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Ретро фотографии

Ретро фотографии (45 фото)

Автор:
21 октября 2021 23:04
Метки: история   ретро   фото   
514
45
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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4k
Fishki_surfer 4 часа назад
>> У него свитерок от спортивной «двойки» с железной «молнией» на кадыке.

Это называлось "олимпийка".
Надевать такое на свидание с девушкой - позорище.
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244
Кондратий Собакин 3 часа назад
На 11-м фото типичные дембеля, которым все по хрену.
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2k
Frank Borman 5 часов назад
8. Стены Свято-Даниловского монастыря помнят и не такое. Рональд Рейган в Свято-Даниловом монастыре, Москва, 1988 год

Ронни уже шастал по СССР. Эх, продал мистер Горби СССР, с потрохами. За виллу в Германии, за Фонд Горбачева, за медальку "За победу в Холодной войне".
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2k
PLT LDR 6 часов назад
Ай, что ж ты делаешь... В конце по традиции фотка с Моникой. Кстати, такой в подборках не припомню. Лайк однозначно.
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