Творческие люди

Случайно наткнулся на историю белорусского отравителя Валерия Нехаева, и она безумно смешная, ну и трагическая, конечно, тоже, но еще и смешная, так бывает.
В общем, жили-были два брата. Валерий и Александр. Александр был химиком-аспирантом, а про Валерия википедия пишет так:
"...из-за своей принципиальности уволился с хорошей работы и пошёл работать в Минский театр оперы и балета. Валерий был замкнут и забит."
Вот реально, три строчки — и человек как живой.
Ну и, в общем, понятно, что по доброй воле ни один Валерий не пойдет работать в минский театр оперы и балета, но смешное только начинается, потому что Валерий родился под несчастливой звездой.
Штука в том, что Валерий никому не доверял и все время думал, что его вот-вот обманут. Однако в театре его не обманули, а хуже.
В театре на Валерия уронили декорацию и Валерий, который работал подсобным рабочим, решил отравить виновного рабочего сцены, поскольку таким неосторожным рабочим в театре оперы и балета не место, а общественность молчит.
Валерий пошел за ядом к брату Александру, Александр пошел за ядом к знакомой продавщице в магазин "химреактивы", и, в общем, через несколько дней Валерий открыл шкафчик обидчика и поставил туда бутылку специально подготовленного лимонада.
По какой-то причине коварный злодей не стал пить лимонад сам, а отдал его друзьям. Друзья, разумеется, отравились, но врачи у стремительно слепнущих пострадавших ничего не нашли и только одному выписали бюллетень на два дня, потому что заподозрили у него гастрит.
Валерий тем временем понял, что лимонадом обидчика не возьмешь и поставил ему в шкафчик бутылку отравленного шампанского.
Факт наличия у подсобного рабочего шкафчика, конечно, тоже удивляет. а вы еще говорите, что в СССР было плохо. В ссср у каждого чернорабочего свой шкафчик.
С шампанским тоже получилась беда, потому что его украли другие подсобные рабочие. Но Валерий не отчаялся и отравил "саперави". И поскольку к этому моменту стало очевидно, что в театре оперы и балета никому доверять нельзя, все сопрут и выпьют, Валерий пришел к обидчику домой и оставил авоську с двумя бутылками "саперави" у него под дверью.
Вот обидчик, сволочь, придет домой, а у него вино в авоське под дверью стоит - конечно, он его выпьет, куда денется.
Но вино украли соседи.
Точнее, даже не так. В статье, посвященной уголовному делу, этот момент описан очень трогательно:
"мать девушки Наташи, возвращаясь домой, заметила под дверями соседей хозяйственную авоську, в которой находились две бутылки бесхозного грузинского вина, и взяла их себе".
Заметила. и. взяла. их. себе.
Из-за того, что в стране нет порядка, и всякие несознательные личности постоянно воруют друг у друга отраву, преступление долго не могли раскрыть, но, в конце концов, Валерия и александра взяли, и настала очередь несчастной продавщицы.
Кто-то же должен ответить за воровство в магазине "химреактивы".
Но тут внезапно выяснилось, что в магазине "химреактивы" никакой недостачи нет, и вообще с отчетностью все в порядке. Другими словами, на фоне того, как воровало руководство магазина, небольшое самоуправство продавщицы затерялось. Посадили, чтоб два раза не вставать, не только продавщицу, но и руководство магазина.
И, кстати, помните рабочих, которые отравились лимонадом в самом начале?
Они, к счастью, все выжили, но здоровье их было подорвано, и один через несколько лет покончил с собой. И грешно над этим смеяться, но. Он, вы не поверите, застрелился. Из пистолета.
Потому что он ослеп и чувствовал себя невостребованным.
Но поскольку у него не было пистолета, а была только мясорубка, он сделал самодельный пистолет из мясорубки. На ощупь.
Ну, т.е. я понимаю, что это беларусь, там кругом партизанские традиции, ребенка на улице останови, дай гвоздь, он сделает тебе пистолет через десять минут.
А тут человек, который вслепую может собрать из мясорубки пистолет, чувствует себя бесполезным и ненужным. Как такое может быть вообще.??
Что касается Валерия, то он, конечно, был прав в том, что никому доверять нельзя — честный человек в этой истории, кажется, всего один, да и тот отравитель.
Но у каждого свои недостатки.
Источник:
Кому интересна данная история в пересказе википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нехаев,_Валерий_Константинович
Александра Нехаева милиция Минска арестовала, когда тот возвращался из магазина химреактивов. Вскоре был задержан и Валерий. В квартире был найден целый химический склад. Там находились сотни реактивов. Валерий Нехаев сразу во всём признался. Суд приговорил Валерия Нехаева к смертной казни через расстрел, а Александра Нехаева — к 5 годам лишения свободы за пособничество.
Источник:
- Понеслась: Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
- "Профнепригодная чернуха с Ахеджаковой для кассы": о скандале в "Современнике"
- В Миннесоте отменили спектакль "Золушка" из-за большого количества белых актеров в постановке
- СК проверит постановку режиссёра Коца в "Современнике" на предмет оскорбления ветеранов
- "Это провокация!": артиста на Таганке неизвестная блондинка избила цветами
Понравилось22