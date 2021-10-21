"Клуб веселых и находчивых" и "Память мира" — что общего?

Реестр называется "Память мира". Ряд известных участников телеигры считают, что не только сама передача, но и связанные с ней традиции достойны мирового признания. Это такие особенные составляющие КВН как «приветствие, домашнее задание (в том числе музыкальное), разминка, капитанский конкурс (капитанский монолог)", - перечислено в обращении.

Более 30 подписей стоит под документом. Его завизировали Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие. Подписантами стали и несколько студенческих объединений.