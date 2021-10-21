35.

Интересно, о чем они спорят. Нам в школе внушали, конечно, что девочек обижать нельзя. Но иногда они были такими вредными, что запреты забывались.

А если уж девочки считали себя обиженными, прибегали к слезам — тут мы сдавались. Против такого мощного оружия устоять мы не могли и капитулировали"