Самые страшные кошмары строительного инспектора

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Главная задача строительного инспектора - следить, чтобы здания строились по правилам, вовремя ремонтировались и были безопасны для людей как внутри, так и снаружи. Главный страх строительного инспектора - увидеть то, что изображено на этих фотографиях!
"Не знаю, как владельцы этого здания, а я стараюсь парковать свою машину подальше от его стен"
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"Рассыпающийся в пыль кирпич не совсем годится для того, чтобы на нем держалось целое здание"
"Владелец решил объединить двав помещения и снес несущую стену - без планов и согласований, просто молотком"
"Вы видите наихудшую гниль каркаса, с которой мы когда-либо сталкивались при осмотре. Нельзя даже прикоснуться к этой стене, чтобы все не развалилось"
Этот ужасный дом на сваях мы осмотрели на прошлой неделе. Нам было заказано его переоборудование для защиты от землетрясений. Не очень понятно, что тут защищать"
"Здесь не должно быть ни миллиметра свободного пространства. Если стены в углу решили рапзбежаться, это очень плохая новость"
"Каменная опора оказалась в опасной близости от большой дыры в земле. Кажется, владелец скоро почувствует, что полы слегка проваливаются"
Нам не удалось провести надлежащую проверку крутящего момента этого болта ... но что-то мне подсказывает, что это не обязательно
"Оченьб хочется проверить этот подвал, но, пожалуй, стоит подождать, пока в него будут вести не такие страшные ступеньки"
"Это дом, построенный в 21009 году. Вот пример того, как регулярные незамеченные протечки труб за считанные годы могут уничтожить пол"
Это серьезное разрушение старой бетонной конструкции. Такой структурный дефект возникает из-за того, что вода проникает в бетон, в результате чего сталь ржавеет и расширяется
"Если вместо стальных конструкций использовать для укрепления фундамента фанеру, он долго не проживет"
"Опоры и сваи здесь давно рассорились и разбежались, и даже не контактируют друг с другом"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: здания конструкции руки не из плеч сооружения страшный сон инспектора строители строительство тяп ляп
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