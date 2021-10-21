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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Пожалуй, наиболее полезен фюрер в виде игольницы. Такие подушечки для иголок были довольно популярны в США и Англии в 1940-1941 годах, как, впрочем, и позднее. Вот как ими пользовались
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Стены Свято-Даниловского монастыря помнят и не такое Рональд Рейган в Свято-Даниловом монастыре, Москва, 1988 год
9.
Труппа МХАТ, 1987 год
На фото: Андрей Мягков, Александр Калягин, Игорь Васильев, Ирина Мирошниченко, Олег Ефремов, Николай Скорик, Анастасия Вертинская, Михаил Рощин, Петр Щербаков, Игорь Золотовицкий, Елена Проклова, Олег Борисов и другие.
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Советский артист цирка и кино Юрий Владимирович Никулин дает автограф маленькой любительнице цирка. Московский цирк на Цветном бульваре, 1972 год
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Турецкие девушки празднуют освобождение из гаремов, благодаря Кемалю Ататюрку, Стамбул, Турция. 1931 год
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Когда забыл, что деловая встреча - "встреча без галстуков" Президент России Б.Н. Ельцин прибыл в Японию на встречу без галстуков. Хорошо подготовился. Конец 1990-х
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Реактор № 4 Чернобыльской атомной электростанции, Украинская ССР, Советский Союз, ноябрь 1983 года
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Ленинградец Козаков и саратовец Табаков, приехавшие покорять столицу. Общежитие Школы-студии МХАТ, 1956 год .
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«Спор», автор снимка Всеволод Тарасевич
Интересно, о чем они спорят. Нам в школе внушали, конечно, что девочек обижать нельзя. Но иногда они были такими вредными, что запреты забывались.
А если уж девочки считали себя обиженными, прибегали к слезам — тут мы сдавались. Против такого мощного оружия устоять мы не могли и капитулировали"
А если уж девочки считали себя обиженными, прибегали к слезам — тут мы сдавались. Против такого мощного оружия устоять мы не могли и капитулировали"
37.
Алма - Ата. Казахский государственный медицинский институт. Лекцию студентам 5 - го курса читает профессор Ишимбай Каракулов. СССР, 1960 год
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В семью ленинградского рабочего привезли газовую плиту, но еще не подключили. Пока готовят на старой, которую топят дровами. Фотограф Эд Кларк, журнал LIFE
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Не повторяется. Не возвратится…70-е… У него свитерок от спортивной «двойки» с железной «молнией» на кадыке. У неё босоножки зверские, ой, чешские, Cebo, с мозолями на память
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Ронни уже шастал по СССР. Эх, продал мистер Горби СССР, с потрохами. За виллу в Германии, за Фонд Горбачева, за медальку "За победу в Холодной войне".