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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
24 октября 2021 21:38
Метки: звезды   люди   ретро   фото   
735
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Метки: звезды   люди   ретро   фото   
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
О, Сюзи Кватро...
+++
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
Лет 12-13 тому назад Катрин Денёв приезжала в Ё-бург за каким-то хреном... Буквально на сутки. Под это дело один из наших местных ТВ каналов устроил благотворительный аукцион на тему "Ужин с Катрин Денёв". Выиграл мужик, пробашлявший 67 килорябчиков. Причём, не бандюган какой-то, а нормальный бизнесмен средней руки... По тем временам это были вполне приличные бабки, но Денёв его тупо кинула, т.е. на ужин не пришла. Мужик не стал быковать и деньги оставил каналу, т.к. благотворительность... В-общем Катьке лучше на Урал не соваться, ибо мы люди добрые и пушистые, и, где-то, даже либеральные, но память у нас хорошая...
Как говорится, к слову пришлось, ремарка на полях...
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