и городках, где с выгодой сбывались товары «made in USSR». Поляки, приезжавшие торговать, как правило, направлялись в Брест, Гродно, Львов и другие пограничные города.
В Польшу массово повезли цветные телевизоры «Горизонт», «Рубин», «Витязь», холодильники «Саратов» и «Минск», электрогрелки, сковородки, утюги, детские игрушки, наборы столовых принадлежностей,слесарный инструмент, продукты питания.
Гигантская волна ширпотреба, заполонившего границу, инспирировалась столь же огромной разницей цен. Обыкновенная электродрель доставалась в магазине за 120 рублей,на базаре у западных соседей ее же можно было продать за 25 долларов. Ясно, что столь выгодная конвертация изрядно обесцененных советских денег не обеспечивалась нигде.
Одна поездка в ту же Польшу порой приносила «челноку» денег больше, чем ежемесячно зарабатывал на фабрике квалифицированный рабочий (зарплаты тогда «весили» 20–30 долларов США). С другой стороны, в СССР широко не поставлялись и, соответственно, практически не продавались в госторговле те товары, которые в глазах населения выглядели символами престижа и успеха. То есть видеомагнитофоны, аудиостереосистемы, компьютеры, модная косметика,обувь и одежда.
13.
Алан Чумак разговаривает с Анатолием Кашпировскиим, 90- годы.
В 1993 году Борис Ельцин запретил телевизионный гипноз. Чумак и Кашпировский были признаны своеобразным "психотропным оружием". Но ожидание чуда в русском человеке неистребимо, и экстрасенсы продолжали собирать аншлаги. Кашпировский продавал кассеты и диски со своими выступлениями, его конкуренты зарабатывали огромные деньги на "заряженной" воде и кремах.
В 1993 году Борис Ельцин запретил телевизионный гипноз. Чумак и Кашпировский были признаны своеобразным "психотропным оружием". Но ожидание чуда в русском человеке неистребимо, и экстрасенсы продолжали собирать аншлаги. Кашпировский продавал кассеты и диски со своими выступлениями, его конкуренты зарабатывали огромные деньги на "заряженной" воде и кремах.
15.
Лада Дэнс, Владимир Винокур, Лариса Долина, Маша Распутина, Лев Лещенко и рослый Евгений Болдин с мобильным телефоном, 1994 год.
29.
Будущая «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова собирает АК под контролем Михаила Калашникова во время учебы в Санкт-Петербургском университете МВД, 1999 год.
30.
Моряки приносят гуманитарную помощь, присланную немецкими гуманитарными организациями, в дома москвичей. 11 декабря 1990 год.
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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Он тогда у Кашпировского работал.
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