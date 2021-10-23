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Пестрая подборка необычных зданий со всего света
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1. Здание национального совета по развитию рыболовства, Хайдерабад, Индия.
2. Выставочный центр Wuxi Wanda Cultural Tourism City Exhibition Center в городе Уси в провинции Цзянсу. Китай.
3. Здание Селфриджес, Бирмингем, Великобритания.
4. Настольный теннис популярен в Китае. Видимо, любят его и архитекторы. Они решили построить здание, напоминающее ракетку.
5. Главный бахайский храм Индии.
6. Национальная библиотека (Минск, Беларусь)
7. Здание-корзина в городке Ньюарк. США.
8. Центральная библиотека (Канзас-сити, штат Миссури, США)
9. «Дом Роберта Рипли»(Ниагара Фолс, Канада). «Дом Рипли» в Орландо – иллюстрация на тему не технической революции, но природной стихии. Этот дом был построен в память о землетрясении силой в 8 баллов, которое случилось здесь в 1812 году. Сегодня якобы треснувшее здание признано одним из самых часто фотографируемых в мире.
10. Башни «Абсолют» (Канада) Они могут претендовать на нечто большее, чем просто эффективное жилье. Благодаря конструктивным особенностям непрерывные балконы окружают все здание, устраняя вертикальные барьеры, традиционно используемые в архитектуре высотных зданий.
И напоследок бонус: «Монета удачи» высотой в 140 метров. Своим внешним видом здание напоминает китайскую монету удачи, только очень большого размера. Гуанчжоу (Китай).
Неподолёку от меня такой комплекс красоты.
Голландия , Хеусден
Ато мне одна картинка была только подписана:
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