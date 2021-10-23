Творческие люди





В общем, жили-были два брата. Валерий и Александр. Александр был химиком-аспирантом, а про Валерия википедия пишет так:



"...из-за своей принципиальности уволился с хорошей работы и пошёл работать в Минский театр оперы и балета. Валерий был замкнут и забит."



Вот реально, три строчки — и человек как живой.



Ну и, в общем, понятно, что по доброй воле ни один Валерий не пойдет работать в минский театр оперы и балета, но смешное только начинается, потому что Валерий родился под несчастливой звездой.



Штука в том, что Валерий никому не доверял и все время думал, что его вот-вот обманут. Однако в театре его не обманули, а хуже.



В театре на Валерия уронили декорацию и Валерий, который работал подсобным рабочим, решил отравить виновного рабочего сцены, поскольку таким неосторожным рабочим в театре оперы и балета не место, а общественность молчит.



Валерий пошел за ядом к брату Александру, Александр пошел за ядом к знакомой продавщице в магазин "химреактивы", и, в общем, через несколько дней Валерий открыл шкафчик обидчика и поставил туда бутылку специально подготовленного лимонада.



По какой-то причине коварный злодей не стал пить лимонад сам, а отдал его друзьям. Друзья, разумеется, отравились, но врачи у стремительно слепнущих пострадавших ничего не нашли и только одному выписали бюллетень на два дня, потому что заподозрили у него гастрит.



Валерий тем временем понял, что лимонадом обидчика не возьмешь и поставил ему в шкафчик бутылку отравленного шампанского.



Факт наличия у подсобного рабочего шкафчика, конечно, тоже удивляет. а вы еще говорите, что в СССР было плохо. В ссср у каждого чернорабочего свой шкафчик.



С шампанским тоже получилась беда, потому что его украли другие подсобные рабочие. Но Валерий не отчаялся и отравил "саперави". И поскольку к этому моменту стало очевидно, что в театре оперы и балета никому доверять нельзя, все сопрут и выпьют, Валерий пришел к обидчику домой и оставил авоську с двумя бутылками "саперави" у него под дверью.



Вот обидчик, сволочь, придет домой, а у него вино в авоське под дверью стоит - конечно, он его выпьет, куда денется.



Но вино украли соседи.



Точнее, даже не так. В статье, посвященной уголовному делу, этот момент описан очень трогательно:

"мать девушки Наташи, возвращаясь домой, заметила под дверями соседей хозяйственную авоську, в которой находились две бутылки бесхозного грузинского вина, и взяла их себе".



Заметила. и. взяла. их. себе.



Из-за того, что в стране нет порядка, и всякие несознательные личности постоянно воруют друг у друга отраву, преступление долго не могли раскрыть, но, в конце концов, Валерия и александра взяли, и настала очередь несчастной продавщицы.



Кто-то же должен ответить за воровство в магазине "химреактивы".