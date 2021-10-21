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Самые страшные кошмары строительного инспектора

Самые страшные кошмары строительного инспектора (31 фото)

Автор:
21 октября 2021 15:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: здания   конструкции   руки не из плеч   сооружения   страшный сон инспектора   строители   строительство   тяп ляп   
1846
31
Главная задача строительного инспектора - следить, чтобы здания строились по правилам, вовремя ремонтировались и были безопасны для людей как внутри, так и снаружи. Главный страх строительного инспектора - увидеть то, что изображено на этих фотографиях!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: здания   конструкции   руки не из плеч   сооружения   страшный сон инспектора   строители   строительство   тяп ляп   
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16  комментариев
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2k
Конь Юлий 2 часа назад
Крутящий момент болта,21009 год
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45k
zloykoyot 10 минут назад
Как так-то? Всегда говорили что ВОТ У НИХ такой херни не бывает, а как только появился доступ к информации, то оказалось что всё из говна и веток.
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13k
Андрей Ватрушкин 59 минут назад
Опять "американская мечта"
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Андрей Ватрушкин Час назад
Ссылка youtu.be
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57k
pynh Час назад
Строительный инспектор испугался, увидев яйца?
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22k
Сибиряк Час назад
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538
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
По началу думал, что это нога инвалила инспектора)
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Игорь 2 часа назад
Я не понимаю - зачем картинки подписывать гуглопереводом? Чем такие имбецильные подписи лучше оставить просто картинки.
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115
ЛИЦЕМЕ́Р 2 часа назад
Это дом, построенный в 21009 году.Надо потомкам рассказать,чтоб исправили
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ЛИЦЕМЕ́Р narim 44 минуты назад
Ну мало ли какой у них йогурт в голове?.
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