"Клуб веселых и находчивых" и "Память мира" — что общего?

1015
3
Участники КВН просят ЮНЕСКО признать передачу мировым аудиовизуальным наследием
КВН — одна из самых «долгоиграющих» передач на нашем телевидении. Выросло уже несколько поколений веселых и находчивых. Часть из них продолжает карьеру на телевидении, в различных юмористических шоу.
И вот теперь пришло время задуматься о серьезном, решили весельчаки. И написали обращение в ЮНЕСКО, где попросили мэтров организации ни много ни мало, включить телепередачу в реестр мирового аудиовизуального наследия. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, в агентстве имеется и полный текст документа.
И вот теперь пришло время задуматься о серьезном, решили весельчаки. И написали обращение в ЮНЕСКО, где попросили мэтров организации ни много ни мало, включить телепередачу в реестр мирового аудиовизуального наследия. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, в агентстве имеется и полный текст документа.
×
Реестр называется "Память мира". Ряд известных участников телеигры считают, что не только сама передача, но и связанные с ней традиции достойны мирового признания. Это такие особенные составляющие КВН как «приветствие, домашнее задание (в том числе музыкальное), разминка, капитанский конкурс (капитанский монолог)", - перечислено в обращении.
Более 30 подписей стоит под документом. Его завизировали Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие. Подписантами стали и несколько студенческих объединений.
Более 30 подписей стоит под документом. Его завизировали Михаил Галустян, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие. Подписантами стали и несколько студенческих объединений.
Заслугой КВН авторы инициативы считают ее гуманистический настрой и демократичность, а также «возможность открыто в юмористической форме обсуждать актуальные события мировой повестки и повседневной рутины, знакомой каждому человеку".
Напомним, что неделю назад на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Александра Маслякова. Теперь он стал полным кавалером этого ордена
Напомним, что неделю назад на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Александра Маслякова. Теперь он стал полным кавалером этого ордена
Источник:
Ссылки по теме:
- Жители деревни под Омском попросили Ангелу Меркель отремонтировать им дорогу
- Оливье и "Иронию судьбы" предложили сделать Всемирным наследием ЮНЕСКО
- На борту МКС в честь праздника была развёрнута копия Знамени Победы
- Международный день КВН. Веселым и находчивым 56 лет
- "Никогда не плясал ни под чью дудку": Кинчев раскритиковал власти Питера за двойные стандарты
15
Понравилось15
Новости партнёров
Прихватизаторы. Много их.
Это выродившееся неизвестно в что наследие!
А теперь это унылое говно