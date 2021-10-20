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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-8

Смешные комментарии из социальных сетей-8 (28 фото)

Автор:
20 октября 2021 18:05
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
2183
28
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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15k
homerchik 2 часа назад
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15k
Дмитрий Полминуты назад
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Довелось однажды читать историю про мужика, который проходил медкомиссию на права. Заходит в кабинет к психиатру. Там сидит бабушка-божий одуванчик в накрахмаленном халате и колпаке чуть-ли не полуметровой высоты и что-то пишет в своём журнале. Ну, мужик вежливый, поздоровался, сел на кушетку, сидит, молчит, жуёт жвачку и ждёт пока докторша закончит свою писанину и обратит внимание на него. А бабушка не отрываясь от журнала вдруг говорит:
-- Молодой человек, а вы знаете, что жевать в присутствии посторонних неприлично?
Мужик не спорит, извиняется, заворачивает резинку в припасённую бумажку и прячет в карман. А тётка, продолжая писать, бормочет под нос:
--...Легко подвержен чужому влиянию...
У мужика ёкает сердце.
--Но вы же сами попросили..., -- пытается оправдаться он.
--...Неконтролируемые вспышки агрессии..., -- бормочет психиатриня, продолжая писать.
У мужика всё начинает плыть перед глазами. Он понимает, что ему уже не до справки, а хорошо бы вообще не уехать в дурку прямо вот с этой кушетки. Он демонстративно отворачивается и начинает смотреть в окно.
-- Приступы депрессии, -- немедленно заключает бабка.
А у мужика уже холодный пот по лбу катится. А за спиной неиллюзорно маячат два качка-санитара со смирительной рубашкой.
Докторша,наконец, заканчивает свою писанину, смотрит на мужика с сочувствием и говорит:
--Да расслабься ты уже. Пошутила я.
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4k
Олег Данилов 3 минуты назад
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уже
планета обезьян Тима Бертона
Майкл Кларк Дункан там зачетно играл :)) гориллу
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1k
zu4ara 3 минуты назад
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7k
sivanov1079 5 минут назад
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Через год будет еоленями поддавать
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3k
a_komolow 8 минут назад
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Мотошвейные войска!
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3k
a_komolow 9 минут назад
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Абаца хочет, аж пищит!
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7k
Garpia121 11 минут назад
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Сухопутный краб Кокосовый вор, занятная зверюга.
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1k
Антон Сорокин 11 минут назад
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Красивая девушка :)
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1k
zu4ara 12 минут назад
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188
Arti 13 минут назад
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Оч чёрно получилось ))
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7k
Garpia121 13 минут назад
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Пропустил слово "бывшая". Нафига такая девушка.
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3k
a_komolow 14 минут назад
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А как отличать в фильме негров от обезьян?
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8k
Barachek_Obachek 16 минут назад
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Зачем только соски фанерой заклеивать
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188
Arti 17 минут назад
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Родители панина на первой?
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7k
Garpia121 22 минуты назад
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Конечно, все деньги на операцию ушли.
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7k
Garpia121 24 минуты назад
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Ну вот же, а то говорят ролей для них не пишут.
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29k
ACU900 Полчаса назад
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Больница. Медсестра огорченно говорит главврачу:
- Доктор, пациенту стало хуже.
Врач поправляет медсестру:
- Не «стало хуже», а «больной думает, что ему хуже».
На следующий день медсестра подходит к доктору и говорит:
- Доктор, больной думает, что он умер…
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20k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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Дед внучку увидал
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42k
Элек Мек Полчаса назад
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Мотошвейные войска.
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19k
сёмик патрик Полчаса назад
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