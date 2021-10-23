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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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10.10.1956 с конвейера сошли первые три автомобиля модели ГАЗ-21 «Волга», созданной на базе американского Ford Mercury образцов 1952-1954 г.
4.
На этом снимке фотографа Ивана Шагина запечатлена автомобильная пробка на улице Горького 14 октября 1945 года - одна из первых столь серьезных в Москве.
Затор объясняется просто: в этот осенний день на стадионе «Динамо» проходил финальный матч Кубка СССР по футболу - болельщики туда и направляются. Шагин так и назвал этот снимок «На футбол». К слову, футболисты ЦДКА тогда обыграли столичных динамовцев со счетом 2:1.
7.
12.10.1810 в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы в Мюнхене прошел 1-й пивной фестиваль «Октоберфест». Фото 1936 г..
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Продавщица ёлочных украшений в хорошем предновогоднем настроении. СССР. 1970-е. Тогда можно было купить Деда Мороза,сейчас только Санта Клаусы..
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Жена космонавта Германа Титова нарезает колбасу. Молочная, а может даже Докторская, по 2.20. СССР. 1966 г.
15.
Подлив! Или подливка! Основная и неукоснительная приправа к макаронам, котлетам, пюре и вообще всем блюдам из столовки. СССР. 1980-е.
16.
«Единая Россия» — белогвардейский бронепоезд времён Гражданской войны. Первый тяжёлый бронепоезд в Добровольческой армии. Вначале также назывался «Батарея дальнего боя» и «5-й Бронированный поезд», а с конца 1918 г. — «Единая Россия»
Вооружение: два 105-мм орудия, одно 120-мм и 47-мм пушка. Позднее две повреждённые бронеплощадки заменены новыми, со 152-мм морскими орудиями. В марте 1920 года после оставления белыми города и эвакуации морем в Крым «Единая Россия» досталась без боя красным и так и не была восстановлена.
19.
8-летний шотландец Фредди Макинтош в костюме для защиты от солнца. Кожа мальчика очень чувствительна к дневному свету из-за болезни. 1961 год.
20.
Становление новой ячейки советского общества. Жених и невеста вся в белом подают заявление о регистрации брака. Таджикистан. СССР. 1970–е.
23.
Американский юрист, желающий сохранить анонимность, зачитывает показания по расследованию дела о финансовых махинациях. Огайо, 1933 год.
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Складной автомобиль, разработанный немецким инженером и развивающий 40-50 километров, в разобранном состоянии. 1929 год
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Трезвые, но весёлые. Внешне, во всяком случае. Гвозди бы делать из этих людей. Антиалкогольная компания времён перестройки. СССР 1985 г.
30.
Полковник Хью Купер из инженерного корпуса армии США, позирует на фоне плотины Днепро-ГЭСа, которую он помогал строить в качестве приглашенного советским правительством главного инженера-консультанта. 1931 г.
По итогам строительства 6 американских консультантов (Ф. Фейфер, Ч. Томсон, В. Меффи, Х. Купер, Ф. Винтер, Г. Биндер) были награждены орденами Трудового Красного Знамени.
33.
Женский хор во время выступления на городском празднике песни на Театральной площади города Новокузнецка. СССР. 1979 г.
34.
В пионерском лагере московского завода "Станкоконструкция" и научно-исследовательского института металлорежущих станков, Московская обл., Верейский р-н
35.
В 1958 году в Риге сделали первый в СССР прицеп-дачу РАФ-04.
Его предполагалось транспортировать автомобилем Победа. Для страны подобное было полной неожиданностью. Еще были свежи уголовные дела из-за преклонения перед Западом, и тут же внезапная свобода передвижения, да еще с собственной дачей на хвосте. Покупать такое изделие никто не собирался, но прецедент воодушевлял.
39.
Жители Лондона во время наводнения несут пострадавших зверей в бесплатный передвижной ветеринарный госпиталь.1928 год.
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