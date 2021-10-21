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Анекдоты в&nbsp;картинках

Анекдоты в картинках (25 фото)

Автор:
21 октября 2021 16:13
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Юмор   смешные картинки   
3376
25
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Смешные картинки, анекдоты.....

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Метки: Анекдоты   Юмор   смешные картинки   
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17  комментариев
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2k
Умница-красавица 6 часов назад
Комментарий к фото
Ну в Питере вот как-то выходят из ситуации..
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80
Andrews32 9 минут назад
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Бывшие, например
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25k
Мойша 2 часа назад
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1k
Mowgley 3 часа назад
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перед оксаной в тёмном парке олег распахивает плащ под ним второй а дальше третий оксана терпеливо ждёт

© Mark II
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1k
Mowgley 3 часа назад
сперва жена моя сбежала
потом собака и коты
сейчас смотрю как трудно рыбкам
аквариум толкать к дверям

© Severus
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133
Алексей Маз 4 часа назад
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1k
max 5 часов назад
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Жизненно!!!
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7k
JeanLuk 5 часов назад
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30
Dobryk 5 часов назад
Байда какая-то, простите за грубость.
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39k
dima423 5 часов назад
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какая то страшненькая баба, если он ее раздел, а она на баян похожа)
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62k
Нанук Паналык 6 часов назад
Поставить заглавной картинкой непонятную политхерню,было очень грамотным решением!
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1k
Андрей Ы. 6 часов назад
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И знак примирения из вопросительного станет восклицательным.
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13k
Андрей Ватрушкин 6 часов назад
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