Что такое кевларовая ткань

Однако прогресс не стоит на месте, и чуть больше полувека назад был придуман материал, свойства которого превосходят железо в вопросе стремления уберечь от ранений. Самое поразительное, что им оказалась ткань, пусть и из необычного волокна.

Речь идёт о кевларе — материале, способном уберечь от пули или ножа лучше, чем сталь.