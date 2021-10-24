За что Петр I любил редьку

«Катеринушка, друг мой сердешный, здравствуй! Посылаю тебе здешней редьки и бутылку венгерского». - в январе 1720 года Петр I вместе с бутылкой драгоценного вина не забыл передать любимой супруге Екатерине и обычную редьку. Любил государь этот скромный овощ. И было за что.
Такое могло прийти на ум только русскому человеку - сравнивать хрен с редькой. Хотя это можно объяснить. Оба овоща - довольно часто и одновременно присутствовали на русском столе - хрен и черная редька. И оба ядреные, пряные, схожие по ощущениям. Современному человеку это может показаться странным, потому что сейчас все знакомы и с более мягкими сортами редьки - зеленой и белой. Последние уж точно гораздо слаще и хрена, и черной редьки!
Начнем с черной редьки - она нам ближе всего. Ее еще называют испанской. Кожица толстая, грубая, черная или темно-коричневая. А внутри - белоснежная, с выраженными волокнами, хрусткая и сочная. Вкус немного землистый, пряный, отчетливо горький и острый - действительно напоминает хрен. Запах у черной редьки специфический. Я вспоминаю свое детство, теперь уже очень далекое. Тогда нарезанные тонко ломтики, начиная с осени и на протяжении зимы, довольно часто подавались на стол. И дело было не в том, что мы так ее любили, бессознательно мы старались обогатить рацион источником витаминов. Ведь черная редька больше своих собратьев содержит витамина С, обеспечивает организм калием, железом, магнием. Полезные качества этого корнеплода были известны еще в Древнем Египте, о целебной черной редьке писал и греческий историк Геродот.
На сегодняшний день этот древний сорт, когда-то очень распространенный, вытеснен со стола мягкими сортами.
Редька маргеланская или точнее - маргиланская. Часто ее называют зеленой, но на самом деле цвета она может быть разного, что особо на вкус не влияет. По происхождению китайская, была завезена по Великому шелковому пути в Маргилан - город в Ферганской долине - и успешно там прижилась. Известна, конечно, не только у нас, но и во всем мире как редька китайская, или лобо. Круглая или продолговатая, с кожицей от бледно зеленой до интенсивно зеленого и даже розового цвета. На разрез тоже бывает разной - белой, светло-зеленой и ярко-розовой. Очень сочная, вкус слабоострый, без горечи. Все те же витамины, что и в черной редьке. Пользы много, а противопоказаний меньше - более мягкий вкус, меньше горечи и остроты.
И, наконец, дайкон, редька белая. Ее тоже называют китайской, и она чаще используется в азиатской кухне. Если услышите название - японская редька , это тоже дайкон.
Белоснежная снаружи, с тонкой нежной кожицей (ее даже можно не очищать). По форме напоминает пухлую, толстую морковь. Мякоть с такой же кристально-белой структурой. Сочная, хрусткая, с абсолютным отсутствием горечи и только небольшая острота все же подсказывает: «я - редька». Именно из-за этих ее мягких качеств белая редька гораздо шире используется в кулинарии.
Вообще все сорта редьки богаты витаминами, микроэлементами, воистину - кладезь пользы. Иммунитет редька повышает, за счет маленького содержания калорий снижает вес, лечит от кашля, улучшает работу кишечника, снижает уровень сахара и холестерина. Если наши предки ели редьку по наитию, мы должны употреблять со знанием дела. От себя я бы еще добавил - редька полезна для укрепления зубов. Нам всем не мешает грызть побольше твердой пищи.
Источник:
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предки наши ели ее по наитию
Аффтар !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На Руси только Петр 1 и привез картофель, с большим трудом заставляя народ жрать его
А в "докартофельное время" зимой только и жрать было - зерно (пшеница, рожь, ячмень, овес) и РЕДЬКА с капустой
тупо сельское хозяйство ничего другого не выращивало !
Школоте не понять...
Будучи молодым и вечно голодным, я порубил редьку кусками и просто съел, плохо пережёвывая.
Не буду описывать последствия - попробуйте. Опасная для желудка штука, это вам не деликатесы из гвоздей.