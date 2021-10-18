Отец вместе с приятелем забавно разыграл своего сына

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Мужчина забавным образом разыграл своего сына. Он сделал вид, что приобнял мальчика, а затем встал и пошел по своим делам. Рука при этом осталась лежать на груди ребенка.
Мальчик ничего не заподозрил и еще несколько секунд сидел неподвижно.
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