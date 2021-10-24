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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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19.
Софи Домье, Жан-Поль Бельмондо и Джеральдин Чаплин во время съемок фильма "Прекрасным летним утром" (Par Un Beau Matin D'Ete) в Ницце
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Для русских Марина Влади была француженкой. Для французов — русской. В 17 лет сыграв главную роль в фильме "Колдунья", актриса обрела популярность во всем мире. Она считалась эталоном красоты своего поколения
26.
Ингрид Бергман позирует со своими дочерьми-близнецами Изоттой (она же Ингрид) и Изабеллой Росселлини в Риме. Италия. 1952 год
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Бьорк и Катрин Денёв
У итальянцев в голове только две мысли; вторая - это спагетти".
Катрин Денёв
Катрин Денёв
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21 октября 1962 года в эфир ЦТ вышла передача "Музыкальный киоск" На снимке ведущая передачи музыковед и диктор телевидения Элеонора Беляева
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Как говорится, к слову пришлось, ремарка на полях...