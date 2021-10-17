Валентин Хухлаев. Энциклопедия репортажа

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Жизнь огромной страны в объективе одного из самых ярких и «энциклопедичных» фотографов. Миллион первый холодильник, парады автомобилей, шоссейные гонки, московские фестивали, воднолыжный спорт и многое другое на уникальных снимках из личного архива автора.
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8.
В цехе ширпотреба. Миллион первый холодильник. Завод имени Лихачева. 10 декабря 1961 года. Москва.
31.
Рая Костадараки. В детском саду Купавинского тонкосуконного комбината. 27 марта 1956 года. Московская обл., пгт. Старая Купавна.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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