За что Петр I любил редьку

Такое могло прийти на ум только русскому человеку - сравнивать хрен с редькой. Хотя это можно объяснить. Оба овоща - довольно часто и одновременно присутствовали на русском столе - хрен и черная редька. И оба ядреные, пряные, схожие по ощущениям. Современному человеку это может показаться странным, потому что сейчас все знакомы и с более мягкими сортами редьки - зеленой и белой. Последние уж точно гораздо слаще и хрена, и черной редьки!

Начнем с черной редьки - она нам ближе всего. Ее еще называют испанской. Кожица толстая, грубая, черная или темно-коричневая. А внутри - белоснежная, с выраженными волокнами, хрусткая и сочная. Вкус немного землистый, пряный, отчетливо горький и острый - действительно напоминает хрен. Запах у черной редьки специфический. Я вспоминаю свое детство, теперь уже очень далекое. Тогда нарезанные тонко ломтики, начиная с осени и на протяжении зимы, довольно часто подавались на стол. И дело было не в том, что мы так ее любили, бессознательно мы старались обогатить рацион источником витаминов. Ведь черная редька больше своих собратьев содержит витамина С, обеспечивает организм калием, железом, магнием. Полезные качества этого корнеплода были известны еще в Древнем Египте, о целебной черной редьке писал и греческий историк Геродот.

На сегодняшний день этот древний сорт, когда-то очень распространенный, вытеснен со стола мягкими сортами.