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С миру по фотке

С миру по фотке (18 фото)

Автор:
23 октября 2021 10:31
Метки: ассорти   всячина   здание   
501
18
Пестрая подборка необычных зданий со всего света
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Метки: ассорти   всячина   здание   
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19k
Alf 2 часа назад
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка:
1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия.
2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай.
3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания.
4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку.
5. Главный бахайский храм Индии.
6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь)
7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США.
8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США)
9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире.
10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий.
И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Маловато будет. Таких зданий по миру огромное множество. Вот ещё 10-ка: 1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия. 2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай. 3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания. 4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку. 5. Главный бахайский храм Индии. 6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь) 7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США. 8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США) 9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире. 10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий. И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
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18k
Егор 2 часа назад
На последней, как я понял - избушка на куриных ножках дальнего следования и её причальная башня. Иначе зачем городить такое в лесу - непонятно.
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795
Ольга 2 часа назад
Красиво. Но надо бы подписи, где это.
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201
Arti 2 часа назад

Неподолёку от меня такой комплекс красоты.
Голландия , Хеусден
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201
Arti 3 часа назад
Красиво, былобы классно чтобы хотябы надписи к картинкам прилогались с страной/городом.
Ато мне одна картинка была только подписана:
Апартаменты в Батуми 20,000$( pekлама)
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42k
Крайт 3 часа назад
Девятая фотография, по счёту сверху, Это так называемый "Круглый дом" в Москве на улице Нежинской. Их там два дома таких. Построены к Московской Олимпиаде 1980 года.
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42k
Крайт 3 часа назад
Красивые фотографии! Лично мне понравилось.
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