Валентин Хухлаев. Энциклопедия репортажа

FISHKINET
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса... 15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново 15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново В Самаре жёстко зачистили рынок, где мигранты швырнули огрызок в старика В Самаре жёстко зачистили рынок, где мигранты швырнули огрызок в... Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем... Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в... Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь взять интервью у политолога из Грузии Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь... Зачем американцы во время войны сбрасывали пианино с воздуха? Зачем американцы во время войны сбрасывали пианино с воздуха? 17 почти забытых исторических фотографий 17 почти забытых исторических фотографий Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч Человеку здесь не выжить, поскольку скорость ветра превышает 320 км/ч Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем Какие вещи нельзя было делать русским солдатам перед боем Принцессе Фантагиро из сказки «Пещера золотой розы» уже 58 лет, и она по-прежнему прекрасна Принцессе Фантагиро из сказки «Пещера золотой розы» уже 58 лет, и... Сарган Сарган «Кугельпанцер»: чем немецкий круглый танк удивил красноармейцев «Кугельпанцер»: чем немецкий круглый танк удивил красноармейцев «Союз МС-18» с актрисой и режиссёром на борту вернулся с МКС на Землю «Союз МС-18» с актрисой и режиссёром на борту вернулся с МКС на Землю Впечатляющие ошибки строителей Впечатляющие ошибки строителей Подборка забавных и смешных комментариев Подборка забавных и смешных комментариев Картинки в субботний вечер Картинки в субботний вечер Мужчина бросился под поезд в столичном метро Мужчина бросился под поезд в столичном метро "Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали посмешищем "Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали...
Валентин Хухлаев. Энциклопедия репортажа

Валентин Хухлаев. Энциклопедия репортажа (32 фото)

Автор:
17 октября 2021 21:47
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
405
32
Жизнь огромной страны в объективе одного из самых ярких и «энциклопедичных» фотографов. Миллион первый холодильник, парады автомобилей, шоссейные гонки, московские фестивали, воднолыжный спорт и многое другое на уникальных снимках из личного архива автора.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
640
Ольга 10 часов назад
Душевные, милые фотографии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 В России стартовал конкурс дизайна для беспроводного пылесоса Redroad V17 Фото до и после, которые показывают, как бежит время Фото до и после, которые показывают, как бежит время Терри Фокс: «когда-нибудь боль должна сдаться» Терри Фокс: «когда-нибудь боль должна сдаться» Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес 16 самых дорогих фотографий, сделанных в СССР 16 самых дорогих фотографий, сделанных в СССР Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги Пьяная британская пара пробралась в аквапарк в 2 часа ночи, где поломала ноги
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

655026



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа
1
5
50 лет жизни в СССР глазами известного фотографа
«Приятного полета!»
2
20
«Приятного полета!»
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
В Германии по закону запрещено ночевать на даче. И вот почему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#страна#комментарии#Разное#картинки#познавательно#искусство#позитив
#интересно#кино#подборка#gif#люди#фильм#новости#находки#метро#происшествие
#факты#СССР#история#животные#прикольные#актеры#сарказм#забавно#наука#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться