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"Клуб веселых и находчивых" и "Память мира" — что общего?

"Клуб веселых и находчивых" и "Память мира" — что общего? (3 фото)

Автор:
21 октября 2021 21:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Масляков   галустян   заслуги   квн   наследие   обращение   орден   юнеско   
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Участники КВН просят ЮНЕСКО признать передачу мировым аудиовизуальным наследием
КВН — одна из самых «долгоиграющих» передач на нашем телевидении. Выросло уже несколько поколений веселых и находчивых. Часть из них продолжает карьеру на телевидении, в различных юмористических шоу.

И вот теперь пришло время задуматься о серьезном, решили весельчаки. И написали обращение в ЮНЕСКО, где попросили мэтров организации ни много ни мало, включить телепередачу в реестр мирового аудиовизуального наследия. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, в агентстве имеется и полный текст документа.
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Реестр называется "Память мира". Ряд известных участников телеигры считают, что не только сама передача, но и связанные с ней традиции достойны мирового признания. Это такие особенные составляющие КВН как «приветствие, домашнее задание (в том числе музыкальное), разминка, капитанский конкурс (капитанский монолог)", - перечислено в обращении.
Более 30 подписей стоит под документом. Его завизировали Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие. Подписантами стали и несколько студенческих объединений.
Заслугой КВН авторы инициативы считают ее гуманистический настрой и демократичность, а также «возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку".
Напомним, что неделю назад на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Александра Маслякова. Теперь он стал полным кавалером этого ордена

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Метки: Масляков   галустян   заслуги   квн   наследие   обращение   орден   юнеско   
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12  комментариев
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Семейное предприятие Масляковых.
Прихватизаторы. Много их.
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14k
Hairy. Полчаса назад
Да всё, абсолютно всё, что, или кто хоть как-то раньше был интересен, свеж и светел, если он остался в луче софитов и в эфире масс-медиа после начала 2000х превратился в Унылое Говно. Всё стабильно. И КВН не исключение, а даже наоборот, яркий показатель этого процесса.
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334
Володя Терно Полчаса назад
Уже отстой
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22k
Юрьевич 48 минут назад
Какое наследие?
Это выродившееся неизвестно в что наследие!
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3k
Sunny11 49 минут назад
А также внести в список охраны памятников истории и культуры фразу "ТАК СТОП ХВАТИТ!"
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3k
a_komolow Час назад
КВН был интересной передачей! Раньше
А теперь это унылое говно
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60k
Опиум для народа Час назад
Какая эпоха-такое и наследие...
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2k
kappaneed Час назад
Ну, как по мне, вполне заслуживает, формат, вроде как, уникальный, и долгоиграющий, вполне имеет место быть, но вот подписанты... как-то не серъезно для такого заявления)
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3k
Дмитрий 2 часа назад
И? Не понял. Это плохо или нормально? Радоваться или сожалеть?
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5
Игорь Лемон 2 часа назад
а уже подобные телепердачи признавались наследием юнеско?
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5k
schmubu 2 часа назад
чо, опять панорама штоль?
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